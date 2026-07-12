Μείωση στις τιμές βενζίνης – ντίζελ: Στις αρχές της εβδομάδας οι ανακοινώσεις για τις λεπτομέρειες

Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κυβερνητικής παρέμβασης που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, για μείωση των τιμών της αμόλυβδης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κίνησης κατά 5 λεπτά το λίτρο, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η παρέμβαση θα τεθεί σε ισχύ αφού επιλυθούν ορισμένα διαδικαστικά ζητήματα.

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Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του. «Σε συνεργασία με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια προχωρούμε σε μια νέα πρωτοβουλία, ώστε έως το τέλος Αυγούστου, η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες» γνωστοποίησε προσθέτοντας: «Είναι μία ακόμη παρέμβαση που συμπληρώνει τα μέτρα τα οποία ήδη έχουμε λάβει, όπως το Fuel Pass και η στήριξη στο ντίζελ, με έναν σταθερό στόχο: να απορροφούμε όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος των διεθνών ανατιμήσεων, προστατεύοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας».