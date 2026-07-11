Συνεδριάζει-η-Κεντρική-Επιτροπή-του-ΣΥΡΙΖΑ,-με-τα-μέλη-που-υποστήριξαν-ότι-πρέπει-να-πραγματοποιηθεί

Με την οριακή απαραίτητη απαρτία – σύμφωνα με τους διοργανωτές – ξεκίνησε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Θεόφιλος Ξανθόπουλος πρότεινε ως λύση αποκλιμάκωσης της έντασης, την αναβολή της συνεδρίασης μέχρι το επόμενο Σάββατο προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και να προηγηθεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

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Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να ξεκινήσει τη συνεδρίαση στο ξενοδοχείο Wyndham, με 59 μέλη να συνδέονται μέσω Zoom ενώ περίπου 81 μέλη είναι παρόντες.

Υπενθυμίζεται ότι για την απαρτία ήταν απαραίτητη η παρουσία 130 μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

Από νωρίς στο ξενοδοχείο βρέθηκαν μέλη της ΚΕ όπως ο Νίκος Παππάς, ο Φώτης Κουβέλης και ο Στέλιος Παππάς κ.α. ενώ λίγο μετά τις 11 έφτασε στον χώρο και ο Παύλος Πολάκης Παρών είναι και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος ο οποίος ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος εκτελεί χρέη προεδρεύοντα.

«Τώρα στο Wyndham μόλις ξεκίνησε με απαρτία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ., που συγκαλέστηκε με την καταστατική ρύθμιση του αιτήματος του 1/4 των μελών της και που τόσο πολύ προσπάθησε ο αποστεωμένος μηχανισμός της Κουμουνδούρου να εμποδίσει! Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ !!!», ανέφερε νωρίτερα σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα το μέλος της Κ.Ε., Μάρκος Χατζησάββας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Ρένα Δουρου φέρεται να πραγματοποιεί επαφές προκειμένου να υπάρξει ένα κείμενο στο οποίο θα επισημαίνεται ότι κακώς η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά, δεν προχώρησε στον προγραμματισμό της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των 15 ημερών από την κατάθεση των 70 υπογραφών που είχαν ζητήσει τη σύγκλησή της.

«…Με αγώνες δεκαετιών έχουμε ένα καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα. Λυπάμαι γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα και πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικ πάνω απ’ το προσωπικό με συνέπεια και σοβαρότητα είναι πολύ κοντά ο καιρός ο ΣυΡιζΑ θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών που τους ζητάω συγγνώμη και ψηφοφόρων. Μα πάνω απ’ όλα θα ανταποκριθεί στις ανάγκες μίας κοινωνίας που χειμάζεται από την επταετία του κυρίου Μητσοτάκη», δήλωσε η Ρένα Δούρου προσερχόμενη στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Σε ερώτηση για το αν θα πραγματοποιηθεί η Κεντρική Επιτροπή, απάντησε ξανά πως «δεν υπάρχουν αδιέξοδα».

Στο επίκεντρο βρίσκεται πρόταση για την έκδοση κοινού κειμένου, στο οποίο θα επισημαίνεται ότι η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά, δεν προχώρησε στον προγραμματισμό της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των 15 ημερών από την κατάθεση των 70 υπογραφών που είχαν ζητήσει τη σύγκλησή της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο της προσπάθειας αποκλιμάκωσης εξετάζεται η Κεντρική Επιτροπή να συνεδριάσει τελικά το επόμενο Σάββατο, ώστε να δοθεί χρόνος για την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης και να αποφευχθεί περαιτέρω όξυνση της εσωκομματικής κρίσης.

Βίντεο: Πολάκης και Παππάς στο Wyndham για την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

- sofokleous10.gr

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