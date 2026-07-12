Ινδία:-Η-hdfc-bank-μείωσε-το-εργατικό-δυναμικό-της-κατά-3.343-εργαζομένους

Η μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα της χώρας επιτάχυνε τις προσπάθειές της για αυτοματοποίηση των λειτουργιών της και ανακατανομή προσωπικού σε θέσεις που έχουν άμεση επαφή με τους πελάτες.

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Το εργατικό δυναμικό της HDFC Bank μειώθηκε κατά 3.343 εργαζομένους κατά το οικονομικό έτος που έληξε τον Μάρτιο, καθώς η μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα της Ινδίας επιτάχυνε τις προσπάθειές της για αυτοματοποίηση των λειτουργιών της και ανακατανομή προσωπικού σε θέσεις που έχουν άμεση επαφή με τους πελάτες.

Το συνολικό προσωπικό της τράπεζας μειώθηκε σε 211.178 εργαζομένους στις 31 Μαρτίου, σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ οι νέες προσλήψεις περιορίστηκαν κατά 3.811 άτομα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που δημοσιεύθηκε το Σάββατο. Από το σύνολο του προσωπικού, οι μη εποπτικοί υπάλληλοι – οι οποίοι συνήθως περιλαμβάνουν διοικητικούς υπαλλήλους και βοηθητικό προσωπικό – μειώθηκαν κατά περισσότερους από 8.000, φθάνοντας τους 162.797, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε σε λειτουργικές και υποστηρικτικές (back-office) θέσεις.

Οι τράπεζες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στην Ινδία, αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και την αυτοματοποίηση για να απλοποιήσουν τις καθημερινές διαδικασίες, μεταφέροντας παράλληλα εργαζομένους σε θέσεις υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Στελέχη των JPMorgan Chase, Citigroup και Standard Chartered έχουν προειδοποιήσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει σταδιακά την ανάγκη για ορισμένες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα.

«Καθώς επιταχύνουμε τον μετασχηματισμό μας προς μια τράπεζα με επίκεντρο την τεχνολογία και τον πελάτη, οι εργαζόμενοί μας πρέπει να συμβαδίσουν με αυτή την εξέλιξη», δήλωσε στην ετήσια έκθεση ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Σασιντάρ Τζαγκντισάν.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση, ο αριθμός των εργαζομένων στα μεσαία και κατώτερα διοικητικά επίπεδα αυξήθηκε κατά 1.252 και 3.543 άτομα αντίστοιχα, ενώ προστέθηκαν 15 νέα στελέχη στην ανώτατη διοικητική ομάδα.

Η τράπεζα, στους βασικούς μετόχους της οποίας συγκαταλέγονται ξένοι θεσμικοί επενδυτές, βρέθηκε σε κρίση τον Μάρτιο, όταν ο μη εκτελεστικός πρόεδρός της, Ατάνου Τσακραμπόρτι, παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά, επικαλούμενος «ορισμένα γεγονότα και πρακτικές» στην τράπεζα που, όπως είπε, δεν συνάδουν με τις «προσωπικές του αξίες και την ηθική του». Η παραίτησή του προκάλεσε ανησυχία στους επενδυτές και οδήγησε σε απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη χρηματιστηριακή αξία της HDFC Bank.

Στη συνέχεια, η HDFC Bank ανέθεσε σε ινδικές και διεθνείς δικηγορικές εταιρείες να πραγματοποιήσουν ανεξάρτητη έρευνα για τα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης που προέκυψαν μετά την παραίτηση του Τσακραμπόρτι. Η έρευνα δεν εντόπισε στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του.

Ο Τζαγκντισάν χαρακτήρισε την παραίτηση του Τσακραμπόρτι ως ένα «δύσκολο γεγονός» για την τράπεζα.

«Το διοικητικό συμβούλιο συγκρότησε επίσης ειδική επιτροπή, αποτελούμενη αποκλειστικά από ανεξάρτητα μέλη, με σκοπό να επιβλέπει τη νομική έρευνα και να διασφαλίζει την ορθή και έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της τράπεζας και των δικηγορικών εταιρειών που είχαν αναλάβει την υπόθεση», δήλωσε ο Τζαγκντισάν.