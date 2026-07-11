apple-εναντίον-openai:-Το-lol-ενός-μηχανικού-που-άνοιξε-τον-δρόμο-για-τη-σοκαριστική-μήνυση

Ένα μήνυμα μόλις λίγων λέξεων φαίνεται πως συμπυκνώνει ολόκληρη τη σύγκρουση που επί μήνες ωρίμαζε στο παρασκήνιο ανάμεσα στην Apple και την OpenAI.

«LOL, ανακάλυψα ότι μπορώ να έχω πρόσβαση στο δίκτυο αποθήκευσης. Τόσο αστείο», φέρεται να έγραψε ο Τσανγκ Λιου, πρώην μηχανικός του iPhone, σε πρώην συνάδελφό του στην Apple.

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Μόνο που, σύμφωνα με την αγωγή της Apple, δεν επρόκειτο για ένα αθώο τεχνικό εύρημα. Ο Λιου φέρεται να αξιοποίησε ένα κενό ασφαλείας για να διατηρήσει πρόσβαση σε εσωτερικούς διακομιστές της εταιρείας ακόμη και αφού είχε αποχωρήσει και εργαζόταν πλέον στην OpenAI. Από εκεί, κατά τους ισχυρισμούς της Apple, κατέβασε παρουσιάσεις, σχέδια εξαρτημάτων, στοιχεία για διαδικασίες παραγωγής και υλικό δοκιμών.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί μόνο ένα από τα επεισόδια που περιγράφονται στη σαραντασέλιδη αγωγή της Apple και τα οποία, κατά την εταιρεία, αποδεικνύουν μια «συστηματική προσπάθεια απόκτησης, διατήρησης και χρήσης» εμπιστευτικών πληροφοριών με στόχο η OpenAI να αναπαραγάγει μέσα σε ελάχιστο χρόνο δεκαετίες τεχνογνωσίας της κατασκευάστριας του iPhone. Ουσιαστικά η Apple κατηγορεί την OpenAI για επιχειρηματική κατασκοπεία και κλοπή τεχνογνωσίας.

Ο φορητός υπολογιστής, το κενό ασφαλείας και η πρώην συνάδελφος

Όταν ο Λιου εγκατέλειψε την Apple για να ενταχθεί στη νεοσύστατη μονάδα συσκευών της OpenAI, η εταιρεία υποστηρίζει ότι πήρε μαζί του πολύ περισσότερα από την εμπειρία που είχε αποκτήσει ως μηχανικός.

Σύμφωνα με την αγωγή, δεν επέστρεψε τον εταιρικό φορητό υπολογιστή που του είχε δοθεί, διατήρησε στενή επαφή με εργαζόμενη της Apple, η οποία εξακολουθούσε να του παρέχει εσωτερικές πληροφορίες, και γνώριζε την ύπαρξη ενός σφάλματος λογισμικού που του επέτρεπε να συνδέεται στα εσωτερικά συστήματα αρχείων.

Η Αλίσα Πενγκ, η συνάδελφος στην οποία φέρεται να έστειλε το επίμαχο μήνυμα, απάντησε, κατά την αγωγή, «είμαι έτοιμη» και στη συνέχεια βοήθησε στη συλλογή επιπλέον υλικού από τον δικό της υπολογιστή. Λίγους μήνες αργότερα, τον Απρίλιο, αποχώρησε και η ίδια από την Apple για να ενταχθεί στην ομάδα υλικού της OpenAI.

Πάνω από 400 στελέχη εγκατέλειψαν την Apple

Η Πενγκ ήταν μία από τους περισσότερους από 400 πρώην εργαζομένους της Apple που μετακινήθηκαν στην OpenAI, προσελκυόμενοι από την υπόσχεση να εργαστούν σε μια νέα γενιά συσκευών τεχνητής νοημοσύνης.

Το εγχείρημα έχει έναν εξαιρετικά φιλόδοξο στόχο: να δημιουργήσει προϊόντα που θα μπορούσαν κάποτε να αντικαταστήσουν το iPhone, τη συσκευή που κυριαρχεί στην καταναλωτική τεχνολογία εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Σημαντικό δέλεαρ ήταν και οι αποδοχές. Σύμφωνα με το -, οι μισθοί και τα πακέτα μετοχών που προσέφερε η OpenAI ήταν σαφώς πιο ελκυστικά από εκείνα της Apple, η οποία είδε ολόκληρες ομάδες μηχανικών και σχεδιαστών να αποδυναμώνονται.

Η Apple δεν αντιμετώπισε τη μαζική φυγή απλώς ως έναν επιθετικό κύκλο προσλήψεων. Θεώρησε ότι η OpenAI επιχειρούσε να αναδημιουργήσει στο εσωτερικό της ολόκληρο τον μηχανισμό ανάπτυξης προϊόντων που είχε στηθεί στο Κουπερτίνο μέσα σε δεκαετίες.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Ο άνθρωπος στο επίκεντρο της σύγκρουσης

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση είναι ο Τανγκ Ταν, πρώην κορυφαίο στέλεχος της Apple, ο οποίος είχε επιβλέψει τον σχεδιασμό του iPhone, του Apple Watch και άλλων σημαντικών προϊόντων.

Στα τέλη του 2023 ενημέρωσε την Apple ότι αποχωρεί για μια νέα επαγγελματική ευκαιρία, η οποία αργότερα εξελίχθηκε στη θέση του επικεφαλής υλικού της OpenAI.

Αρχικά, τίποτε δεν προμήνυε τη σημερινή δικαστική σύγκρουση. Η Apple, σε μια ασυνήθιστα επιεική κίνηση, του επέτρεψε να παραμείνει έως τον Φεβρουάριο του 2024, προκειμένου να διευκολύνει τη μετάβαση και την αναδιοργάνωση του τμήματος υλικού.

Πίσω από τις κλειστές πόρτες, ωστόσο, ο Ταν είχε ήδη αρχίσει να συνεργάζεται με τον πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Τζόνι Άιβ, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, πάνω σε ένα νέο φιλόδοξο εγχείρημα συσκευών τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Ταν και ο Άιβ συμμετείχαν στην ίδρυση της io Products, της νεοφυούς εταιρείας που η OpenAI εξαγόρασε πέρυσι έναντι 6,5 δισ. δολαρίων. Μαζί τους βρέθηκαν η Έβανς Χάνκι, διάδοχος του Άιβ στη βιομηχανική σχεδίαση της Apple, και ο Σκοτ Κάνον, πρώην στέλεχος παραγωγής.

Οι συνεντεύξεις ως «εργαλείο συλλογής πληροφοριών»

Οι καταγγελίες της Apple δεν περιορίζονται σε μεμονωμένες διαρροές αρχείων. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η OpenAI ενθάρρυνε υποψηφίους εργαζομένους, οι οποίοι εξακολουθούσαν να εργάζονται στην Apple, να μελετούν εμπιστευτικό υλικό πριν από τις συνεντεύξεις τους.

Κατά την αγωγή, ο Ταν φέρεται να χρησιμοποιούσε τις συναντήσεις με υποψηφίους όχι μόνο για την αξιολόγησή τους, αλλά και για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα της Apple που βρίσκονταν ακόμη υπό ανάπτυξη.

Σε μία περίπτωση, εργαζόμενος της Apple φέρεται να απέκτησε στοιχεία για ένα συγκεκριμένο έργο μόλις λίγες ώρες πριν συναντηθεί με τον Ταν. Κατά τη συνέντευξη, εκείνος φέρεται να ζήτησε περισσότερες πληροφορίες για το ίδιο πρόγραμμα.

«Αυτό έχει γίνει πλέον καθιερωμένη πρακτική», αναφέρει η Apple στην αγωγή.

Ακόμη βαρύτερη είναι η καταγγελία ότι υποψήφιοι εργαζόμενοι καλούνταν να μεταφέρουν στα γραφεία της OpenAI πρωτότυπα και εξαρτήματα συσκευών της Apple για παρουσιάσεις τύπου «δείξε και πες».

Η αγωγή αναφέρεται σε μπαταρίες, πλακέτες λογικής και άλλα εξαρτήματα από προϊόντα που δεν είχαν ακόμη κυκλοφορήσει.

Ένας εργαζόμενος της Apple, ο οποίος είχε κάνει αίτηση στην OpenAI, φέρεται να εξέφρασε την έκπληξή του όταν διαπίστωσε ότι άλλοι υποψήφιοι είχαν φέρει μαζί τους μη δημοσιοποιημένο υλικό.

