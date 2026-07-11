Μήνυση-βόμβα-από-την-apple-κατά-της-openai:-«Έκλεβε-εμπορικά-μυστικά-μας-για-να-φτιάξει-τον-αντίπαλο-του-iphone»

Σε μια από τις πιο ηχηρές δικαστικές συγκρούσεις που έχει γνωρίσει ποτέ η Silicon Valley, η Apple κατέθεσε αγωγή κατά της OpenAI, κατηγορώντας την ότι έκλεψε εμπορικά μυστικά και απόρρητη τεχνογνωσία προκειμένου να αναπτύξει τη δική της σειρά συσκευών τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι πρώην στελέχη της μετέφεραν εμπιστευτικά σχέδια, πρωτότυπα εξαρτήματα και ευαίσθητες πληροφορίες στην OpenAI, η οποία και οικοδόμησε το νέο τμήμα hardware πάνω σε τεχνολογία της Apple.

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Από σύμμαχοι… στα δικαστήρια

Μέχρι πριν από δύο χρόνια αποτελούσαν το πιο ισχυρό δίδυμο της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης. Η Apple ενσωμάτωνε το ChatGPT στο iPhone και ο Σαμ Άλτμαν εμφανιζόταν δίπλα στον Τιμ Κουκ ως ο άνθρωπος που θα έφερνε την επόμενη γενιά της AI στους εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες των συσκευών της Apple.

Σήμερα, οι δύο εταιρείες βρίσκονται σε ανοιχτό πόλεμο.

Η Apple κατέθεσε αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας κατά της OpenAI, του επικεφαλής του τμήματος hardware Τανγκ Ταν και ακόμη ενός πρώην στελέχους της. Τους κατηγορεί για συστηματική κλοπή εμπορικών μυστικών και εμπιστευτικών πληροφοριών με στόχο την ανάπτυξη της πρώτης συσκευής τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI.

Η υπόθεση σηματοδοτεί τη θεαματική κατάρρευση μιας συνεργασίας που μέχρι πρόσφατα παρουσιαζόταν ως πρότυπο για τη νέα εποχή της AI.

REUTERS/Manuel Orbegozo

«Σε κάθε επίπεδο έκλεβαν τα μυστικά μας»

Η γλώσσα της αγωγής είναι ασυνήθιστα επιθετική ακόμη και για τα δεδομένα της Silicon Valley.

Η Apple υποστηρίζει ότι η OpenAI δεν περιορίστηκε στην πρόσληψη στελεχών της, αλλά δημιούργησε έναν οργανωμένο μηχανισμό συλλογής εμπιστευτικών πληροφοριών.

«Σε κάθε επίπεδο, από μέλη του τεχνικού προσωπικού έως τον επικεφαλής του hardware, και σε συνεργασία με επιχειρηματικούς εταίρους, η OpenAI έκλεβε τα εμπορικά μυστικά και τις εμπιστευτικές πληροφορίες της Apple», αναφέρει χαρακτηριστικά η προσφυγή.

Σύμφωνα με την Apple, τα στοιχεία που έχει ήδη συγκεντρώσει αποτελούν μόνο «την κορυφή του παγόβουνου», ενώ κάνει λόγο για πρακτικές που έχουν πλέον γίνει μέρος της εταιρικής κουλτούρας της OpenAI.

Οι συνεντεύξεις που μετατράπηκαν σε… «show and tell»

Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της αγωγής αφορά τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με την Apple, γίνονταν οι προσλήψεις.

Ο Τανγκ Ταν, πρώην αντιπρόεδρος της Apple και σήμερα επικεφαλής του hardware της OpenAI, φέρεται να ζητούσε από υποψήφιους που εργάζονταν ακόμη στην Apple να εμφανίζονται στις συνεντεύξεις έχοντας μαζί τους πραγματικά εξαρτήματα, πρωτότυπα και εμπιστευτικά σχέδια της εταιρείας.

Η Apple υποστηρίζει ότι αυτά χρησιμοποιούνταν σε «show and tell sessions», ώστε η ομάδα της OpenAI να αποσπά ακόμη περισσότερες τεχνικές πληροφορίες για προϊόντα που δεν είχαν ακόμη ανακοινωθεί.

