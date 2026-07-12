Καταζητούμενος για ναρκωτικά φέρεται να πλαστογράφησε τους τίτλους για το θέρετρο Κούσνερ στην Αλβανία: Λέει ότι του ανήκει η γη από την... Οθωμανική Αυτοκρατορία

Το Reuters δεν εντόπισε καμία ένδειξη ότι οι επενδυτές γνώριζαν για τις υποψίες σχετικά με τον Σέχου όταν αγόρασαν τη γη από αυτόν.

Σημειώνεται όμως, πως στα έγγραφα δεν διατυπώνεται καμία κατηγορία για αδικήματα εις βάρος του γαμπρού του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, της Sazan Real Estate Development, της Albania Land Development ή άλλων επενδυτών στο έργο του θερέτρου.

«Βάσει στοιχείων, διαμορφώνονται εύλογες υποψίες ότι τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν με τη χρήση πλαστών εγγράφων», έγραψαν οι εισαγγελείς στα έγγραφα της υπόθεσης.

Τον Απρίλιο, ο Αρτούρ Σέχου πούλησε τη λωρίδα της παρθένας αλβανικής ακτογραμμής για το σχεδιαζόμενο θέρετρο στην Albania Land Development. Πρόκειται για την εταιρεία που ανήκει στους κατασκευαστές του έργου Sazan Real Estate Development, το οποίο υποστηρίζεται από τον Κούσνερ αλλά και σε άλλους επενδυτές.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αρνήθηκε να σχολιάσει στο Reuters εάν υπάρχει οποιοδήποτε αίτημα από την Αλβανία για τον εντοπισμό ή τη σύλληψη του Σέχου στο Μαϊάμι.

«Τίποτα από όσα έχουν υποστηριχθεί σχετικά με τον χαρακτήρα του κ. Αρτούρ Σέχου δεν είναι αληθές. Δεν είναι ούτε διακινητής ναρκωτικών ούτε παραχαράκτης εγγράφων ιδιοκτησίας», δήλωσε ο Τσακράνι και πρόσθεσε: «Ο κ. Σέχου έχει γνώση των ισχυρισμών της αλβανικής εισαγγελίας. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν τον αφορούν, καθώς ο ίδιος υποστηρίζει ότι η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική από όσα διατείνεται η εισαγγελία».

Η δικογραφία κατηγορεί τον Σέχου και τους συνεργάτες του για διακίνηση κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική με κατεύθυνση ευρωπαϊκά λιμάνια και για νομιμοποίηση των εσόδων μέσω της δημιουργίας μιας αυτοκρατορίας ακινήτων, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων πλαστά έγγραφα ιδιοκτησίας γης.

Πρόκειται για τον επιχειρηματία Αρτούρ Σέχου (Artur Shehu) ο οποίος αρνείται όλες τις κατηγορίες εις βάρος του. Ο δικηγόρος του, Κουιτίμ Τσακράνι (Kujtim Cakrani) επιβεβαίωσε ότι οι αλβανικές εισαγγελικές αρχές είχαν εκδώσει ένταλμα σύλληψης εις βάρος του πελάτη του για ξέπλυμα χρήματος για λογαριασμό συμμοριών ναρκωτικών.

Η υπόθεση έρχεται στο φως από το Reuters το οποίο εξέτασε δικαστικά έγγραφα της υπηρεσίας καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος της Αλβανίας.

Ένας επιχειρηματίας με έδρα το Μαϊάμι , ο οποίος καταζητείται στην Αλβανία για φερόμενη νομιμοποίηση εσόδων από ναρκωτικά , είναι ύποπτος για πλαστογράφηση των τίτλων ιδιοκτησίας της γης όπου ο Τζάρεντ Κούσνερ επιθυμεί να κατασκευάσει το αμφιλεγόμενο πολυτελές θέρετρο στην Αλβανία.

Η Sazan Real Estate Development πίστευε ότι η αγορά ήταν νόμιμη

Εκπρόσωπος της Sazan Real Estate Development δεν σχολίασε τις κατηγορίες κατά του Σέχου όταν ρωτήθηκε από το Reuters, αλλά δήλωσε ότι η εταιρεία πίστευε πως ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες για την αγορά της γης.

