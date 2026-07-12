Πόσο-θα-λείψουν-οι-ηγέτες-της-Ευρώπης-για-τις-καλοκαιρινές-τους-διακοπές,-ποιος-παίρνει-άδεια-πέντε-εβδομάδων

Σε δύο διαφορετικούς κόσμους φαίνεται πως χωρίζεται η Ευρώπη όσον αφορά τις καλοκαιρινές άδειες των ηγετών της. Στην κορυφή της λίστας της θερινής ραστώνης βρίσκεται ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος αναμένεται να απολαύσει πέντε ολόκληρες εβδομάδες μακριά από τα επίσημα καθήκοντά του, την ώρα που άλλοι ομόλογοί του περιορίζονται σε ελάχιστες ημέρες ή δεν θα ξεκουραστούν καθόλου.

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Ενώ ο Πέδρο Σάντσεθ ακολουθεί την ισπανική παράδοση που θέλει τον Αύγουστο να «νεκρώνει» πολιτικά, η πλειονότητα των Ευρωπαίων ηγετών επιλέγει πολύ πιο συντηρητικά διαστήματα, που κυμαίνονται από μία έως δύο εβδομάδες.

Διαφορετική φιλοσοφία απέναντι στην ξεκούραση

Η διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών των πολιτικών ηγετών αποτελεί κάθε χρόνο αντικείμενο δημόσιας συζήτησης, καθώς καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για προσωπική ξεκούραση και στις αυξημένες απαιτήσεις της διακυβέρνησης.

Παρότι οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά μέσω των αρμόδιων υπουργών και των κρατικών υπηρεσιών, οι περισσότεροι ηγέτες παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα ακόμη και κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, ώστε να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν εσωτερικές ή διεθνείς κρίσεις.

Πώς θα περάσουν το καλοκαίρι οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιλέγει παραδοσιακά το Φρούριο του Μπρεγκανσόν (Fort de Brégançon) στη μεσογειακή ακτή για περίπου δύο εβδομάδες διακοπών. Ωστόσο, πρόκειται για μια περίοδο που χαρακτηρίζεται ως «ενεργές διακοπές», καθώς παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με το Παρίσι και συχνά συμμετέχει σε διπλωματικές επαφές.

Στη Γερμανία, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ακολουθεί μια πιο διακριτική τακτική, επιλέγοντας συνήθως ολιγοήμερες αποδράσεις διάρκειας 10 έως 14 ημερών, με προορισμό τις Άλπεις ή άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συνηθίζει να περιορίζει τις διακοπές της στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, επιλέγοντας κυρίως προορισμούς εντός της Ιταλίας, όπως η Απουλία, στηρίζοντας παράλληλα τον εγχώριο τουρισμό και διατηρώντας ετοιμότητα για ενδεχόμενες κυβερνητικές υποχρεώσεις.

Οι ηγέτες με τις λιγότερες ημέρες ξεκούρασης

Ανάμεσα στους Ευρωπαίους ηγέτες που θα κάνουν τις πιο σύντομες διακοπές βρίσκεται ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντένεγκρο, ο οποίος σχεδιάζει να περάσει περίπου μία εβδομάδα στο Αλγκάρβε.

Αντίστοιχα, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να περιορίσει τις θερινές του διακοπές σε λίγες ημέρες, τις οποίες θα περάσει στην οικογενειακή του κατοικία στην Κρήτη.

Υπάρχουν και όσοι δεν θα κάνουν διακοπές

Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν προβλέπεται να πάρουν καθόλου θερινή άδεια φέτος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανάμεσά τους βρίσκεται ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος παραμένει επικεντρωμένος στις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του.

Χωρίς καλοκαιρινές διακοπές αναμένεται να παραμείνουν και οι πρωθυπουργοί της Ρουμανίας, της Κύπρου, της Λιθουανίας, της Σλοβενίας, της Βουλγαρίας και της Λετονίας, είτε λόγω της πρόσφατης ανάληψης των καθηκόντων τους είτε εξαιτίας των ιδιαίτερων πολιτικών συνθηκών που επικρατούν στις χώρες τους.