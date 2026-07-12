Νέος καβγάς Μασκ – Άλτμαν: «Scam Altman» – «Έχεις εμμονή μαζί μου»

Η δικαστική διαμάχη που άνοιξε η Apple κατά της OpenAI για φερόμενη υπεξαίρεση εμπορικών μυστικών αναζωπύρωσε και την προσωπική κόντρα ανάμεσα στον Έλον Μασκ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Οι δύο άνδρες, που συνίδρυσαν την OpenAI το 2015 ως μη κερδοσκοπικό οργανισμό έρευνας στην τεχνητή νοημοσύνη, αντάλλαξαν νέες αιχμές μέσω του Χ, συνεχίζοντας μια αντιπαράθεση που κρατά εδώ και χρόνια και έχει πλέον επεκταθεί από τις δικαστικές αίθουσες στον ανταγωνισμό για την κυριαρχία στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.

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«Scam Altman strikes again»

Η νέα αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε όταν ο Μασκ σχολίασε δημοσίευμα για την αγωγή της Apple, η οποία κατηγορεί την OpenAI ότι απέκτησε εμπορικά μυστικά μέσω πρώην εργαζομένων της.

«Scam Altman strikes again» («Ο απατεώνας Άλτμαν ξαναχτυπά»), έγραψε ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX, χρησιμοποιώντας ακόμη μία φορά το υποτιμητικό προσωνύμιο με το οποίο αποκαλεί εδώ και μήνες τον αντίπαλό του.

Λίγα λεπτά αργότερα επανήλθε, γράφοντας ότι «ανεβάζει την απάτη σε εντελώς νέο επίπεδο».

Η επίθεση συνεχίστηκε με ανάρτηση φωτογραφίας του Άλτμαν, συνοδευόμενη από τη φράση «Το κάνω επειδή το αγαπώ». «Με το “αυτό”, εννοεί την απάτη», σχολίασε ο Μασκ, προσθέτοντας δύο emoji γέλιου.

Σε επόμενη ανάρτησή του έγραψε ακόμη πιο αιχμηρά: «Ίσως αγαπά κυριολεκτικά την απάτη περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο στη Γη».

Η απάντηση Άλτμαν: «Έχει πάλι εμμονή μαζί μου»

Ο Άλτμαν δεν άφησε αναπάντητες τις επιθέσεις. Απαντώντας στον Μασκ, σχολίασε με ειρωνικό τρόπο ότι «υπάρχουν πολλά benchmarks που δείχνουν πως το GPT-5.6 Sol είναι αυτή τη στιγμή το καλύτερο μοντέλο στον κόσμο, αλλά ο πιο αξιόπιστος τρόπος να το καταλάβεις είναι ότι ο Έλον έχει πάλι εμμονή μαζί μου».

Σε άλλη ανάρτησή του άφησε αιχμές για τα φιλόδοξα σχέδια της SpaceX να αναπτύξει κέντρα δεδομένων στο Διάστημα.

«Εσύ είσαι αυτός που προσπαθεί να πείσει τους επενδυτές για βραχυπρόθεσμα διαστημικά data centers», έγραψε.

Η απάντηση του Μασκ ήταν εξίσου καυστική: «Θα αρχίσουμε να τα εκτοξεύουμε του χρόνου. Ίσως έρθεις να τα δεις, αν το επιτρέψει ο επιτηρητής της αποφυλάκισής σου».

«Σέβομαι την Apple»

Στη συζήτηση παρενέβη και λογαριασμός στο Χ, υποστηρίζοντας ότι ο Άλτμαν φοβάται την Apple μετά την αγωγή.

Ο επικεφαλής της OpenAI απέρριψε τον ισχυρισμό. «Δεν φοβάμαι την Apple, αλλά τη σέβομαι απεριόριστα. Είναι εταιρεία κορυφαίου επιπέδου», έγραψε.

Η ανάρτηση προκάλεσε νέο κύκλο σχολίων, με τον επικεφαλής προϊόντων του Χ, Νικήτα Μπιρ, να απαντά ειρωνικά πως η Apple διαθέτει «απίστευτα εμπορικά μυστικά, από τα καλύτερα».

Ο Μασκ αρκέστηκε να σχολιάσει με ένα emoji που γελά με δάκρυα.

Μια κόντρα που κρατά χρόνια

Η προσωπική αντιπαράθεση των δύο δισεκατομμυριούχων ξεκινά από το ίδιο το μέλλον της OpenAI.

Ο Μασκ αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας το 2018, ενώ στη συνέχεια κατηγόρησε τον Άλτμαν ότι μετέτρεψε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό σε ένα περίπλοκο δίκτυο κερδοσκοπικών εταιρειών, παραβιάζοντας το αρχικό όραμα των ιδρυτών.

Η διαμάχη οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Καλιφόρνιας, όπου φέτος οι ένορκοι δικαίωσαν τον Άλτμαν. Ο Μασκ έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση.

Στο μεταξύ, ο ανταγωνισμός έχει μεταφερθεί και στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η xAI του Μασκ παρουσίασε πρόσφατα το νέο μοντέλο Grok 4.5, ενώ η OpenAI απάντησε με το GPT-5.6 Sol, με τις δύο εταιρείες να διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά της generative AI.

Η μήνυση της Apple έδωσε απλώς μια νέα αφορμή, μετατρέποντας για ακόμη μία φορά τον επιχειρηματικό ανταγωνισμό σε μια δημόσια προσωπική αντιπαράθεση με πρωταγωνιστές δύο από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της παγκόσμιας τεχνολογίας.