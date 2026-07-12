Η-ΕΚΤ-βάζει-το-κλίμα-στην-εξίσωση-των-τραπεζικών-εγγυήσεων

Η ΕΚΤ ενσωματώνει πλέον στο πλαίσιο των εγγυήσεών της τους δυνητικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Τι διασφαλίζουν οι νέοι κλιματικοί παράγοντες.

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Στις 15 Ιουνίου 2026 η ΕΚΤ εισήγαγε κλιματικούς παράγοντες στο πλαίσιο των εγγυήσεών της. Αυτό σημαίνει ότι οι αβεβαιότητες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή αποτελούν πλέον έναν επιπλέον παράγοντα που λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του ποσού που μπορούν να δανειστούν οι τράπεζες όταν χρησιμοποιούν εταιρικά ομόλογα ως εγγύηση.

Οι κλιματικοί παράγοντες συμπληρώνουν τα υφιστάμενα μέτρα ελέγχου κινδύνων, προστατεύοντας τον ισολογισμό της ΕΚΤ από απρόβλεπτες διαταραχές που σχετίζονται με τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Θα επανεξετάζονται τακτικά ώστε να αντικατοπτρίζουν νέα δεδομένα, κανονιστικές εξελίξεις και προόδους στις δυνατότητες αξιολόγησης κινδύνων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι οικονομολόγοι Dirk Broeders και Daniel Gybas σε blog της ΕΚΤ.

Γιατί χρειάζεται η ΕΚΤ τους κλιματικούς παράγοντες;

Η ΕΚΤ δανείζει χρήματα στις τράπεζες προκειμένου να κατευθύνει τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια. Αυτό συμβάλλει τελικά στη διατήρηση του πληθωρισμού κοντά στον στόχο της. Για τον περιορισμό των χρηματοοικονομικών κινδύνων κατά τη χορήγηση αυτών των δανείων, η ΕΚΤ απαιτεί υψηλής ποιότητας εγγυήσεις.

Ωστόσο, ακόμη και αυτές οι εγγυήσεις μπορεί να εκτεθούν σε κινδύνους. Για τον λόγο αυτό η ΕΚΤ εφαρμόζει μια σειρά από μέτρα ελέγχου κινδύνου, ώστε να προστατεύεται από οικονομικές απώλειες.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του πλαισίου εγγυήσεων είναι τα «κουρέματα»: όταν αποφασίζει πόσα χρήματα μπορούν να δανειστούν οι τράπεζες, η ΕΚΤ μειώνει την αξία που αποδίδει στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως εγγύηση. Με αυτόν τον τρόπο διατηρεί ένα περιθώριο ασφαλείας μεταξύ της τιμής αγοράς ενός περιουσιακού στοιχείου και του ποσού που μπορεί να δανειστεί μια τράπεζα έναντι αυτού.

Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί πρωτοφανείς, αβέβαιες και δυνητικά σοβαρές οικονομικές και χρηματοοικονομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις, οι οποίες ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζονται στα ιστορικά δεδομένα τιμών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των «κουρεμάτων».

Για παράδειγμα, απρόβλεπτες διαταραχές μετάβασης που συνδέονται με τη μετακίνηση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα μπορούν να επηρεάσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα των εταιρειών, την κερδοφορία τους και την αξία των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν.

Τέτοιες διαταραχές μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα αλλαγών στις κλιματικές πολιτικές, τεχνολογικών εξελίξεων και μεταβολών στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Ως αποτέλεσμα μιας διαταραχής μετάβασης, η αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν εκδοθεί από εταιρείες με υψηλή έκθεση σε αυτούς τους κινδύνους μπορεί να μειωθεί κάτω από την αξία που είχε προηγουμένως αποδοθεί σε αυτά μετά την εφαρμογή του κουρέματος.

Γι’ αυτό οι κλιματικοί παράγοντες μειώνουν περαιτέρω την αξία που αποδίδει η ΕΚΤ σε ορισμένα εταιρικά ομόλογα που χρησιμοποιούνται ως εγγύηση, ανάλογα με την έκθεση του εκδότη σε αβεβαιότητες που σχετίζονται με το κλίμα.

