Ανάλυση-sky-news-για-τη-νέα-ανάφλεξη-στη-Μέση-Ανατολή:-Κανείς-δεν-βρίσκεται-πλέον-εκτός-στόχου,-οι-δύο-επιλογές-στο-μυαλό-του-Τραμπ

Να χαρτογραφήσει την επόμενη ημέρα από τη νέα «φωτιά» που μπήκε στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση του Ιράν σε κυπριακό πλοίο και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, τους βομβαρδισμούς-απάντηση των ΗΠΑ και τα χτυπήματα σε κράτη του Κόλπου από την Τεχεράνη, επιχειρεί το Sky News.

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Όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια του βρετανικού καναλιού στη Μέση Ανατολή, Σέλι Λόγκουντ, λίγες ημέρες μετά τη δήλωση Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ότι «η εκεχειρία είχε τελειώσει», φαίνεται πως πλέον όλα είναι ανοιχτά.

«Το Ιράν πλήττει και πάλι γειτονικές χώρες του Κόλπου, οι οποίες για εβδομάδες φαίνονταν να βρίσκονται εκτός στόχου. Παράλληλα, τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν γίνονται ολοένα και πιο έντονα. Και, όπως φαίνεται, τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει ξανά, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν» γράφει η Λόκγουντ.

Με αφορμή, δε, τα χτυπήματα του Ιράν μετά τους 140 βομβαρδισμούς από τις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ, η βρετανίδα δημοσιογράφος σημειώνει ότι «το Ιράν είχε προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε αντίποινα θα αντιμετωπίζονταν με σφοδρή απάντηση. Αυτή τη φορά, όμως, οι πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν περιορίστηκαν στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, που είχαν δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος των επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που στο παρελθόν αποτελούσαν αγαπημένο στόχο του Ιράν, δέχθηκαν επίθεση για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο μήνες».

«Πλέον κανείς δεν βρίσκεται εκτός στόχου»

Περιγράφοντας τι συνέβη στο Άμπου Ντάμπι την Κυριακή γράφει ότι «οι κάτοικοί του ξύπνησαν με ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης στα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ σε ομάδες WhatsApp σε όλη τη χώρα κυριάρχησαν εκφράσεις αγωνίας και βωμολοχίες — μια ένδειξη του φόβου ότι η χώρα θα μπορούσε να ξαναζήσει τις επιθέσεις που είχε υποστεί τόσο έντονα κατά τις πρώτες έξι εβδομάδες αυτού του πολέμου».

«Φαίνεται πως πλέον κανείς δεν βρίσκεται εκτός στόχου» γράφει η δημοσιογράφος του Sky News τονίζοντας πως «ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Κατάρ, το οποίο διαδραματίζει πλέον βασικό διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των δύο πλευρών, ανέφερε επίσης εισερχόμενα πυρά, με κατοίκους να περιγράφουν εκρήξεις που έκαναν τα παράθυρα να τρίζουν σε ολόκληρη τη Ντόχα».

Σε έντονη αντίθεση, δε, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της περιοχής, που μόλις την προηγούμενη ημέρα ανέφεραν τις διμερείς συνομιλίες του Ομάν με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, το Ομάν επιβεβαίωσε επίσης επιθέσεις με drones στο έδαφός του.

Η Λόγκουντ σημειώνει, ακόμα, ότι το μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για εκδίκηση με αφορμή την κηδεία του πατέρα του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ «ήταν χαραγμένο πάνω σε έναν πύραυλο που φέρεται να εκτοξεύθηκε στις σημερινές επιθέσεις και δημοσιοποιήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης».

«Tο μνημόνιο κατανόησης του περασμένου μήνα ερμηνεύεται με πολύ διαφορετικό τρόπο από τις δύο πλευρές»

Με αφορμή, μάλιστα, την ανάρτηση του διαπραγματευτή του Ιράν, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ ότι «η εποχή των μονομερών συμφωνιών τελείωσε. Σας είπαμε: τηρήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα. Η πραγματικότητα χτυπά την πόρτα», η δημοσιογράφος του Sky News εκτιμά πως «φαίνεται ότι το μνημόνιο κατανόησης του περασμένου μήνα ερμηνεύεται με πολύ διαφορετικό τρόπο από τις δύο πλευρές».

The era of one-sided deals is OVER. We told you: keep your word or pay the price. Reality is knocking. pic.twitter.com/B97ogCYGaj — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 12, 2026

«Η συμφωνία προέβλεπε την άμεση επανέναρξη της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, όμως το Ιράν φαίνεται να επιτίθεται σε πλοία που παρακάμπτουν τη διαδρομή την οποία ελέγχει στη βόρεια πλευρά των στενών. Πηγή από τον ναυτιλιακό κλάδο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μου δήλωσε ότι η διαδρομή που ελέγχεται από τον αμερικανικό στρατό στα νότια, η οποία ακολουθεί τις ακτές του Ομάν, έχει βοηθήσει σημαντικά τα πλοία που επιθυμούν να εξέλθουν με ασφάλεια από τον Περσικό Κόλπο. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα περισσότερα πλοία απενεργοποιούν τους αναμεταδότες εντοπισμού τους (transponders) για να περάσουν απαρατήρητα. Κάθε άλλο παρά φυσιολογικές συνθήκες επικρατούν σε αυτή τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό, από την οποία, σε καιρό ειρήνης, διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου» γράφει η Λόγκουντ.

«Και τώρα φαίνεται πως αυτό το ζήτημα, που εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο πονοκέφαλο για τον Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να διαλύσει κάθε ελπίδα για ειρήνη. Έχοντας διανύσει σχεδόν τη μισή από την προθεσμία των 60 ημερών που είχε τεθεί για τις διαπραγματεύσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων επρόκειτο να εξεταστεί διεξοδικά το πολύπλοκο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, φαίνεται πως οι δύο πλευρές δεν έχουν καταφέρει να συζητήσουν τίποτα ουσιαστικό. Και παραμένει ασαφές ποιες επιλογές απομένουν πλέον στον Αμερικανό πρόεδρο. Στην καλύτερη περίπτωση, η διπλωματία επιστρέφει στο σημείο μηδέν. Στη χειρότερη, η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί σε ένα νέο κύμα γενικευμένων εχθροπραξιών» καταλήγει η δημοσιογράφος του Sky News.