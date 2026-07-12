«Πόλεμος»-για-τα-ταπεράκια-στις-παραλίες-στην-Ιταλία,-απαγορεύουν-τα-σπιτικά-φαγητά-και-ξεσηκώνονται-οι-λουόμενοι

Αντιδράσεις προκαλεί στην Ιταλία η πρακτική ορισμένων ιδιωτικών παραλιών να απαγορεύουν στους πελάτες να φέρνουν μαζί τους σπιτικό φαγητό, με πολλούς λουόμενους να καταγγέλλουν ότι οι διακοπές στη θάλασσα μετατρέπονται σε προνόμιο για λίγους.

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Η αφορμή για τη νέα αντιπαράθεση δόθηκε σε παραλιακό θέρετρο στη Βιέστε της Απουλίας, όταν μια μητέρα που είχε νοικιάσει ομπρέλα και ξαπλώστρες προσπάθησε να φάει μαζί με τα παιδιά της σάντουιτς που είχε ετοιμάσει από το σπίτι. Το προσωπικό της παραλίας τής υπενθύμισε ότι το συγκεκριμένο κατάστημα απαγορεύει τα «pranzo al sacco» – δηλαδή τα γεύματα που φέρνουν οι ίδιοι οι πελάτες.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη δημόσια συζήτηση, καθώς πολλοί Ιταλοί υποστηρίζουν ότι οι τιμές στα beach clubs έχουν γίνει απαγορευτικές για οικογένειες. Σε αρκετές περιπτώσεις, η ενοικίαση μιας ομπρέλας και δύο ξαπλωστρών μπορεί να κοστίζει εκατοντάδες ευρώ για τη σεζόν, ενώ ένα καθημερινό γεύμα στο εστιατόριο μιας οργανωμένης παραλίας μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 50 ευρώ ανά άτομο.

«Η θάλασσα δεν μπορεί να γίνει πολυτέλεια»

Η αντιπαράθεση πήρε και πολιτικές διαστάσεις, με τον πρόεδρο της Περιφέρειας Απουλίας, Αντόνιο Ντεκάρο, να παρεμβαίνει στη συζήτηση. Όπως ανέφερε, οι πολίτες έχουν δικαίωμα να καταναλώνουν τρόφιμα που έχουν φέρει από το σπίτι τους, υπογραμμίζοντας ότι «η θάλασσα είναι κοινό αγαθό και δεν πρέπει να μετατραπεί σε πολυτέλεια».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν υπάρχει εθνικός νόμος στην Ιταλία που να απαγορεύει γενικά στους λουόμενους να φέρνουν το δικό τους φαγητό στις ιδιωτικές παραλίες. Ωστόσο, αρκετές επιχειρήσεις επιβάλλουν δικούς τους κανόνες λειτουργίας, προκαλώντας αντιδράσεις από όσους θεωρούν ότι πιέζονται να καταναλώνουν αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις των beach clubs.

Οι επιχειρηματίες απαντούν: «Δεν είναι μόνο ένα σάντουιτς»

Οι ιδιοκτήτες των παραλιακών επιχειρήσεων υπερασπίζονται τους περιορισμούς, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι ένα απλό σάντουιτς, αλλά η μετατροπή των παραλιών σε χώρους όπου κάποιοι φέρνουν ολόκληρα γεύματα, αφήνοντας σκουπίδια και δημιουργώντας προβλήματα καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων.

Ορισμένοι επαγγελματίες σημειώνουν επίσης ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν για λίγους μήνες τον χρόνο, ενώ έχουν σημαντικά έξοδα συντήρησης, προσωπικού και φορολογικών υποχρεώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το «κίνημα του ταπερακίου»

Η διαμάχη έχει ενταχθεί στη μεγαλύτερη συζήτηση που διεξάγεται στην Ιταλία για την πρόσβαση στις ακτές και την αυξανόμενη εμπορευματοποίηση των παραλιών. Ομάδες πολιτών, όπως το κίνημα «Mare Libero», ζητούν περισσότερες ελεύθερες παραλίες με βασικές υποδομές, υποστηρίζοντας ότι οι ακτές πρέπει να παραμείνουν προσβάσιμες σε όλους.

Την ίδια ώρα, ορισμένα beach clubs προσπαθούν να βρουν συμβιβαστικές λύσεις. Μία από τις προτάσεις είναι η διάθεση οικονομικών έτοιμων γευμάτων που μπορούν οι πελάτες να καταναλώνουν ακόμη και κάτω από την ομπρέλα τους, ώστε να περιοριστούν οι εντάσεις.

Η «μάχη του πανίνι» έχει πλέον γίνει σύμβολο μιας ευρύτερης κοινωνικής συζήτησης στην Ιταλία: αν η καλοκαιρινή παραλία παραμένει ένας δημόσιος χώρος για όλους ή αν μετατρέπεται σταδιακά σε μια υπηρεσία που μπορούν να απολαύσουν μόνο όσοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν.