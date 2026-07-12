Αυτή είναι η φθηνότερη χώρα μεταξύ 7 δημοφιλών προορισμών στην Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας

Η αναζήτηση του οικονομικότερου καλοκαιρινού προορισμού στην Ευρώπη φέρνει στο φως σημαντικές αντιθέσεις. Εξετάζοντας τα δεδομένα της Eurostat για επτά κορυφαίες τουριστικές χώρες, χαρτογραφούνται τα επίπεδα τιμών και δίνεται απάντηση στο πού κοστίζει λιγότερο το φαγητό, η διαμονή και η μετακίνηση. Από την Τουρκία, που αποτελεί τη φθηνότερη επιλογή συνολικά παρά το ακριβό αλκοόλ, και την Πορτογαλία των χαμηλών τιμών στην εστίαση, μέχρι την ακριβή Γαλλία, ο σωστός προγραμματισμός κάνει τη διαφορά.

Ανάλυση του Euronews Business για τις τιμές που αφορούν τα επίπεδα τιμών σε σειρά αγαθών και υπηρεσιών, σε επτά δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς δείχνει ότι η Τουρκία αποτελεί την οικονομικότερη επιλογή συνολικά, αλλά την ακριβότερη στο αλκοόλ. Αντίθετα, η Πορτογαλία προσφέρει την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής στη διαμονή και την εστίαση.

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Γεύμα δίπλα στη θάλασσα, δωμάτιο ξενοδοχείου ή ποτήρι κρασί κοστίζουν δραματικά διαφορετικά ανάλογα με την τοποθεσία των καλοκαιρινών διακοπών.

Τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν το ακριβές κόστος των διακοπών, αλλά αντικατοπτρίζουν τους εθνικούς μέσους όρους. Οι τιμές σε τουριστικά σημεία αιχμής ενδέχεται να είναι σημαντικά υψηλότερες. Δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αθήνα και αντίστοιχο στην Κω, για παράδειγμα, έχουν διαφορετική τιμή, αλλά και τα δύο διαμορφώνουν τον εθνικό μέσο όρο της Ελλάδας. Η σύγκριση περιλαμβάνει επτά χώρες.

Συνολικά επίπεδα τιμών: οικονομικότερη η Τουρκία

Δείκτες επιπέδου τιμών συγκρίνουν το κόστος διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών, όπως τρόφιμα, ποτά, ένδυση και ξενοδοχεία. Ο δείκτης επιπέδου τιμών τελικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών (HFCE) αντανακλά το συνολικό επίπεδο τιμών των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών.

Με απλά λόγια, αν το ίδιο καλάθι αγαθών και υπηρεσιών κοστίζει κατά μέσο όρο 100 ευρώ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο κοστίζει σε κάθε χώρα;

Η Τουρκία αποτελεί την οικονομικότερη χώρα συνολικά, με βάση περισσότερα από 2.000 αγαθά και υπηρεσίες.

Καλάθι αξίας 100 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοστίζει μόλις 59,6 ευρώ στην Τουρκία, γεγονός που σημαίνει ότι είναι 40,4% φθηνότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η Γαλλία είναι η ακριβότερη μεταξύ των επτά χωρών με τιμή 100,3 ευρώ, λίγο πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπόλοιπες πέντε χώρες βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο: Ιταλία (97,1 ευρώ), Ισπανία (91,6 ευρώ), Ελλάδα (87,4 ευρώ), Πορτογαλία (86,6 ευρώ) και Κροατία (78,4 ευρώ).

Πού βρίσκονται τα οικονομικότερα ξενοδοχεία και εστιατόρια;

Η κατηγορία τιμών «εστιατόρια και ξενοδοχεία» της Eurostat συγκρίνει το κόστος εστίασης και διαμονής σε καταλύματα. Αποτελεί έναν από τους πλέον κατάλληλους δείκτες για τους ταξιδιώτες.

