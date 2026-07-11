«Ιστορική»-επανένωση-του-Χάρι-και-της-Μέγκαν-με-τον-βασιλιά-Κάρολο,-τα-παιδιά-τους-είδαν-τον-παππού-τους-μετά-από-4-χρόνια

Σε μια μάλλον αναπάντεχη εξέλιξη, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επισκέφθηκαν σήμερα το απόγευμα τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα στην κατοικία τους στο Χάιγκροουβ, στο Γκλόστερσαϊρ, έχοντας μαζί τους τα δύο παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλατιού, ο βασιλιάς και η βασίλισσα φιλοξένησαν την οικογένεια σε μια αυστηρά ιδιωτική οικογενειακή συνάντηση, ενώ πηγές ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να δοθούν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από την επίσκεψη.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Κάρολος συναντά τα εγγόνια του, τον επτάχρονο Άρτσι και την πεντάχρονη Λίλιμπετ, από το 2022, καθώς η σχέση του με τον Χάρι παρέμενε ιδιαίτερα ψυχρή τα τελευταία χρόνια.

Δεν θα συμμετέχει σε δημόσιες εκδηλώσεις η Μέγκαν

Η εξέλιξη έρχεται μία ημέρα μετά τις πληροφορίες ότι η Μέγκαν θα ταξίδευε στη Βρετανία μαζί με τα δύο παιδιά τους, χωρίς όμως να συμμετάσχει σε καμία δημόσια εκδήλωση.

Η δούκισσα του Σάσεξ δεν είχε επισκεφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι δεν θα συνόδευε τον σύζυγό της στο Λονδίνο εξαιτίας ανησυχιών για την ασφάλειά της.

Αρχικά αναμενόταν να βρεθεί στο Μπέρμιγχαμ, στην εκδήλωση για την αντίστροφη μέτρηση ενός έτους έως τους Αγώνες Invictus, ωστόσο τελικά αποφάσισε να μην εμφανιστεί δημόσια.

Ο Χάρι συμμετείχε στις εκδηλώσεις για τους Αγώνες Invictus

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο πρίγκιπας Χάρι συμμετείχε στις εκδηλώσεις για τους Αγώνες Invictus, ενώ εμφανίστηκε και στην τηλεοπτική εκπομπή «This Morning», όπου είχε θερμή συνάντηση με την παρουσιάστρια Άλισον Χάμοντ.

Ο δούκας του Σάσεξ έχει συναντήσει τον πατέρα του μόλις δύο φορές τα τελευταία δυόμισι χρόνια. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, κατά την επίσκεψή του στη χώρα επιθυμούσε επίσης να οδηγήσει για πρώτη φορά τα παιδιά του στον τάφο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, στο Άλθορπ του Νορθάμπτονσιρ.

Πηγές αναφέρουν ότι οι ανησυχίες γύρω από τα μέτρα ασφαλείας ήταν ο λόγος που η Μέγκαν και τα παιδιά δεν συνόδευσαν τον Χάρι από την αρχή του ταξιδιού του στη Βρετανία, αλλά έφτασαν αργότερα για την ιδιωτική οικογενειακή συνάντηση με τον βασιλιά.