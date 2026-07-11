holtec-nuclear-corporation:-Κατέθεσε-αίτηση-για-ipo-εν-μέσω-της-ραγδαίας-αύξησης-της-ζήτησης-ηλεκτρικής-ενέργειας

Η εταιρεία προμηθεύει εξοπλισμό για πυρηνικές εγκαταστάσεις, διαχειρίζεται αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα και αναπτύσσει μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες.

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Η ενεργειακή εταιρεία Holtec Nuclear Corporation υπέβαλε την Παρασκευή αίτηση για αρχική δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις πυρηνικής ενέργειας, καθώς η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται λόγω της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παράλληλα ενισχύεται η κυβερνητική στήριξη προς τις πηγές ενέργειας χωρίς εκπομπές άνθρακα.

Η αγορά των αρχικών δημόσιων προσφορών στις ΗΠΑ παρουσιάζει αναζωπύρωση έπειτα από αρκετά χρόνια περιορισμένης δραστηριότητας, με τις μεγαλύτερες συμφωνίες και τις εισαγωγές εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη να οδηγούν τον συνολικό όγκο κεφαλαίων που αντλούνται προς επίπεδα-ρεκόρ, παρότι ο αριθμός των νέων εισαγωγών παραμένει σημαντικά χαμηλότερος σε σύγκριση με τις κορυφές των προηγούμενων περιόδων έντονης άνθησης της αγοράς.

Οι αρχικές δημόσιες προσφορές στον ενεργειακό τομέα έχουν επίσης ωφεληθεί από την κυβερνητική πρωτοβουλία για τον τετραπλασιασμό της πυρηνικής ισχύος των Ηνωμένων Πολιτειών έως το 2050, προκειμένου να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τα κέντρα δεδομένων (data centers), τα ηλεκτρικά οχήματα και την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων.

Η Holtec, που ιδρύθηκε το 1986, προμηθεύει εξοπλισμό για πυρηνικές εγκαταστάσεις, διαχειρίζεται αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα και αναπτύσσει μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες (Small Modular Reactors – SMR), οι οποίοι θεωρείται ότι είναι οικονομικότεροι και μπορούν να αναπτυχθούν ταχύτερα σε σχέση με τους συμβατικούς μεγάλους αντιδραστήρες, η κατασκευή των οποίων μπορεί να διαρκέσει δεκαετίες.

Η εταιρεία ηγείται της προσπάθειας επαναλειτουργίας του πυρηνικού σταθμού Palisades, ο οποίος έκλεισε το 2022, έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια λειτουργίας. Η Holtec έχει λάβει περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ για την κατασκευή δύο μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων στον συγκεκριμένο χώρο.

Αρκετές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η X-energy και η Deep Fission, εισήχθησαν φέτος στο χρηματιστήριο προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων (SMRs).

Η Holtec, με έδρα το Κάμντεν της πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ, κατέγραψε καθαρά κέρδη 17,8 εκατ. δολαρίων επί εσόδων 165,3 εκατ. δολαρίων για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026, έναντι καθαρών κερδών 25,4 εκατ. δολαρίων και εσόδων 177,7 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει από την αρχική δημόσια προσφορά για τη χρηματοδότηση του προγράμματος του αντιδραστήρα SMR-300, την επέκταση της παραγωγικής της δυναμικότητας και την υποστήριξη άλλων πρωτοβουλιών ανάπτυξης.

Μεταξύ των αναδόχων της δημόσιας προσφοράς συγκαταλέγονται οι J.P. Morgan, Guggenheim Securities, Goldman Sachs και Citigroup. Η Holtec σκοπεύει να εισαγάγει τις μετοχές της στα χρηματιστήρια Nasdaq και Nasdaq Texas με το χρηματιστηριακό σύμβολο «HNUC».