Η Albania Land Development, από τη μεριά της, δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματα για σχολιασμό ενώ εκπρόσωπος του Κούσνερ αρνήθηκε να σχολιάσει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.

Αν και η Sazan έχει επιβεβαιώσει ότι ο Κούσνερ είναι επενδυτής στο έργο, η ακριβής φύση του ρόλου του ή το μέγεθος της επένδυσής του δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Ερωτηθείς σχετικά με τις κατηγορίες της δικογραφίας κατά του Σέχου, κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα παρέμβει σε ιδιωτικές συναλλαγές, αλλά ότι το έργο προχωρά σε συμμόρφωση με τους αλβανικούς και τους ευρωπαϊκούς νόμους.

Πάνω από 100 χρόνια στην κατοχή της οικογένειάς του η γη, υποστηρίζει ο Σέχου

Ο δικηγόρος του Σέχου, Τσακράνι, δήλωσε στο Reuters ότι η οικογένεια του Σέχου είχε στην κατοχή της τη γη από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πριν από περισσότερα από 100 χρόνια, και ότι ο Σέχου την είχε πουλήσει νόμιμα στους επενδυτές του θερέτρου.

Ο Τσακράνι περιέγραψε τον Σέχου ως έναν έντιμο πολίτη που ζήτησε πολιτικό άσυλο στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1998, αφότου «εγκληματικές συμμορίες» σκότωσαν τον αδελφό και τον θείο του μπροστά στα μάτια του. Το Reuters, όμως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτή την εξιστόρηση.

Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες στην Αλβανία για την κατασκευή του πολυτελούς θέρετρου

Αμφισβητούμενο έργο σε παρθένα γη

Η κατηγορία ότι οι τίτλοι ιδιοκτησίας ενδέχεται να είναι πλαστοί αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο για ένα έργο υψηλού προφίλ, το οποίο ήδη αντιμετωπίζει μαζικές διαμαρτυρίες λόγω των καταγγελιών ότι απειλεί την άγρια ζωή.

Οι κάτοικοι του χωριού Ζβέρνετς κοντά στο έργο αμφισβητούν τις διεκδικήσεις του Σέχου επί της γης σε δικαστικές υποθέσεις που χρονολογούνται πάνω από μια δεκαετία.

Αναμένεται να ζητηθεί δικαστική εντολή για να «παγώσει» το έργο

Τον περασμένο μήνα, περίπου δώδεκα από αυτούς επέδειξαν στο Reuters τίτλους ιδιοκτησίας και φορολογικά αρχεία που, όπως είπαν, αποδεικνύουν ότι είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της γης. Ο δικηγόρος τους, Κοσταντίν Μπέκο, δήλωσε ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και ότι σχεδιάζουν να ζητήσουν δικαστική εντολή για το «πάγωμα» του έργου του θερέτρου.

Παρέμβαση των Αλβανών εισαγγελέων

Η δικογραφία κατά του Σέχου προετοιμάστηκε από την Ειδική Δομή Κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος της Αλβανίας, γνωστή ως SPAK, η οποία ιδρύθηκε το 2019 για την καταπολέμηση της διαφθοράς με δικούς της ερευνητές και εισαγγελείς, ανεξάρτητους από την τακτική αστυνομία και την εισαγγελία.

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν 200 σελίδες και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Όταν ρωτήθηκε για τη δικογραφία, εκπρόσωπος της υπηρεσίας επιβεβαίωσε ότι η SPAK ερευνά την υπόθεση, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Τα έγγραφα φέρουν ημερομηνία 12 Ιουνίου 2026. Την ίδια ημέρα, η SPAK ανακοίνωσε επίσης δημόσια εντάλματα σύλληψης για 20 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από το εμπόριο αυτό.

Σε αντίθεση με τα έγγραφα της δικογραφίας, τα οποία ταυτοποιούν πλήρως τον Σέχου και άλλα πρόσωπα με το όνομά τους, τα εντάλματα σύλληψης προσδιορίζουν τους υπόπτους μόνο με τα αρχικά τους, σύμφωνα με την πάγια πρακτική στην Αλβανία, βάσει της οποίας οι ύποπτοι δεν κατονομάζονται δημόσια πριν τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Τα αρχικά στα εντάλματα σύλληψης αντιστοιχούν όλα στα πλήρη ονόματα των προσώπων που περιγράφονται στη δικογραφία, συμπεριλαμβανομένου ενός υπόπτου που αναφέρεται ως «A.Sh.».

