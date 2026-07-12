Η-επόμενη-ημέρα-στις-επιχειρήσεις-με-τη-χρήση-της-ΑΙ

Οι επιχειρήσεις αναζητούν πλέον λύσεις που δεν περιορίζονται στην αυτοματοποίηση απλών διαδικασιών, αλλά αξιοποιούν τα δεδομένα για να εντοπίζουν τάσεις, να αναγνωρίζουν μοτίβα και να υποστηρίζουν ταχύτερες και αποτελεσματικότερες αποφάσεις.

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Το πρωί μιας εργάσιμης ημέρας του 2026 ξεκινά πολύ διαφορετικά από ό,τι πριν από λίγα χρόνια. Ένας εργαζόμενος ανοίγει τον υπολογιστή του και πριν ακόμη οργανώσει τις εκκρεμότητες της ημέρας, έχει ήδη μπροστά του μια περίληψη συναντήσεων, ειδοποιήσεις για πιθανούς κινδύνους, προτάσεις προτεραιοποίησης και ένα σύστημα που προβλέπει ανάγκες πελατών ή πιθανές καθυστερήσεις. Μέχρι πρόσφατα, αυτή η εικόνα έμοιαζε με επιστημονική φαντασία. Σήμερα αποτελεί μέρος της καθημερινότητας ολοένα και περισσότερων επιχειρήσεων. Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει περάσει από τη φάση του εντυπωσιασμού στη φάση της εφαρμογής.

Οι επιχειρήσεις αναζητούν πλέον λύσεις που δεν περιορίζονται στην αυτοματοποίηση απλών διαδικασιών, αλλά αξιοποιούν τα δεδομένα για να εντοπίζουν τάσεις, να αναγνωρίζουν μοτίβα και να υποστηρίζουν ταχύτερες και αποτελεσματικότερες αποφάσεις. Το ζητούμενο δεν είναι πλέον αν η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξει τον χώρο εργασίας, αυτό ήδη συμβαίνει.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα εξελιχθεί αυτή η μετάβαση και ποιος θα είναι ο ρόλος του ανθρώπου σε ένα περιβάλλον όπου οι μηχανές αναλαμβάνουν ολοένα και πιο σύνθετες εργασίες.

Στην Ελλάδα, η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων, τις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών και την ανάγκη για μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Παράλληλα, εργαζόμενοι και στελέχη αναρωτιούνται αν η τεχνολογία θα αποτελέσει εργαλείο ενίσχυσης ή παράγοντα ανατροπής της εργασιακής πραγματικότητας.

Ποια είναι, όμως, η πραγματική θέση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον σύγχρονο χώρο εργασίας; Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και ποιες αλλαγές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη; Μιλώντας στο -, ο επικεφαλής της Cloud Office Ελλάδας, που πρόσφατα διακρίθηκε ως Google Cloud Partner of the Year 2026 για την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στο πλαίσιο του Google Cloud Partner Awards, Κωνσταντίνος Καλογεράκης, επισημαίνει ότι η αγορά έχει αφήσει πίσω της τη φάση του θεωρητικού πειραματισμού και εισέρχεται πλέον στην εποχή της μαζικής εφαρμογής.

«Η εποχή του Agentic AI είναι επισήμως εδώ. Μεταβαίνουμε από τα απλά chatbots σε αυτόνομους “πράκτορες” Τεχνητής Νοημοσύνης που παράγουν αποτέλεσμα. Έχουμε μετακινηθεί από τα tokens στις εργασίες (tasks). Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν προτείνει πλέον απλώς κείμενο ή απαντά σε ερωτήματα* εκτελεί σύνθετες ροές εργασίας πολλών βημάτων, διαχειρίζεται εισερχόμενα και αυτοματοποιεί διαδικασίες back-end. Στην Cloud Office βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις δεν ενδιαφέρονται πλέον πρωτίστως για την ίδια την τεχνολογία. Ξεκινούν από το επιχειρηματικό πρόβλημα που θέλουν να λύσουν και στη συνέχεια επιλέγουν την κατάλληλη λύση. Παράλληλα, ζητούν μετρήσιμη απόδοση της επένδυσής τους (ROI), γεγονός που δείχνει ότι η αγορά έχει πλέον ωριμάσει σημαντικά.»

