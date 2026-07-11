Η «Dolce vita» της Ευρώπης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης – Kenneth Rogoff

Η αναιμική ανάπτυξη, τα γηράσκοντα κράτη πρόνοιας και η έλλειψη κεντρώων ηγετών υποδηλώνουν ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη κρίση χρέους τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, η έμφαση που δίνει στον ελεύθερο χρόνο αντί στην εργασία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε αποφασιστικό πλεονέκτημα, τοποθετώντας την ήπειρο ως το κορυφαίο πρότυπο ευημερίας σε μια εποχή αφθονίας που θα καθορίζεται από την τεχνητή νοημοσύνη.

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ΠΑΡΙΣΙ — Από πολλές απόψεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται πιθανό να εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους χαμένους της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες αφήνουν τις οικονομίες της πολύ πίσω. Ακόμη και αν οι ευρωπαϊκές ενεργειακές πολιτικές δεν καθιστούσαν ήδη απαγορευτικά ακριβή τη δημιουργία ενός τεράστιου δικτύου κέντρων δεδομένων, οι κατακερματισμένες κεφαλαιαγορές της θα καθιστούσαν εξαιρετικά δύσκολη την άντληση της αναγκαίας χρηματοδότησης.

Η υψηλή φορολογική επιβάρυνση της Ευρώπης, ειδικότερα, καθιστά δυσκολότερη την ανάδειξη και τη διατήρηση κορυφαίων ταλέντων στην τεχνητή νοημοσύνη, πόσο μάλλον την προσέλκυσή τους από το εξωτερικό. Την ίδια στιγμή, το διαρκώς διογκούμενο ρυθμιστικό κράτος αποθαρρύνει τη δημιουργία επιχειρήσεων και την επιχειρηματικότητα.

Ωστόσο, ακόμη και χωρίς την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, τα γηράσκοντα ευρωπαϊκά κράτη πρόνοιας μοιάζουν ολοένα και λιγότερο βιώσιμα. Η οικονομική ανάπτυξη είναι εξαιρετικά αργή —η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της ηπείρου, έχει ουσιαστικά περιέλθει σε στασιμότητα— ενώ ο επανεξοπλισμός δημιουργεί ολοένα μεγαλύτερες απαιτήσεις για τα δημόσια οικονομικά.

Τα προβλήματα αυτά επιδεινώνονται από την έλλειψη κεντρώων πολιτικών ηγετών ικανών να συγκρατήσουν τα λαϊκιστικά κινήματα τόσο της Αριστεράς όσο και της Δεξιάς, τα οποία, εάν ανέβαιναν στην εξουσία, πιθανότατα θα υποστήριζαν υψηλότερες δημόσιες δαπάνες. Ως αποτέλεσμα, μια μεγάλη κρίση μοιάζει αναπόφευκτη.

Και όμως, η Ευρώπη διαθέτει ένα αποφασιστικό πλεονέκτημα: οι κοινωνίες της έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο από εκείνες των ΗΠΑ και της Ασίας στην προσαρμογή σε έναν κόσμο αφθονίας. Χάρη στα γενναιόδωρα κράτη πρόνοιας και στα φορολογικά συστήματα που ενθαρρύνουν τα άτομα να αναζητούν καταφύγιο σε δραστηριότητες εκτός αγοράς, οι Ευρωπαίοι είναι γενικά λιγότερο προσανατολισμένοι στην καριέρα σε σχέση με τους περισσότερους Αμερικανούς ή Ασιάτες, αποδίδοντας μεγαλύτερη αξία στον ελεύθερο χρόνο, την κοινότητα και τον πολιτισμό.

Κάνουν μεγαλύτερες διακοπές, εργάζονται λιγότερες ώρες και περνούν περισσότερο χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους τους —αν και αυτό δεν έχει προστατεύσει την ήπειρο από την παγκόσμια κατάρρευση των γεννήσεων.

Βεβαίως, η ΕΕ επιδιώκει σήμερα την αφθονία, ενώ ταυτόχρονα αποδυναμώνει τον δυναμισμό που χρειάζονται οι οικονομίες της για να την επιτύχουν. Εάν τα πραγματικά επιτόκια παγκοσμίως παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, το βαρύ χρέος της θα συνεχίσει να λειτουργεί ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη.

Δεδομένης της πίεσης που ήδη υφίστανται τα δημόσια οικονομικά της, δεν είναι καθόλου σαφές πώς οι ευρωπαϊκές οικονομίες θα μπορούσαν να απορροφήσουν ένα μεγάλο σοκ —είτε πρόκειται για κυβερνοπόλεμο, για σύγκρουση γύρω από την Ταϊβάν είτε για κάτι άλλο— χωρίς να προκαλέσουν μια νέα κρίση χρέους ή μια χρηματοπιστωτική κρίση.

Τα καλά νέα είναι ότι οι κρίσεις χρέους κάποτε τελειώνουν. Εάν η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει τελικά εξαιρετικά κέρδη παραγωγικότητας, χωρίς να οδηγήσει σε κανένα από τα καταστροφικά σενάρια που προβλέπουν οι σκεπτικιστές της τεχνολογίας, η Ευρώπη θα μπορούσε να αναδειχθεί στον κορυφαίο προορισμό τρόπου ζωής στον κόσμο.

Οι άνθρωποι μπορεί να ταξιδεύουν εκεί όχι μόνο για να αγοράζουν προϊόντα πολυτελείας, αλλά και για να μάθουν πώς να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον νέο ελεύθερο χρόνο τους.

Εάν η Ευρώπη μπορέσει να διδάξει στον κόσμο πώς να ζει σε μια εποχή αφθονίας, μπορεί να έχει εξίσου πολλά να διδάξει και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με το πώς πρέπει να κυβερνείται μια τέτοια εποχή.

Το σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, για παράδειγμα, μοιάζει ολοένα περισσότερο με μια φορολογική δομή σχεδιασμένη για μια μετα-εργασιακή οικονομία —ή τουλάχιστον για μια οικονομία στην οποία η κατανάλωση φορολογείται περισσότερο από το εισόδημα από εργασία.

Οι φόροι κατανάλωσης είναι γενικά πιο αποτελεσματικοί και προκαλούν λιγότερες στρεβλώσεις από τους φόρους εισοδήματος, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουν την αποταμίευση, ακόμη και αν μπορεί να είναι κάπως δυσκολότερο να εφαρμοστούν διοικητικά.

Επιπλέον, οι φόροι προστιθέμενης αξίας είναι πολιτικά πιο εφικτοί από τους φόρους περιουσίας, αλλά επιτυγχάνουν πολλούς από τους ίδιους στόχους, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη του κεφαλαίου.

Παρότι ο ΦΠΑ μπορεί να έχει αντίστροφα αναδιανεμητικά αποτελέσματα, αυτά γίνονται πολύ λιγότερο ανησυχητικά όταν τα έσοδα χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση μεγάλων μεταβιβάσεων προς νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Η μακροχρόνια πολιτική συναίνεση της Ευρώπης υπέρ της αναδιανομής εισοδήματος και πλούτου ενδέχεται να αποδειχθεί ένα απροσδόκητο πλεονέκτημα. Εάν η τεχνητή νοημοσύνη μειώσει σημαντικά το μερίδιο της εργασίας στο εισόδημα, οι κοινωνίες που είναι ήδη εξοικειωμένες με αναδιανεμητικές πολιτικές μπορεί να προσαρμοστούν ευκολότερα από εκείνες που έχουν οικοδομηθεί γύρω από την εργασία ως κύρια πηγή εισοδήματος.