Με απλά λόγια, εάν ένας εταιρικός εκδότης είναι περισσότερο εκτεθειμένος σε μελλοντικές διαταραχές μετάβασης που σχετίζονται με το κλίμα, μια τράπεζα μπορεί να είναι σε θέση να δανειστεί λιγότερα χρήματα χρησιμοποιώντας την ίδια αξία ομολόγων.

Δεδομένου του σημερινού περιβάλλοντος χαμηλών επιπέδων δανεισμού και της περιορισμένης χρήσης εταιρικών ομολόγων ως εγγυήσεων, η άμεση επίδραση των κλιματικών παραγόντων στις τράπεζες αναμένεται να είναι περιορισμένη.

Οι κλιματικοί παράγοντες σχεδιάζονται σε δύο στάδια

Επειδή πολλές από τις μελλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι πρωτοφανείς, η ΕΚΤ δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά σε ιστορικά δεδομένα για να αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις τους. Αντίθετα, πραγματοποιεί ανάλυση σεναρίων, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση δύο σταδίων.

Στο πρώτο στάδιο, η ΕΚΤ δημιουργεί έναν δείκτη αβεβαιότητας για κάθε εταιρικό ομόλογο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι τράπεζες ως εγγύηση. Ο δείκτης αυτός δεν μετρά άμεσα την κλιματική αβεβαιότητα. Ωστόσο, επιτρέπει τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων που είναι περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητα σε κλιματικές διαταραχές.

Ο δείκτης αυτός είναι αποτέλεσμα τριών συνιστωσών: της έντασης του κλιματικού σοκ, της έκθεσης και της ευπάθειας.

Η συνιστώσα της έντασης αποτυπώνει τις πιθανές επιπτώσεις μιας διαταραχής στις αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε διαφορετικούς κλάδους. Για παράδειγμα, μια τέτοια διαταραχή πιθανότατα θα είχε μεγαλύτερη χρηματοοικονομική επίδραση στον ενεργοβόρο κλάδο κοινής ωφέλειας, ο οποίος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα, σε σύγκριση με τον κλάδο λογισμικού και υπηρεσιών.

Σε σύγκριση με ένα βασικό σενάριο χωρίς τέτοια διαταραχή, η ένταση του σοκ μετρά τον βαθμό μείωσης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων σε επίπεδο κλάδου και μπορεί να θεωρηθεί ως ένας κοινός «παράγοντας αγοράς» που εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου.

Η έκθεση αξιολογείται σε επίπεδο επιχείρησης, χρησιμοποιώντας πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τους στόχους απανθρακοποίησης και την ποιότητα των γνωστοποιήσεων που σχετίζονται με το κλίμα.

Μέσα στον ίδιο κλάδο, οι επιχειρήσεις διαφέρουν ως προς τον βαθμό στον οποίο ευθυγραμμίζονται με τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Επομένως, η συνιστώσα της έκθεσης μετρά πόσο ευαίσθητη είναι μια συγκεκριμένη επιχείρηση σε σοκ που επηρεάζουν ολόκληρο τον κλάδο της.

Αναφορικά με την ευπάθεια, η οποία αξιολογείται σε επίπεδο ενεργητικού, τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας θεωρούνται πιο ευάλωτα σε διαταραχές, επειδή μεγαλύτερο μέρος των μελλοντικών ταμειακών ροών τους εκτίθεται σε εξελίξεις που σχετίζονται με τη μετάβαση.

Μαζί, αυτές οι τρεις συνιστώσες καθορίζουν πόσο ευαίσθητο είναι ένα ομόλογο σε διαταραχές μετάβασης.

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κλάδου, τα ομόλογα που έχουν εκδοθεί από επιχειρήσεις με υψηλότερες εκπομπές, ασθενέστερα σχέδια μετάβασης ή λιγότερο ολοκληρωμένες γνωστοποιήσεις σχετικά με το κλίμα, καθώς και τα ομόλογα με μεγαλύτερη υπολειπόμενη διάρκεια, λαμβάνουν υψηλότερους δείκτες αβεβαιότητας και, επομένως, θεωρούνται περισσότερο εκτεθειμένα στην αβεβαιότητα της μετάβασης.

Στο δεύτερο στάδιο, ο ειδικός για κάθε κατηγορία ενεργητικού δείκτης αβεβαιότητας μετατρέπεται σε κλιματικό παράγοντα.