Η αγωγή αναφέρει επίσης ότι στελέχη της OpenAI καθοδηγούσαν εργαζομένους που αποχωρούσαν από την Apple για το πώς να παρακάμπτουν τις εσωτερικές διαδικασίες ασφαλείας και να αποφεύγουν τον εντοπισμό.

Sam Altman/ REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

Το laptop, τα μηνύματα και οι απόρρητοι φάκελοι

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται και ο πρώην μηχανικός της Apple Τσανγκ Λιου.

Η Apple υποστηρίζει ότι ο Λιου εργάστηκε σε μερικά από τα πλέον απόρρητα αναπτυξιακά προγράμματά της πριν μετακινηθεί στην OpenAI.

Σύμφωνα με την αγωγή:

δεν επέστρεψε τουλάχιστον έναν εταιρικό υπολογιστή,

απέκτησε πρόσβαση σε εμπιστευτικά αρχεία ακόμη και μετά την αποχώρησή του,

καθοδήγησε άλλη εργαζόμενη στο πώς να αντιγράφει αρχεία χωρίς να γίνεται αντιληπτή,

εκμεταλλεύτηκε αδυναμία του εσωτερικού δικτύου της Apple για να συνεχίσει να κατεβάζει δεδομένα.

Μάλιστα, η Apple επικαλείται μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο ίδιος: «LOL, ανακάλυψα ότι μπορώ ακόμη να έχω πρόσβαση στο σύστημα. Τρομερό».

Ο άνθρωπος που άλλαξε τα δεδομένα

Η σύγκρουση συνδέεται άμεσα με την πιο ακριβή εξαγορά στην ιστορία της OpenAI.

Το 2025 η εταιρεία εξαγόρασε έναντι 6,4 δισ. δολαρίων την startup io του θρυλικού σχεδιαστή Τζόνι Άιβ, επί δεκαετίες «πατέρα» του βιομηχανικού σχεδιασμού της Apple.

Μαζί του πέρασαν στην OpenAI και κορυφαία στελέχη της Apple, μεταξύ των οποίων ο Τανγκ Ταν, που είχε περάσει 24 χρόνια στην εταιρεία και είχε συμμετάσχει στον σχεδιασμό του iPhone και του Apple Watch.

Για την Apple, όμως, η μετακίνηση ταλέντων δεν ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι -όπως ισχυρίζεται- μαζί με τους ανθρώπους μετακινήθηκαν και τα εμπορικά μυστικά της.

Από συνεργάτες… αντίπαλοι

Η ειρωνεία είναι προφανής.

Το 2024 η Apple είχε επιλέξει το ChatGPT ως βασικό συνεργάτη για το Apple Intelligence.

Στο μεταξύ, όμως, οι δρόμοι των δύο εταιρειών άρχισαν να αποκλίνουν. Η Apple στράφηκε στα μοντέλα Gemini της Google για τη νέα γενιά του Siri, ενώ η OpenAI αποφάσισε να εισέλθει στην αγορά των καταναλωτικών συσκευών, επιχειρώντας ουσιαστικά να ανταγωνιστεί το ίδιο το iPhone.

Η σημερινή αγωγή μοιάζει να βάζει οριστικό τέλος σε εκείνη τη συνεργασία.

Η Apple δεν περιορίζεται σε οικονομικές αποζημιώσεις.

Ζητά από το δικαστήριο:

να απαγορεύσει στην OpenAI να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε τεχνολογία ή πληροφορία προέρχεται από τα εμπορικά μυστικά της,

να επιστραφεί κάθε αντίγραφο εμπιστευτικών δεδομένων,

να διατηρηθούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία,

να επιδικαστούν αποζημιώσεις και δικαιώματα εκμετάλλευσης για κάθε τεχνολογία που βασίστηκε σε πληροφορίες της Apple.

Η OpenAI απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι «δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον για τα εμπορικά μυστικά άλλων εταιρειών» και ότι παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών. Παράλληλα, η Apple υποστηρίζει ότι η OpenAI αγνόησε τις προειδοποιήσεις που της απηύθυνε ήδη από τον Φεβρουάριο, όταν ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για πιθανή διαρροή τεχνογνωσίας.