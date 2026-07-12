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    Στο-Παρίσι-τη-Δευτέρα-ο-Μητσοτάκης-–-Θα-συμμετάσχει-στη-συνάντηση-της-Συμμαχίας-των-Προθύμων-για-την-Ουκρανία
    Στο Παρίσι τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης – Θα συμμετάσχει στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία

    Στο Παρίσι τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης – Θα συμμετάσχει στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12.30 θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους.

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    Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία.

    Την Τρίτη ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική γιορτή της Γαλλίας.

    - sofokleous10.gr

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