Η μετανάστευση, ωστόσο, παραμένει μια μεγάλη πρόκληση. Τα σχετικά γενναιόδωρα ευρωπαϊκά κράτη πρόνοιας έχουν δυσκολευτεί πολύ περισσότερο να ενσωματώσουν μεγάλες μεταναστευτικές ροές σε σχέση με το περισσότερο προσανατολισμένο στην αγορά αμερικανικό σύστημα.

Στις ΗΠΑ, πολλοί μετανάστες κατανοούν ότι πρέπει να βρουν εργασία, καθώς η πρόσβαση σε ομοσπονδιακές παροχές εξαρτάται γενικά από το καθεστώς παραμονής τους. Σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αντίθετα, οι αιτούντες άσυλο και οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες λαμβάνουν στέγαση και παροχές που χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα ολοένα πιο πιεσμένα συστήματα πρόνοιας.

Με περισσότερο ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή τους και λιγότερες οικονομικές διεξόδους, οι πολίτες ενδέχεται να γίνουν ακόμη πιο δυσαρεστημένοι απέναντι στον αντιλαμβανόμενο ανταγωνισμό από τους μετανάστες, δημιουργώντας εύφορο έδαφος για ολοένα πιο αποκρουστικές μορφές πολιτικής.

Παρά τα σημερινά ενεργειακά προβλήματα της Ευρώπης, η εικόνα θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική σε μία περίπου δεκαετία. Εφόσον οι πράσινες τεχνολογίες συνεχίσουν να βελτιώνονται, η ήπειρος μπορεί τελικά να βρεθεί στη σωστή πλευρά της ενεργειακής ιστορίας.

Αντίθετα, η ανανεωμένη έμφαση της Αμερικής στα ορυκτά καύσιμα υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να την αφήσει με συγκριτικά υψηλό ενεργειακό κόστος, αντί για το πλεονέκτημα κόστους που απολάμβανε επί μακρόν.

Η Ευρώπη διαθέτει και ένα ακόμη, πιο διακριτικό πολιτικό πλεονέκτημα: δεν έχει δημιουργήσει την ίδια τάξη τεχνολογικών ολιγαρχών που εμφανίστηκε στις ΗΠΑ. Αυτό, σε συνδυασμό με την απουσία μιας πολιτικής φυσιογνωμίας αντίστοιχης του Τραμπ, μπορεί να αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους έχει επιτύχει κάπως περισσότερο στη διατήρηση των δημοκρατικών κανόνων.

Τίποτε από αυτά δεν μειώνει τις τρομακτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε έναν κόσμο με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη. Η σχετική οικονομική παρακμή της μπορεί να συνεχιστεί για πολλά ακόμη χρόνια.

Παρόλα αυτά, εάν η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκριθεί στις υποσχέσεις της και εγκαινιάσει μια εποχή υλικής αφθονίας, η Ευρώπη μπορεί να ανακαλύψει ότι το μεγαλύτερο συγκριτικό της πλεονέκτημα δεν βρίσκεται στην κατασκευή των πιο προηγμένων συστημάτων, αλλά στο να δείξει πώς μπορεί κανείς να ζει καλά μέσα στον κόσμο που αυτά θα δημιουργήσουν.

Δυστυχώς, όπως λένε οι σκακιστές, πριν από το φινάλε οι θεοί έχουν τοποθετήσει το μέσον του παιχνιδιού. Η Ευρώπη μπορεί να διαθέτει πειστικές ιδέες για το πώς πρέπει να ζει κανείς σε μια εποχή αφθονίας, αλλά πρώτα πρέπει να βρει έναν τρόπο για να φτάσει έως εκεί.

Kenneth Rogoff, a former chief economist of the International Monetary Fund, is Professor of Economics and Public Policy at Harvard University and the recipient of the 2011 Deutsche Bank Prize in Financial Economics. He is the co-author (with Carmen M. Reinhart) of This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly (Princeton University Press, 2011) and the author of Our Dollar, Your Problem (Yale University Press, 2025).