Ο δικηγόρος του Σέχου, Τσακράνι, επιβεβαιώνοντας ότι ο Σέχου ήταν στο στόχαστρο, δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για το ένταλμα σύλληψης, καθώς ήταν «ευρέως πιστευτό» ότι οι Αλβανοί εισαγγελείς λειτουργούσαν υπό την επιρροή πολιτικών και επιχειρηματικών παραγόντων.

Η SPAK δεν έχει διευκρινίσει εάν κάποιος από τους 20 υπόπτους έχει έκτοτε συλληφθεί ή αν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Δεσμεύτηκαν τα λεφτά από την πώληση

Τα έγγραφα της SPAK αναφέρουν ότι ο Σέχου πούλησε τη γη για το έργο του θερέτρου έναντι περίπου 110 εκατομμυρίων ευρώ, κεφάλαια τα οποία, όπως σημειώνεται, διατάχθηκε να δεσμευτούν στον λογαριασμό συμβολαιογράφου, εμποδίζοντας τα χρήματα να φτάσουν στον Σέχου.

Ο Σέχου και οι συνεργάτες του «αγόρασαν γη χρησιμοποιώντας παράνομα αποκτηθέντα κεφάλαια και πλαστογραφημένα έγγραφα ιδιοκτησίας, δημιουργώντας ψευδείς τίτλους ιδιοκτησίας ή αυξάνοντας τεχνητά το μέγεθος των ακινήτων», αναφέρει η SPAK στα έγγραφα και προσθέτει: «Στη συνέχεια, τα ακίνητα μεταβιβάζονταν ή ανταλλάσσονταν, ώστε να μην μπορούν να εντοπιστούν εύκολα από τις αρχές».

Εκπρόσωπος της Sazan Real Estate Development δήλωσε: «Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι οι σχετικές αγορές γης πραγματοποιήθηκαν νόμιμα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Όπως πάντα, σεβόμαστε και θα συνεργαστούμε με οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία απαιτηθεί».

Το Reuters ζήτησε από τον εκπρόσωπο της Sazan Real Estate να διευκρινίσει γιατί η εταιρεία θεωρεί ότι οι αγορές γης ήταν νόμιμες, δεδομένων των κατηγοριών των εισαγγελέων κατά του Σέχου, αλλά δεν έλαβε περαιτέρω απάντηση.

Συνεχίζεται η «Επανάσταση των Φλαμίνγκο»

Η Αλβανία, πλέον υποψήφια για την ΕΕ, βιώνει κατασκευαστική έκρηξη στις παρθένες ακτές της στην Αδριατική. Εκεί σχεδιάζεται το θέρετρο του Κούσνερ, σε μια περιοχή με άγριες παραλίες, δάση και υδροβιότοπο με φλαμίνγκο και χελώνες. Τα πτηνά έγιναν σύμβολο των αντιδράσεων, με τους επικριτές να ονομάζουν τις διαμαρτυρίες τους «Επανάσταση των Φλαμίνγκο». Διαμαρτυρίες οι οποίες συνεχίζονται και πολλές φορές καταλήγουν σε επεισόδια.

Η ιδέα γεννήθηκε όταν ο Κούσνερ και η σύζυγός του, Ιβάνκα Τραμπ, είδαν την ακτή από γιοτ, με τον ίδιο να ανακοινώνει το 2024 στα social media τα σχέδια για ξενοδοχείο, βίλες και προβλήτες, χωρίς να αποκαλύψει το ύψος της επένδυσης.

Η αλβανική κυβέρνηση στηρίζει σθεναρά το έργο, με τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα να δηλώνει ότι είναι «όμορφο» και θα προχωρήσει ανεξαρτήτως αντιδράσεων, τις οποίες αποδίδει σε πολιτικούς αντιπάλους. Από την πλευρά τους, οι Βρυξέλλες έχουν καλέσει την Αλβανία να τηρήσει τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς κανόνες, με την Κομισιόν να μην προβαίνει σε περαιτέρω σχόλια.