Νέα εσωκομματική ένταση στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανάρτηση Γιαννούλη – Αιχμές για «ανοχή στη βία»

Νέα ένταση προκαλεί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Χρήστου Γιαννούλη, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση της πλευράς της μειοψηφίας.

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Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Γιαννούλης κάνει λόγο για «βουλιμία» και «αλαζονεία», υποστηρίζοντας ότι είναι κακός σύμβουλος η αντίληψη πως κάποιος είναι «ο ένας και μοναδικός». Παράλληλα, αφήνει αιχμές για ανοχή σε περιστατικά σωματικής βίας, σημειώνοντας ότι όποιος θεωρεί πως τέτοιες πρακτικές εξυπηρετούν τον λαό και την Αριστερά «είναι επικίνδυνος».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να αποφέρουν εκλογικά οφέλη, ωστόσο «γυρίζουν την παράταξη πολλά χρόνια πίσω, στις εποχές των φρουρών», καταλήγοντας με τη φράση: «Αξιοπρέπεια πάνω από όλα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τοποθέτηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ παραπέμπει στην ένταση που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στα γραφεία της Κουμουνδούρου. Εκεί, στελέχη που πρόσκεινται στον Παύλο Πολάκη μετέβησαν στο γραφείο της αναπληρώτριας γραμματέα του κόμματος, Αναστασίας Σαπουνά, ζητώντας να συγκληθεί σήμερα η Κεντρική Επιτροπή. Η συνάντηση εξελίχθηκε σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης, με λογομαχίες και υψηλούς τόνους, παρουσία και άλλων στελεχών του κόμματος.

Είναι πάρα πολύ κακός σύμβουλος η Βουλιμία και η αλαζονεία να πιστεύεις ότι είσαι ο ένας και μοναδικός. Όταν δε επιδεικνύεις και ανοχή στην άσκηση σωματικής βίας υποστηρίζοντας ότι αυτό συμφέρει το λαό και την αριστερά, είσαι επικίνδυνος. Μπορεί να βγάζει οριακά βουλευτές αυτό το… — Χρήστος Γιαννούλης (@giannoulis21) July 11, 2026

- sofokleous10.gr

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