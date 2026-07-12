Συνεχίζεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συνεδρίαση της Κ.Ε. της εσωκομματικής αντιπολίτευσης

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Όλα στον ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, από τα δημοσκοπικά νούμερα μέχρι τις κινήσεις και τις συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα, πιστοποιούν τη μεγάλη κρίση στην οποία βρίσκεται το κόμμα. Συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής εσωκομματικής αντιπολίτευσης ήταν κάτι που δεν είχε ξαναγίνει. Υπό αυτή και μόνο την έννοια η χθεσινή σύγκληση του οργάνου ήταν ιστορική. Όσα έγιναν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας δεν πέρασαν απαρατήρητα στην Κουμουνδούρου η οποία δεν αναγνώρισε τη διαδικασία. Δεν έγινε υπό τη «σκέπη» του κόμματος τόνιζαν χαρακτηριστικά, έπασχε καταστατικά και δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί αν υπήρχε απαρτία. Η πλευρά των Πολάκη, Παππά, Δούρου υποστηρίζουν πως ήταν μια κανονική διαδικασία, ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες με τα στελέχη που συμμετείχαν να δίνουν ευκαιρία στη συναίνεση αφού για τα εκλογικά παρακάτω βήματα του κόμματος το όργανο θα συγκληθεί και πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ήταν μια κίνηση καλής θέλησης στη γραμμή της συναίνεσης προκειμένου να μη ληφθούν αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή του άλλου μισού της Κεντρικής Επιτροπής που απουσίαζε.

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Το κείμενο που εκδόθηκε μετά το τέλος της συνεδρίασης μπορεί να μην αποτελούσε απόφαση της Κ.Ε., ωστόσο κατέγραφε μια τάση. Η μειοψηφία φαίνεται να είναι πλέον πλειοψηφία καταργώντας τη γραμμή που υπήρχε έως τώρα για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ήταν γεγονός, άλλωστε πως ήταν μια απόφαση μη υλοποιήσιμη από τη στιγμή που ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ δεν επιθυμεί συνεργασίες με υπάρχοντες σχηματισμούς.

Η στροφή του ΣΥΡΙΖΑ στην αυτόνομη πορεία και σε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα συγκροτηθεί και θα συμμετέχει στις εκλογές απέναντι στην ΕΛ.Α.Σ είναι γεγονός πως απελευθερώνει δυνάμεις στην Κουμουνδούρου. Όσοι δεν θεωρούν πως υπάρχει λόγος να παραστούν στην επόμενη συνεδρίαση της Κ.Ε. δεν έχουν λόγο να μην «πατήσουν το κουμπί» της εξόδου. Και αυτό αφορά κυρίως τους βουλευτές που διαφωνούν με την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές. Μίλτος Ζαμπάρας, Συμεών Κεδίκογλου, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης, Όλγα Γεροβασίλη, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Διονύσης Καλαματιανός, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Ψυχογιός, Κώστας Μπάρκας, Μαρίνα Κοντοτόλη, Καλλιόπη Βέττα, Πόπη Τσαπανίδου είναι κοντά στην αποχώρηση από την Κ.Ο. Ο καθένας βέβαια έχει τις δικές του ταχύτητες για το πως θα δράσει με τις εξελίξεις να επιταχύνονται μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος.

Τι θα γίνει από εδώ και πέρα; Τη Δευτέρα θα συγκληθεί η Πολιτική Γραμματεία για να επανεξετάσει όλα τα δεδομένα. Δεν θα είναι μια ήρεμη συνεδρίαση. Η κοινοβουλευτική ομάδα πιθανότατα με νέα σύνθεση θα κληθεί να εκλέξει τον νέο επικεφαλής της. Τα εμπόδια για την υποψηφιότητα του Παύλου Πολάκη θα ξεπεραστούν ενδεχομένως με τον ορισμό ενός νέου γραμματέα της Κ.Ο που θα αναιρέσει τη διαγραφή του. Υπενθυμίζεται πως ο Διονύσης Καλαματιανός έχει παραιτηθεί. Η Κεντρική Επιτροπή παρά τη χθεσινή αναφορά δεν είναι αρμόδια να ανακοινώσει κάτι τέτοιο. Υποψήφια αναμένεται να είναι και η Ρένα Δούρου η οποία έχει μια βάση βουλευτών που φέρεται να τη στηρίζει. Η χθεσινή της παρουσία, άλλωστε στη συνεδρίαση της Κ.Ε και η δήλωση που έκανε από πολλούς χαρακτηρίστηκε αρχηγική.

- sofokleous10.gr

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