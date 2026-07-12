Ρύθμιση-72-δόσεων-για-χρέη-στην-Εφορία:-Πότε-ανοίγει-η-πλατφόρμα-και-ποιοι-κερδίζουν

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα και το αργότερο έως τις 20 Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, η οποία δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις.

Η νέα ρύθμιση αφορά χρέη προς την ΑΑΔΕ που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και αποτελεί μέρος του νέου πλαισίου διαχείρισης ιδιωτικού χρέους που θεσπίστηκε με τον νόμο 5313/2026.

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Στην πλατφόρμα myAADE θα προστεθεί τις επόμενες ημέρες η επιλογή «Ρυθμίσεις οφειλών – Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν.5313/2026», μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Πώς θα λειτουργεί η νέα ρύθμιση

Η εφαρμογή θα εμφανίζει στον οφειλέτη το συνολικό ύψος της οφειλής του, καθώς και τις διαθέσιμες επιλογές αποπληρωμής.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των δόσεων που θα επιλέξει ο φορολογούμενος, τόσο μικρότερη θα είναι η μηνιαία καταβολή. Αντίθετα, η επιλογή λιγότερων δόσεων οδηγεί σε χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση από τόκους.

Η ρύθμιση θα παραμείνει ανοικτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και λειτουργεί παράλληλα με τη νέα ρύθμιση οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ, η οποία επίσης προβλέπει έως 72 δόσεις για ασφαλιστικά χρέη που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023.

Ποιες οφειλές μπορούν να ενταχθούν

Η νέα διαδικασία δεν αφορά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν αποκλειστικά χρέη που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 προς:

την Εφορία,

τα Τελωνεία,

τα ασφαλιστικά ταμεία.

Αντίθετα, οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά εξακολουθούν να υπάγονται στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Η διάκριση αυτή επιλέχθηκε ώστε να μη δημιουργηθεί κίνητρο εγκατάλειψης των υφιστάμενων πάγιων ρυθμίσεων.

Τι πρέπει να προσέξουν οι οφειλέτες

Η υπαγωγή στη ρύθμιση συνοδεύεται και από συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

Για τις φορολογικές οφειλές προς την ΑΑΔΕ, η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέσα σε τρεις ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Για χρέη προς τα τελωνεία ή το ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ, η πρώτη πληρωμή πραγματοποιείται έως το τέλος του επόμενου μήνα.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι σκοπεύουν να ενταχθούν θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την απαραίτητη ρευστότητα πριν ενεργοποιήσουν τη ρύθμιση.

Ποιοι είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από το νέο πλαίσιο.

Η ρύθμιση αναμένεται να ευνοήσει κυρίως:

όσους έχουν μεγάλες ληξιπρόθεσμες οφειλές και αναζητούν τρόπο να αποφύγουν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ή την ένταξή τους στη λίστα μεγαλοοφειλετών,

μικρούς και μεσαίους οφειλέτες με χρέη από περίπου 2.000 έως 50.000 ευρώ, μεγάλο μέρος των οποίων δημιουργήθηκε πριν από το 2024,

φορολογουμένους που έχουν ήδη υποστεί κατασχέσεις και μπορούν, μέσω της νέας ρύθμισης, να διεκδικήσουν την άρση μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

Έως και 50% χαμηλότερη μηνιαία δόση

Το βασικό πλεονέκτημα της νέας ρύθμισης είναι η σημαντική μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης, καθώς τα παλαιά χρέη μπορούν να αποπληρωθούν σε χρονικό ορίζοντα έξι ετών.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου, η μηνιαία δόση μπορεί να μειωθεί κατά 30% έως και 50%, ανάλογα με το ποσοστό των οφειλών που αφορά χρέη προ του 2024.

Ενδεικτικά:

Για συνολικό χρέος 7.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 5.000 ευρώ είναι παλαιές οφειλές, η μηνιαία δόση περιορίζεται περίπου στα 171 ευρώ, αντί για περίπου 310 ευρώ αν ολόκληρο το ποσό εντασσόταν στην πάγια ρύθμιση.

Για συνολική οφειλή 4.000 ευρώ, με τα 3.000 ευρώ να αφορούν χρέη προ του 2024, η μηνιαία καταβολή μειώνεται περίπου στα 95 ευρώ, έναντι περίπου 177 ευρώ.

Σε περίπτωση επιχείρησης με συνολικές οφειλές 300.000 ευρώ, εκ των οποίων οι μισές είναι παλαιές, η μηνιαία επιβάρυνση μπορεί να υποχωρήσει από πάνω από 13.000 ευρώ σε περίπου 9.000 ευρώ.

«Μια δεύτερη ευκαιρία»

Παρουσιάζοντας τη νέα παρέμβαση, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε τη ρύθμιση «πολιτική δεύτερης ευκαιρίας» και «οικονομικής επανένταξης».

Όπως τόνισε, στόχος δεν είναι η διευκόλυνση των στρατηγικών κακοπληρωτών, αλλά η στήριξη πολιτών, επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους και να επιστρέψουν στην κανονική οικονομική δραστηριότητα μέσα από ένα πιο ρεαλιστικό πλαίσιο αποπληρωμής.

- – ΜΠΕ