Η Γαλλία είναι η ακριβότερη μεταξύ των επτά χωρών με δείκτη τιμών 116, ακολουθούμενη από την Ιταλία με 110,8. Με άλλα λόγια, εάν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συγκεκριμένη κατηγορία οριστεί στα 100 ευρώ, το αντίστοιχο πακέτο υπηρεσιών εστιατορίου και διαμονής κοστίζει 116 ευρώ στη Γαλλία και 110,8 ευρώ στην Ιταλία.

Η Πορτογαλία αναδεικνύεται ως η οικονομικότερη, καθώς το πακέτο υπηρεσιών κοστίζει 73,6 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές είναι 26,4% χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Τουρκία καταγράφει επίσης τιμή κάτω από 80, με δείκτη επιπέδου τιμών 78,3.

Η Κροατία (89,6) είναι ελαφρώς ακριβότερη από την Ελλάδα (86,1) και την Ισπανία (85,4).

Κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία και Ισπανία στις τιμές τροφίμων

Οι τιμές των τροφίμων παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις και στις επτά χώρες, με σαφή εξαίρεση την Τουρκία.

Η Γαλλία αποτελεί την ακριβότερη χώρα, αν και οι τιμές είναι μόλις 7,9% υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Καλάθι τροφίμων αξίας 100 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοστίζει 107,9 ευρώ στη Γαλλία.

Στην Τουρκία, το αντίστοιχο καλάθι κοστίζει μόλις 75,6 ευρώ. Η Ισπανία είναι η μόνη άλλη χώρα κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα 94,6 ευρώ, ενώ οι τιμές στις υπόλοιπες χώρες κυμαίνονται σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα.

Διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ το κόστος του αλκοόλ στην Τουρκία

Το αλκοόλ παρουσιάζει μία από τις εντονότερες διαφορές τιμών στη σύγκριση.

Η Τουρκία ξεχωρίζει ως ο ακριβότερος προορισμός με διαφορά, καθώς τα αλκοολούχα ποτά κοστίζουν περισσότερο από το διπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δείκτη τιμών 210,2. Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με αισθητή διαφορά, στο 154, ακολουθούμενη από την Κροατία στο 133,9.

Στην άλλη πλευρά της κλίμακας, η Ιταλία αποτελεί την οικονομικότερη επιλογή με 81,9, ενώ η Ισπανία παραμένει επίσης κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο 90,1. Οι τιμές στη Γαλλία και την Πορτογαλία βρίσκονται πολύ κοντά στο ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς, στα 100,9 και 107,1 αντίστοιχα.

Η εικόνα εμφανίζεται λιγότερο ακραία στα μη αλκοολούχα ποτά, αν και οι αποκλίσεις παραμένουν. Οι τιμές κυμαίνονται από 81,8 στην Ιταλία έως 133,5 στην Κροατία.

Οι τιμές καπνικών προϊόντων

Μακράν οι χαμηλότερες τιμές καπνού καταγράφονται στην Τουρκία. Τα επίπεδα τιμών του καπνού παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, καθώς κυμαίνονται από 25,4 ευρώ στην Τουρκία έως 191,1 ευρώ στη Γαλλία. Οι υπόλοιπες χώρες βρίσκονται επίσης κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά καμία δεν πλησιάζει τα επίπεδα της Τουρκίας. Στη δεύτερη θέση των οικονομικότερων προορισμών βρίσκεται η Κροατία με 64,6 ευρώ, τιμή που παραμένει αισθητά υψηλότερη από την αντίστοιχη τουρκική.

Η χώρα με το φθηνότερο κόστος των μετακινήσεων

Για όσους μετακινούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς, η Τουρκία αποτελεί την οικονομικότερη επιλογή με 68,3 ευρώ, έναντι των 100 ευρώ του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Μόνο η Γαλλία ξεπερνά τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 112,8 ευρώ. Η μετακίνηση σε Πορτογαλία, Ισπανία και Κροατία κοστίζει περίπου 80 ευρώ, ενώ η Ελλάδα καταγράφει τιμές ελαφρώς χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

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