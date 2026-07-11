Το παζάρι Τραμπ–Ερντογάν για τα F-35 και η ρωσική σκιά των S-400

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέκλεισαν την Τουρκία από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 κατά την πρώτη θητεία του Προέδρου Τραμπ, όμως τώρα εκείνος θέλει να την επαναφέρει. Εδώ και χρόνια, οι Τούρκοι αρνούνται να εγκαταλείψουν τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας S-400, τα οποία θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τα ευαίσθητα χαρακτηριστικά χαμηλής παρατηρησιμότητας και το αποτύπωμα ραντάρ των αμερικανικών μαχητικών. Τώρα, όμως, η Άγκυρα ίσως αλλάξει στάση — και αυτό θα ήταν θετικό. Άλλωστε, η αμερικανική νομοθεσία το απαιτεί.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η αγορά των S-400 από τη Ρωσία οδήγησε στην επιβολή αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τουρκίας το 2020. Ωστόσο, «θα άρουμε τις κυρώσεις», δήλωσε την Τρίτη ο κ. Τραμπ. Όταν ρωτήθηκε εάν εξακολουθεί να ανησυχεί για το γεγονός ότι η Άγκυρα διαθέτει ακόμη τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα, απάντησε αρνητικά.

«Δεν έχω ακόμη αποφασίσει οριστικά» σχετικά με την πώληση των F-35 στον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πρόσθεσε την Τετάρτη ο κ. Τραμπ. «Αλλά η τάση μου είναι να πω: κοιτάξτε, έχει κάνει τα πάντα. Μας έχει βοηθήσει με διάφορους τρόπους».

Αυτό βεβαίως σηκώνει μεγάλη συζήτηση. Το νομικό πρόβλημα, όμως, είναι σαφές: ο νόμος Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, γνωστός ως CAATSA, καθιστά υποχρεωτικές τις συγκεκριμένες κυρώσεις. Για να εκδώσει εξαίρεση, η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να πιστοποιήσει, μεταξύ άλλων, ότι μια τέτοια απόφαση «δεν θα αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο υπονόμευσης των αμυντικών συστημάτων και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ένας ξεχωριστός αμερικανικός νόμος του 2020 απαγορεύει ρητά την απόκτηση F-35 από την Τουρκία έως ότου η χώρα «δεν κατέχει πλέον» τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ερντογάν ζητά πλέον την άδεια της Ρωσίας για να μεταπωλήσει τους S-400 σε κάποια μοναρχία του Κόλπου. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την αγορά F-35 από την Τουρκία, ακόμη κι αν δημιουργούσε άλλα προβλήματα. Για τα αραβικά κράτη του Κόλπου, άλλωστε, η αεράμυνα βρίσκεται σήμερα στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους.

Είτε επιτευχθεί τελικά συμφωνία είτε όχι, οποιαδήποτε άρση των κυρώσεων κατά της Τουρκίας ή διαγραφή της από τους σχετικούς καταλόγους θα πρέπει να ενεργοποιήσει έλεγχο από το Κογκρέσο. Η κυβέρνηση Τραμπ «ίσως μπορέσει να παρακάμψει το ζήτημα, αλλά αυτό θα απαιτούσε μια εξαιρετικά πρωτότυπη νομική θεωρία», σημειώνει ο Matt Zweig του FDD Action, ο οποίος είχε εργαστεί πάνω στον νόμο CAATSA στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη παρακάμψει διαδικασίες εξαίρεσης προκειμένου να άρει κυρώσεις κατά του Ιράν, ενώ υποστήριξε επίσης ότι το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη δεν χρειαζόταν την έγκριση του Κογκρέσου, παρά τη διατύπωση του Iran Nuclear Agreement Review Act. Θα μπορούσε να επιχειρήσει έναν παρόμοιο ελιγμό και στην περίπτωση των F-35. Το ερώτημα όμως είναι: αξίζει το πολιτικό κόστος;

Οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές Jim Risch από το Αϊντάχο, Tom Cotton από το Άρκανσο, James Lankford από την Οκλαχόμα, Lindsey Graham από τη Νότια Καρολίνα, Ted Cruz από το Τέξας και John Cornyn, επίσης από το Τέξας, έχουν όλοι εκφράσει ανησυχίες και έχουν ζητήσει προσοχή. Το ίδιο έχουν κάνει και Δημοκρατικοί. Η επιβράβευση του κ. Ερντογάν δεν αποτελεί τόσο επιτακτική ανάγκη ώστε να υπερκεράσει το πρόβλημα εθνικής ασφάλειας.

Ο κ. Ερντογάν έχει δηλώσει ότι του έχουν υποσχεθεί τα μαχητικά. Όμως, εάν δεν εγκαταλείψει το ρωσικό σύστημα, ο κ. Τραμπ ενδέχεται απλώς να μην είναι σε θέση να υλοποιήσει αυτή την υπόσχεση. Ακόμη κι αν η πώληση ξεπεράσει τα εμπόδια στο Κογκρέσο, οι παραδόσεις θα μπορούσαν να καθυστερήσουν μέχρι την επόμενη αμερικανική κυβέρνηση — η οποία ίσως να μην έχει καμία διάθεση να υπονομεύσει τον νόμο προς χάριν του κ. Ερντογάν, την ώρα που εκείνος φυλακίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους στο εσωτερικό.

Ο κ. Τραμπ συνεχίζει να αποδίδει εύσημα στον Τούρκο ισχυρό άνδρα επειδή δεν ενεπλάκη στον πόλεμο με το Ιράν επιτιθέμενος στο Ισραήλ, παρότι ο ίδιος ο κ. Τραμπ λέει ότι ο κ. Ερντογάν το επιθυμούσε. Θα περίμενε κανείς ότι ακόμη και η έκφραση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πόλεμο εναντίον ενός συμμάχου των ΗΠΑ, στο πλευρό του Ιράν, θα αποτελούσε από μόνη της λόγο αποκλεισμού από την απόκτηση των πλέον προηγμένων αμερικανικών μαχητικών.

Ο Πρόεδρος επαινεί επίσης τον κ. Ερντογάν για τη στήριξη των ανταρτών που ανέτρεψαν τον Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία. Ωστόσο, οι δυνάμεις αυτές συνάντησαν ελάχιστη αντίσταση στην τελική τους επίθεση στα τέλη του 2024 για την κατάληψη της εξουσίας. Το Ισραήλ είχε ήδη απομακρύνει από την εξίσωση τους μαχητές της Χεζμπολάχ που υπερασπίζονταν το συριακό καθεστώς.

Η Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί προστάτη της Χαμάς και της Χεζμπολάχ και μεταφέρει όπλα στη νέα Συρία, γεγονός που καθιστά ίσως πρόωρους τους επαίνους του κ. Τραμπ. Η επιθετική ρητορική του καθεστώτος Ερντογάν συνοδεύεται από στρατιωτικές αναπτύξεις σε ολόκληρη την περιοχή. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ιδέα να εξοπλιστεί η Τουρκία με F-35 προκαλεί εύλογη απορία.

Αλλά εάν ο κ. Τραμπ επιθυμεί τόσο πολύ να πουλήσει στην Τουρκία τα αμερικανικά μαχητικά, τότε τουλάχιστον ας απαιτήσει να τηρηθούν οι κανόνες: η Άγκυρα πρέπει πρώτα να παραδώσει και να απομακρύνει οριστικά το ρωσικό σύστημα S-400.