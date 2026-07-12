Οι ελληνικές τράπεζες επιστρέφουν δυναμικά στη ναυτιλία – Αλμα 37% στη χρηματοδότηση πλοίων

Η παγκόσμια τραπεζική χρηματοδότηση της ναυτιλίας επέστρεψε σε αναπτυξιακή τροχιά το 2025, με τις 40 μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου να αυξάνουν τα χαρτοφυλάκιά τους κατά 6%, στα 300,6 δισ. δολάρια, έναντι 283,6 δισ. δολαρίων το 2024. Ωστόσο, τη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί η επίδοση των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες ενίσχυσαν θεαματικά την παρουσία τους στον κλάδο, καταγράφοντας συνολική αύξηση 37% στα ναυτιλιακά τους χαρτοφυλάκια. Αυτό προκύπτει από τη νέα ετήσια έρευνα της Petrofin Research για τη διεθνή αγορά ship finance.

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Σύμφωνα με τη μελέτη, το συνολικό χαρτοφυλάκιο των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών διαμορφώθηκε στα 23,6 δισ. δολάρια, από 18 δισ. δολάρια το 2024, ανεβάζοντας το μερίδιό τους στην παγκόσμια αγορά στο 7,8%, έναντι 6,1% ένα χρόνο νωρίτερα. Η Petrofin αποδίδει αυτή την εξέλιξη στην αυξημένη ανταγωνιστικότητα των ελληνικών τραπεζών αλλά και στην αυξημένη ζήτηση χρηματοδότησης από τους Έλληνες πλοιοκτήτες.

Η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιό της κατά περίπου 53%, στα 6,5 δισ. δολάρια, καταλαμβάνοντας την 18η θέση παγκοσμίως. Η Eurobank ακολουθεί με χαρτοφυλάκιο 6,3 δισ. δολαρίων και αύξηση περίπου 37%, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς έφθασε τα 6,1 δισ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο περίπου 36%. Η Alpha Bank αύξησε το ναυτιλιακό της χαρτοφυλάκιο στα 4,7 δισ. δολάρια, καταγράφοντας ετήσια άνοδο περίπου 6%. Και οι τέσσερις τράπεζες συγκαταλέγονται πλέον στις 40 μεγαλύτερες τράπεζες χρηματοδότησης της ναυτιλίας διεθνώς.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο δείκτης Petrofin Global Ship Finance Index ενισχύθηκε από τις 61 στις 63 μονάδες, επιστρέφοντας στα επίπεδα του 2018 και επιβεβαιώνοντας ότι οι τράπεζες ανακτούν σταδιακά τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο μετά από χρόνια περιορισμένης έκθεσης στη ναυτιλία.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο τραπεζικής χρηματοδότησης της ναυτιλίας, με χαρτοφυλάκια ύψους 151 δισ. δολαρίων και μερίδιο 50,4% μεταξύ των κορυφαίων τραπεζών. Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες της Ασίας και του Ειρηνικού επέστρεψαν σε ισχυρή ανάπτυξη, αυξάνοντας τα χαρτοφυλάκιά τους κατά 8,3%, ενώ οι ιαπωνικές τράπεζες διεύρυναν περαιτέρω την παρουσία τους στην αγορά.

Η έρευνα αποδίδει την ενίσχυση της τραπεζικής χρηματοδότησης στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στις αμερικανικές πολιτικές έναντι της κινεζικής χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), οι οποίες οδήγησαν αρκετούς πλοιοκτήτες να στραφούν εκ νέου στις τράπεζες για αναχρηματοδότηση και χρηματοδότηση νέων ναυπηγήσεων. Παράλληλα, οι ισχυρές ταμειακές ροές των ναυτιλιακών εταιρειών και η άνοδος των αξιών των πλοίων δημιούργησαν ευνοϊκό περιβάλλον για νέα δάνεια.

Η Petrofin εκτιμά ότι η συνολική τραπεζική χρηματοδότηση της παγκόσμιας ναυτιλίας ανέρχεται περίπου στα 425 δισ. δολάρια, ενώ μαζί με το leasing, τα export credits και τις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης η αγορά του ship finance προσεγγίζει τα 680 δισ. δολάρια. Παράλληλα, η αξία του παγκόσμιου στόλου και του βιβλίου παραγγελιών έχει αυξηθεί στα 2,17 τρισ. δολάρια, γεγονός που, σύμφωνα με την έρευνα, δείχνει ότι η ναυτιλία παραμένει χρηματοοικονομικά υγιής και δεν εμφανίζει υπερβολική μόχλευση.

Για το 2026 και μετά, η Petrofin προβλέπει ότι η τραπεζική χρηματοδότηση θα συνεχίσει να αυξάνεται με ήπιους ρυθμούς, καθώς οι τράπεζες θα εξακολουθήσουν να ανταγωνίζονται τις εταιρείες leasing και τα επενδυτικά κεφάλαια, επιδιώκοντας να διατηρήσουν τον κομβικό τους ρόλο στη χρηματοδότηση της παγκόσμιας ναυτιλίας.