ΠΑΣΟΚ-κατά-Δημητριάδη:-«Στέλνει-εκβιαστικά-μηνύματα-στον-πρωθυπουργό-και-τον-εκθέτει-βαρύτατα»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στις δηλώσεις του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να στείλει «εκβιαστικά μηνύματα» προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

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Σε ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι ο κ. Δημητριάδης «συνεχίζει να στέλνει εκβιαστικά μηνύματα στον πρωθυπουργό, εκθέτοντάς τον βαρύτατα» και κάνει λόγο για «εξόφθαλμη συγκάλυψη» του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων, η οποία – όπως αναφέρει – βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και τέσσερα χρόνια.

Το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι οι δηλώσεις του πρώην στενού συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη περί «αυταπάρνησης» και «αυτοθυσίας», με τις οποίες διαβεβαιώνει πως δεν πρόκειται να μιλήσει ποτέ περισσότερο για την υπόθεση, συνιστούν «ευθείες απειλές» προς τον πρωθυπουργό, καθώς –όπως υποστηρίζει– τον στοχοποιούν ως «ενορχηστρωτή των παράνομων παρακολουθήσεων του μισού υπουργικού συμβουλίου, της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων».

Παράλληλα, σημειώνει ότι ο χαρακτηρισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη ως «αφεντικού» από τον κ. Δημητριάδη δεν αφήνει, κατά την άποψή του, «καμία αμφιβολία για τις μεθόδους, τη δομή και τον τρόπο διοίκησης του Μεγάρου Μαξίμου».

Όλη η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη:

Ο κ. Δημητριάδης συνεχίζει να στέλνει εκβιαστικά μηνύματα στον Πρωθυπουργό εκθέτοντας τον βαρύτατα και υπογραμμίζοντας την εξόφθαλμη συγκάλυψη του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων που συντελείται εδώ και τέσσερα χρόνια για να «μαζέψουν» τη δυσωδία της αυλής του Μαξίμου.

Οι ηρωικές δηλώσεις «αυταπάρνησης» και «αυτοθυσίας» ότι δεν θα μιλήσει ποτέ, είναι ευθείες απειλές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς τον στοχοποιεί ως ενορχηστρωτή των παράνομων παρακολουθήσεων του μισού Υπουργικού Συμβουλίου, της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων.

Χαρακτήρισε μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη «αφεντικό», ώστε να μην αφήσει καμία αμφιβολία για τις μεθόδους, τη δομή και τον τρόπο διοίκησης του Μεγάρου Μαξίμου.

Και κάτι τελευταίο:

Το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων δεν κρίθηκε στις εκλογές του 2023.

Εκεί κρίθηκε η ομερτά και η εργαλειοποίηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ως συνενόχων σε ένα έγκλημα, που για κάποιους ήταν εις βάρος των δικαιωμάτων τους και των δημοκρατικών τους ελευθεριών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης διεκδικεί με όλες τις νομικές ενέργειες του την απόδοση ευθυνών στους δράστες αυτού του πρωτοφανούς σκανδάλου, που έπληξε το κράτος δικαίου.

Στη δημοκρατία αυτό είναι κεκτημένο ετών.

Βέβαια η επίθεση του κ. Δημητριάδη στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτει πλήρως ότι το Μέγαρο Μαξίμου και ο κ. Δημητριάδης φοβούνται ότι σε περίπτωση νίκης του ΠΑΣΟΚ θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη για όσα έκαναν, γιατί θα σταματήσουν τα παιχνίδια της Νέας Δημοκρατίας με τους θεσμούς.

Είναι πράγματι ενδιαφέρουσα η σύμπτωση απόψεων με τον κ. Δρυμιώτη, ο οποίος -άραγε με ποιον ρόλο;- είχε εκφράσει τις αντίστοιχες αγωνίες του κ. Μητσοτάκη.

Κύριε Δημητριάδη, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει καμία εμμονή μαζί σας. Έχει εμμονή με την προστασία της εθνικής ασφάλειας που στα χέρια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έγινε ξέφραγο αμπέλι, όταν παρακολουθούνταν η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, οι υπουργοί σας, πλήθος δημόσιων αξιωματούχων από απόστρατους τρίτων χωρών.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει επιμονή και προσήλωση στους θεσμούς και τη δικαιοσύνη, όρους άγνωστους για εσάς.

- sofokleous10.gr

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