Οι ελληνικές επιχειρήσεις κλείνουν το ψηφιακό χάσμα

Αναφερόμενος στην πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων, ο κ. Καλογεράκης εκτιμά ότι σημειώνουν σημαντική πρόοδο και κλείνουν σταδιακά το ψηφιακό χάσμα με τις πιο ώριμες αγορές. Ωστόσο, επισημαίνει ότι αρκετοί οργανισμοί επιχειρούν να υιοθετήσουν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τα βασικά στάδια του ψηφιακού μετασχηματισμού. Όπως εξηγεί, οι τρεις βασικές προϋποθέσεις είναι η σύγχρονη υποδομή cloud, τα ενοποιημένα και αξιόπιστα δεδομένα και ένα σαφές πλαίσιο διακυβέρνησης δεδομένων. Η Τεχνητή Νοημοσύνη, τονίζει, δεν αποτελεί μια αυτόνομη επένδυση, αλλά μέρος μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού, στην οποία ο αυτοματισμός και η αξιοποίηση των δεδομένων έχουν κεντρικό ρόλο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, μόλις το 14% των επιχειρήσεων έχει φτάσει στο απαιτούμενο επίπεδο ωριμότητας cloud ώστε να αξιοποιήσει αποτελεσματικά την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το υπόλοιπο 86% εξακολουθεί να λειτουργεί με κατακερματισμένες ή παλαιές υποδομές, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητές του.

«Σήμερα η ελληνική αγορά περνά από τη δοκιμή έξυπνων εργαλείων στην ανάπτυξη ασφαλών και ολοκληρωμένων εφαρμογών. Για να αξιοποιήσουν πραγματικά την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι επιχειρήσεις πρέπει πρώτα να μετατρέψουν τα κατακερματισμένα δεδομένα τους σε δομημένα, ασφαλή και αξιοποιήσιμα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (cloud assets) και να δημιουργήσουν την κατάλληλη υποδομή», σημειώνει.

Από την αυτοματοποίηση στην πρόβλεψη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν χρησιμοποιείται πλέον μόνο για την αυτοματοποίηση διαδικασιών, αλλά και για την πρόβλεψη εξελίξεων, από τη συμπεριφορά των πελατών έως πιθανές διαταραχές στις αγορές. Ποιες δυνατότητες αναμένεται να αποκτήσουν τη μεγαλύτερη σημασία τα επόμενα χρόνια; Ο κ. Καλογεράκης εκτιμά ότι η μεγαλύτερη αξία θα προέλθει από τέσσερις βασικούς άξονες. Tις ομάδες αυτόνομων AI Agents (Agentic AI Teams), τις πολυτροπικές αλληλεπιδράσεις σε πραγματικό χρόνο, την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και την ενοποίηση δεδομένων μεταξύ διαφορετικών περιβαλλόντων cloud.

«Οι Agentic AI Teams είναι αυτόνομοι φορείς Τεχνητής Νοημοσύνης που συνεργάζονται μεταξύ τους και εκτελούν σύνθετες εργασίες με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση. Παράλληλα, οι πολυτροπικές αλληλεπιδράσεις θα επιτρέψουν στην Τεχνητή Νοημοσύνη να κατανοεί και να ανταποκρίνεται μέσω φωνής, εικόνας και κειμένου, μεταμορφώνοντας κλάδους όπως τα logistics, η μεταποίηση και η ναυτιλία.

Εξίσου σημαντική θα είναι η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην κυβερνοασφάλεια, μέσω αυτόνομων μηχανισμών προστασίας από ολοένα πιο σύνθετες κυβερνοαπειλές, αλλά και η ενοποίηση δεδομένων μεταξύ πολλαπλών cloud, ώστε οι επιχειρήσεις να αξιοποιούν αναλύσεις και μοντέλα χωρίς εξάρτηση από έναν μόνο πάροχο.»

Η πρόκληση δεν είναι η τεχνολογία, αλλά η εφαρμογή της

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, σύμφωνα με τον κ. Καλογεράκη, δεν είναι πλέον η δημιουργία μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά η αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. «Τα σημαντικότερα εμπόδια αφορούν την τεχνολογία, την επιχειρηματική στρατηγική, τους ανθρώπους και τη διακυβέρνηση. Πολλοί οργανισμοί εξακολουθούν να λειτουργούν με κατακερματισμένα δεδομένα, παλαιά πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, γεγονός που δυσκολεύει τη δημιουργία μιας αξιόπιστης βάσης για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ταυτόχρονα, συχνά υπάρχει απόσταση ανάμεσα στις υψηλές προσδοκίες και στα πραγματικά αποτελέσματα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Η επένδυση αποκτά αξία μόνο όταν υπηρετεί συγκεκριμένους επιχειρηματικούς στόχους και εντάσσεται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική με μετρήσιμα οφέλη.»

