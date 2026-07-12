Από-στραγγαλισμό-πέθανε-η-43χρονη-μητέρα-στην-Ιρλανδία,-ο-μετανάστης-σύντροφός-της-έφυγε-στην-Τουρκία-για-να-μη-συλληφθεί

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 43χρονης Τζέιμι Κάρνεϊ, της Αμερικανίδας μητέρας που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στην Ιρλανδία, με τις Αρχές να εστιάζουν στον 28χρονο σύντροφό της, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε τη χώρα λίγες ώρες πριν αποκαλυφθεί το έγκλημα και ταξίδεψε στην Τουρκία.

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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας που διενήργησε η κρατική ιατροδικαστής, η 43χρονη πέθανε από ασφυξία, γεγονός που διαφοροποιεί τις αρχικές εκτιμήσεις που απέδιδαν τον θάνατό της στα σοβαρά τραύματα που έφερε στο κεφάλι.

Η σορός της Κάρνεϊ εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης από τη 13χρονη κόρη της, κρυμμένη κάτω από πάπλωμα στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού τους στην πόλη Κιλάρνεϊ. Η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα, ωστόσο η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της προήλθε από στραγγαλισμό ή άλλη μορφή ασφυξίας.

Παράλληλα, νέα στοιχεία δείχνουν ότι ο 28χρονος Άχμαντ Αλσακέρ, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από τις ιρλανδικές Αρχές ως πρόσωπο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την υπόθεση, είχε ήδη φύγει από την Ιρλανδία όταν ξεκίνησαν οι έρευνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, που είχε ζητήσει άσυλο στην Ιρλανδία μετά την άφιξή του από τη Μέση Ανατολή το 2024, επιβιβάστηκε σε πτήση από το Δουβλίνο προς την Κωνσταντινούπολη. Φέρεται να αναχώρησε λίγες ώρες πριν η 13χρονη κόρη της 43χρονης ανακαλύψει τη νεκρή μητέρα της στο σπίτι.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 28χρονος ενδέχεται να επιχειρήσει να μετακινηθεί μέσω χωρών της Μέσης Ανατολής με τελικό προορισμό την Ιορδανία. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, διατηρεί συνδέσεις στην Τουρκία, τη Συρία και την Ιορδανία και μιλά αραβικά, γαλλικά και αγγλικά.

Η ιρλανδική αστυνομία είχε εκδώσει ειδοποιήσεις προς λιμάνια και αεροδρόμια της χώρας, θεωρώντας πιθανό ότι θα επιχειρούσε να διαφύγει, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει ότι είχε ήδη εγκαταλείψει την Ιρλανδία.

Ο Αλσακέρ φέρεται να ήταν από τα τελευταία πρόσωπα που είδαν ζωντανή την 43χρονη, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε περάσει μαζί της την Κυριακή και τη Δευτέρα πριν από τη δολοφονία.

Η σχέση τους είχε ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες, αφού γνωρίστηκαν σε τοπική διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επειδή ο 28χρονος επισκεπτόταν συχνά το σπίτι της 43χρονης, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η παρουσία γενετικού υλικού του στον χώρο δεν θα αποτελεί από μόνη της αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, γεγονός που ενδέχεται να δυσκολέψει την έρευνα.