Όπως είπε, «δεν ήξερα ότι μπορούσαμε να τα πάρουμε από το γραφείο». Σε πολλές περιπτώσεις, σύμφωνα με την Apple, δεν μπορούσαν.

Η εταιρεία υποστηρίζει ακόμη ότι μετά την πρόσληψή τους, οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονταν να αποστέλλουν εμπιστευτικές πληροφορίες από τις εταιρικές συσκευές της Apple στα προσωπικά τους ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν αργότερα στην OpenAI.

Κατά την ίδια καταγγελία, η OpenAI διένειμε ακόμη και λίστα οδηγιών που είχε συντάξει ο Ταν, προκειμένου οι νεοπροσληφθέντες να αποφεύγουν τον εντοπισμό από τις ομάδες ασφαλείας της Apple.

Από συνεργάτες, ανταγωνιστές

Η δικαστική σύγκρουση είναι το αποκορύφωμα μιας σχέσης που μέσα σε ελάχιστο χρόνο μετατράπηκε από συνεργασία σε ανοιχτό ανταγωνισμό.

Η Apple και η OpenAI εξακολουθούν να συνδέονται μέσω της ενσωμάτωσης του ChatGPT στις συσκευές της πρώτης. Παράλληλα, όμως, οι δύο εταιρείες διεκδικούν θέση στην αναδυόμενη αγορά συσκευών τεχνητής νοημοσύνης, η οποία ενδέχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία.

Η OpenAI εργάζεται πάνω σε μια συσκευή που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως διάδοχος του έξυπνου κινητού, αν και το πρώτο προϊόν της ενδέχεται να είναι πιο απλό. Μεταξύ των ιδεών που έχουν εξεταστεί βρίσκονται ακουστικά, έξυπνα γυαλιά και ηχεία με τεχνητή νοημοσύνη.

Η Apple, από την πλευρά της, αναπτύσσει νέες οικιακές συσκευές, ακουστικά AirPods με κάμερες, γυαλιά και άλλες φορετές συσκευές.

Η μεταγραφή στελεχών συνεχίστηκε έως και τον Ιούνιο, όταν η OpenAI απέσπασε τον επικεφαλής του προγράμματος έξυπνων γυαλιών της Apple, Πολ Μιντ. Η αντίδραση της Apple ήταν άμεση: το στέλεχος απομακρύνθηκε χωρίς να του επιτραπεί να παραμείνει για μεταβατική περίοδο.

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Η Apple λέει ότι προειδοποίησε την OpenAI

Η Apple υποστηρίζει ότι επιχείρησε να επιλύσει τη διαφορά πριν προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με την αγωγή, επικοινώνησε με την OpenAI τον Φεβρουάριο, προειδοποιώντας ότι εμπιστευτικές πληροφορίες της είχαν πιθανότατα καταλήξει στα χέρια της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης. Ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα και να ληφθούν μέτρα ώστε να σταματήσει η πρακτική.

Η OpenAI, κατά τους ισχυρισμούς της Apple, δεν απάντησε ποτέ.

Η ίδια η OpenAI απορρίπτει τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι δεν έχει «κανένα ενδιαφέρον για τα εμπορικά μυστικά άλλων εταιρειών» και ότι παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας.

Για την Apple, όμως, η υπόθεση δεν αφορά απλώς μερικούς πρώην εργαζομένους που πήραν μαζί τους περισσότερες πληροφορίες από όσες δικαιούνταν.

Αφορά την προσπάθεια ενός νέου, εξαιρετικά ισχυρού ανταγωνιστή να εισέλθει στην αγορά καταναλωτικών συσκευών χρησιμοποιώντας, όπως καταγγέλλει, τα ίδια τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίστηκε η κυριαρχία του iPhone.

«Η νεοσύστατη δραστηριότητα υλικού της OpenAI στηρίζεται στα πιο σαθρά θεμέλια, διαβρωμένα μέχρι τον πυρήνα από την παράνομη χρήση υπεξαιρεμένων εμπορικών μυστικών», αναφέρει η Apple.

Και κάπως έτσι, ένα μήνυμα που άρχιζε με ένα ανέμελο «LOL» μετατράπηκε σε ένα από τα σημαντικότερα επεισόδια του πολέμου για τη συσκευή που θα διαδεχθεί το iPhone.