Εξίσου κρίσιμος είναι, όπως επισημαίνει, ο ανθρώπινος παράγοντας. Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης προϋποθέτει εκπαίδευση των εργαζομένων, επανασχεδιασμό διαδικασιών και αλλαγή κουλτούρας σε ολόκληρο τον οργανισμό. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η διακυβέρνηση των δεδομένων και η ασφάλεια. Οι οργανισμοί καλούνται να αντιμετωπίσουν ζητήματα κυβερνοασφάλειας, πνευματικής ιδιοκτησίας και κανονιστικής συμμόρφωσης, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να περιορίσουν και το φαινόμενο του Shadow AI, δηλαδή της ανεξέλεγκτης χρήσης εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης από τους εργαζομένους χωρίς την έγκριση ή τον έλεγχο της επιχείρησης.

Ο κ. Καλογεράκης επισημαίνει ακόμη ότι ελάχιστες επιχειρήσεις διαθέτουν στο εσωτερικό τους όλη την τεχνογνωσία που απαιτεί μια τόσο σύνθετη μετάβαση. «Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη είναι καθοριστική. Ένας έμπειρος και πιστοποιημένος συνεργάτης μπορεί να προσφέρει στρατηγική καθοδήγηση, να σχεδιάσει την κατάλληλη αρχιτεκτονική και να υλοποιήσει λύσεις που επιτρέπουν την ασφαλή και αποτελεσματική ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρηματικές λειτουργίες.»

Η Ελλάδα μπορεί να επιταχύνει

Ερωτηθείς πώς διαμορφώνεται η θέση της Ελλάδας σε σχέση με άλλες αγορές, ο κ. Καλογεράκης εμφανίζεται αισιόδοξος. «Οι προϋποθέσεις είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές και η χώρα τοποθετείται σταδιακά ως μια περιφερειακή ψηφιακή πύλη για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων είναι έντονο, ενώ στις αρχές του 2026 το 20,8% του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας χρησιμοποιούσε ήδη εφαρμογές Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης, ποσοστό υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Παράλληλα, οι μεγάλες επενδύσεις σε δίκτυα οπτικών ινών, υποδομές edge computing, hyperscale data centers και στον υπερυπολογιστή “Δαίδαλος” δημιουργούν μια ισχυρή ψηφιακή βάση. Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν τις κατάλληλες υποδομές cloud και δεδομένων, ώστε να αξιοποιήσουν αυτή τη δυναμική.»

Η συμβουλή προς τους επικεφαλής των επιχειρήσεων

Αν έπρεπε να δώσει μία μόνο συμβουλή σε έναν διευθύνοντα σύμβουλο που εξετάζει τα πρώτα βήματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Κωνσταντίνος Καλογεράκης είναι ξεκάθαρος. «Μην αντιμετωπίζετε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως ένα αυτόνομο έργο τεχνολογίας. Εντάξτε την στον επιχειρηματικό σας σχεδιασμό και ξεκινήστε από ένα απλό ερώτημα: “Ποιο επιχειρηματικό πρόβλημα θέλω να λύσω;”.

Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις: σύγχρονη υποδομή cloud, αξιόπιστα και ενοποιημένα δεδομένα και ισχυρή κυβερνοασφάλεια. Αν δεν υπάρχουν, δημιουργήστε πρώτα αυτές τις βάσεις. Παράλληλα, επενδύστε στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων σας και συνεργαστείτε με έναν έμπειρο, πιστοποιημένο συνεργάτη που μπορεί να σας καθοδηγήσει με ασφάλεια σε αυτή τη μετάβαση. Όπως λέμε πάντα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει τους ανθρώπους. Θα τους αντικαταστήσουν όμως οι επαγγελματίες που γνωρίζουν να αξιοποιούν αποτελεσματικά την Τεχνητή Νοημοσύνη.»

Από εργαλείο παραγωγικότητας σε στρατηγικό πλεονέκτημα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει πλέον περάσει από τη θεωρία στην πράξη και μετατρέπεται σταδιακά σε εργαλείο στρατηγικής σημασίας για τις επιχειρήσεις. Η επιτυχία, ωστόσο, δεν θα κριθεί από το ποιος θα υιοθετήσει πρώτος μια νέα τεχνολογία, αλλά από το ποιος θα καταφέρει να τη συνδυάσει με αξιόπιστα δεδομένα, κατάλληλες υποδομές και ανθρώπους με τις δεξιότητες να τη χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά. Για τις επιχειρήσεις, η επόμενη ημέρα δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο θα μετατρέψουν την καινοτομία σε πραγματική επιχειρηματική αξία.

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