Ο-Μακρόν-θα-υποδεχθεί-25-αρχηγούς-κρατών-και-κυβερνήσεων-τη-Δευτέρα-στο-Παρίσι-για-την-υποστήριξη-στην-Ουκρανία

Τουλάχιστον 25 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, εκ των οποίων ο Ουκρανός Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα βρίσκονται τη Δευτέρα στο Παρίσι για μια συνάντηση του «συνασπισμού των προθύμων» που θα έχει στόχο να «διευρύνει την στήριξη στην Ουκρανία και την πίεση στη Ρωσία», ανακοίνωσε σήμερα το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο στόχος είναι να «ωθήσουμε» προς μια εκεχειρία και μια «επανάληψη» των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, αναφέρει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο συνασπισμός, έπειτα από πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Βρετανίας για τη στήριξη στρατιωτικά της Ουκρανίας και για να της προσφερθούν εγγυήσεις ασφαλείας, κυρίως με την αποστολή χερσαίων στρατευμάτων μόλις επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, συγκεντρώνει 35 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, στις οποίες θα προστεθεί η Μολδαβία και η Βόρεια Μακεδονία τη Δευτέρα, διευκρίνισε η γαλλική προεδρία.

Guerre en Ukraine : Macron accueillera 25 chefs d’État et de gouvernement pour soutenir Kiev, ce lundi à Paris https://t.co/Gkzl2r10vX — Le Parisien (@le_Parisien) July 10, 2026

Αυτή η σύνοδος κορυφής, σε συνδυασμό με την παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, η οποία θα θέσει στο επίκεντρο την Τρίτη τη στήριξη στην Ουκρανία, διεξάγεται σε μια «πολύ δυνατή στιγμή επανασύγκλισης και διατλαντικής ενότητας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άκουγε για πολύ καιρό περισσότερο τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν παρά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε τη βούλησή του να στηρίξει περισσότερο την Ουκρανία στις συνόδους κορυφής της G7 στο Εβιάν τον Ιούνιο, και του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αυτή την εβδομάδα, όπως και να αυξήσει την πίεση στη Μόσχα.

Η συνάντηση της Δευτέρας θα «συνεχίσει να ενισχύει αυτή την ορμή για να δείξει ότι οι υποστηρικτές της Ουκρανίας παραμένουν αποφασισμένοι στο πλευρό των Ουκρανών, ότι δεν υπάρχει καθόλου κόπωση και ότι η Ρωσία δεν μπορεί να ποντάρει σε αυτή την κόπωση», υπογράμμισε σύμβουλος του Γάλλου προέδρου.

Οι ηγέτες του συνασπισμού θα εξετάσουν κυρίως τη συνεργασία στον τομέα της «αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής άμυνας» με την Ουκρανία, με την παραγωγή όπλων κατόπιν άδειας σε αυτή τη χώρα.

Η πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία, που καλείται να αναπτυχθεί επί του πεδίου μόλις τα όπλα σιγήσουν, θα αρχίσει επίσης ασκήσεις τώρα που διαθέτει ένα «επιχειρησιακό γενικό επιτελείο» κοντά στο Παρίσι, ώστε να «δείξει στη Ρωσία πως το σύνολο των εμπλεκομένων παραγόντων είναι έτοιμο να δεσμευτεί».

Οι ασκήσεις αυτές θα διεξαχθούν εκτός Ουκρανίας, όσο ο «συνθήκες για μια πραγματική ανάπτυξη δεν πληρούνται», σημείωσε ωστόσο το Ελιζέ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα είναι επίσης παρών την Τρίτη στη στρατιωτική παρέλαση, στην οποία θα συμμετάσχουν στρατιώτες από χώρες που στηρίζουν στρατιωτικά το Κίεβο, όπως και άλλοι ηγέτες του συνασπισμού, επιβεβαίωσε η γαλλική προεδρία χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.