Οι δείκτες αβεβαιότητας είναι απόλυτοι αριθμοί που θεωρητικά μπορούν να φτάσουν σε πολύ υψηλές τιμές. Επειδή αυτό δεν είναι πρακτικό για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου, οι κλιματικοί παράγοντες αναπροσαρμόζονται ώστε να κυμαίνονται σε ένα περιορισμένο εύρος, το οποίο καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο.

Το βήμα αυτό διασφαλίζει ότι οι δείκτες αβεβαιότητας μετατρέπονται σε μεγέθη που έχουν την ίδια λειτουργία με τα παραδοσιακά «κουρέματα» αποτίμησης και μειώνουν την αξία της εγγύησης ειδικά λόγω αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με το κλίμα.

Ως αποτέλεσμα, οι κλιματικοί παράγοντες αντιπροσωπεύουν μια επιπλέον μείωση της αξίας της εγγύησης που αποδίδεται στο ενεργητικό. Η μείωση αυτή εφαρμόζεται επιπλέον των κανονικών «κουρεμάτων» αποτίμησης που ήδη εφαρμόζονται στο υφιστάμενο πλαίσιο εγγυήσεων.

Οι κλιματικοί παράγοντες: μια προσθήκη στην εργαλειοθήκη για την αντιμετώπιση των κλιματικών αβεβαιοτήτων

Οι κλιματικοί παράγοντες έχουν σχεδιαστεί ώστε να συμπληρώνουν τα υφιστάμενα μέτρα ελέγχου κινδύνου στο πλαίσιο εγγυήσεων της ΕΚΤ.

Τα κανονικά «κουρέματα» αποτίμησης είναι κατάλληλα για την κάλυψη χρηματοοικονομικών κινδύνων που παρατηρούνται στα ιστορικά δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό τους. Ωστόσο, είναι λιγότερο αποτελεσματικά στην αποτύπωση πιθανών κλιματικών διαταραχών, καθώς τα ιστορικά δεδομένα σχετικά με τέτοιου είδους διαταραχές είναι περιορισμένα.

Οι κλιματικοί παράγοντες προσθέτουν, επομένως, ένα προληπτικό και προσανατολισμένο προς το μέλλον επίπεδο προσαρμογής στις αποτιμήσεις των εγγυήσεων. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούν να ληφθούν υπόψη κλιματικές αβεβαιότητες που ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζονται στα κανονικά «κουρέματα» αποτίμησης.

Οι κλιματικοί παράγοντες διαφέρουν επίσης από τις τακτικές αξιολογήσεις πιστωτικού κινδύνου της ΕΚΤ.

Οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις και οι πιθανότητες αθέτησης πληρωμών επικεντρώνονται στην πιθανότητα ένας εκδότης ομολόγου να μην μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Αντίθετα, οι κλιματικοί παράγοντες επικεντρώνονται στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μεταβληθεί η αγοραία αξία ενός ενεργητικού εξαιτίας αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με το κλίμα.

Υπό αυτή την έννοια, οι κλιματικοί παράγοντες δεν διπλομετρούν την επίδραση των κλιματικών διαταραχών μετάβασης στον κίνδυνο αθέτησης πληρωμών. Αντίθετα, αντιμετωπίζουν έναν διαφορετικό μηχανισμό μέσω του οποίου η κλιματική αβεβαιότητα μπορεί να επηρεάσει την αξία μιας εγγύησης.

Επομένως, προσθέτουν ένα ακόμη εργαλείο στην εργαλειοθήκη της ΕΚΤ για την αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Καθώς οι κλιματικοί κίνδυνοι εξελίσσονται, θα εξελίσσονται και οι νέοι κλιματικοί παράγοντες. Μετά την εισαγωγή τους στις 15 Ιουνίου, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ θα επανεξετάζει τακτικά τους κλιματικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου εφαρμογής τους και της μεθοδολογίας υπολογισμού τους.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΚΤ μπορεί να διασφαλίσει ότι λαμβάνει υπόψη την αυξανόμενη διαθεσιμότητα δεδομένων, τις σχετικές κανονιστικές εξελίξεις και τις προόδους στις δυνατότητες αξιολόγησης κινδύνων.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Images