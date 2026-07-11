Ο Πολάκης διαγράφει τη… διαγραφή του: «Το plan b απέτυχε παταγωδώς – Η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει με απαρτία»

Σαφεόις αιχμές εναντίον των «συντρόφων» του στον ΣΥΡΙΖΑ αφήνει με νέα ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος κάνει λόγο για «plan b» που απέτυχε, τονίζοντας ότι η συνεδρίαση της Κεντρική Επιτροπή του κόμματος διεξάγεται κανονικά, καθώς επιτεύχθηκε απαρτία.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο κ. Πολάκης επιτίθεται στην αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος και προαναγγέλλει την ακύρωση της απόφασης διαγραφής του και την επαναφορά του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

«Το «plan b” AΠΕΤΥΧΕ ΠΑΤΑΓΩΔΩΣ. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει με ΑΠΑΡΤΙΑ ,παρά τον λυσσώδη πόλεμο από την αναπληρώτρια γραμματέα και την υπεύθυνη οργανωτικού.(81 παρόντες και 59 από ζουμ)

ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ (ακύρωση απόφασης 6ης Ιουνίου, επαναφορά μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα )και θα συνεχιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο για την ολοκλήρωση των πολιτικών και οργανωτικών μέτρων!

ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΟΡΘΙΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!!!»,.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.