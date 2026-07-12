Νέες-προοπτικές-για-την-Τράπεζα-Χανίων-μετά-τη-λήψη-πανελλαδικής-άδειας

Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης ο πρόεδρος του Δ.Σ, Μιχαήλ Μαρακάκης, ενημέρωσε τους συνεταίρους για την πρόοδο των διαδικασιών μετασχηματισμού της τράπεζας σε ΑE.

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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της τράπεζας Χανίων την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 στην έδρα του συνεταιρισμού. Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις για την έγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2025, την έκδοση απλών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Ο.Μ.Ε.), ενώ πραγματοποιήθηκε ενημέρωση επί θεμάτων θυγατρικών εταιρειών και συμμετοχών και έγκριση σχετικών αποφάσεων.

Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης ο πρόεδρος του Δ.Σ. της τράπεζας, Μιχαήλ Μαρακάκης, ενημέρωσε τους συνεταίρους για την πρόοδο των διαδικασιών μετασχηματισμού της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σε Ανώνυμη Εταιρεία καθώς και για την έντονη εκδήλωση ενδιαφέροντος επενδυτικών σχημάτων για τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας.

Σχολιάζοντας τα πεπραγμένα της συνεδρίασης, ο κ. Μαρακάκης δήλωσε: Κλείνει ένα ακόμα έτος με σημαντικές επιτυχίες για την τράπεζά μας. Προχωράμε τις διαδικασίες για την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την μετατροπή της τράπεζας σε ανώνυμη εταιρεία μετά και την λήψη της άδειας πανελλαδικής εμβέλειας, ενώ συνεχίζουμε να επιδιώκουμε την ενίσχυση της θέσης μας σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Έχουμε πάρει στρατηγικές αποφάσεις για το μέλλον αυτής της τράπεζας. Η τράπεζα θα αντέξει σε έναν καινούριο ανταγωνισμό με μια πανελλαδική άδεια σαν ΑΕ. Δεν σας κρύβω το ενδιαφέρον πολλών θεσμικών παραγόντων από την Ελλάδα και το εξωτερικό για συμμετοχή τους στην τράπεζά μας. Η διοίκηση της τράπεζας θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και διαφάνεια για τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων και της ευρύτερης κοινωνίας, ενισχύοντας τον αναπτυξιακό της ρόλο στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα.

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