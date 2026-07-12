Τα-επενδυτικά-κεφάλαια-ανησυχούν-για-την-κυριαρχία-της-«τριάδας»-των-εταιρειών-ai-στις-αναδυόμενες-αγορές

TSMC, Samsung Electronics και SK Hynix αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το 30% του δείκτη MSCI Emerging Markets. Τα funds θέλουν να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια τους.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Οι επενδυτές αρχίζουν να διευρύνουν τις τοποθετήσεις τους πέρα από τους μεγάλους «νικητές» της τεχνητής νοημοσύνης στις αναδυόμενες αγορές, όπου μόλις τρεις τεχνολογικές εταιρείες, συνολικής χρηματιστηριακής αξίας 4,4 τρισ. δολαρίων, ευθύνονται για δυσανάλογα μεγάλο μέρος των αποδόσεων.

Σύμφωνα με το -, διαχειριστές κεφαλαίων, όπως η JPMorgan Asset Management και η Grantham Mayo Van Otterloo & Co, στρέφονται πλέον σε επενδύσεις που αντανακλούν περισσότερο τη συνολική οικονομία, όπως οι εταιρείες ηλεκτρονικών παιχνιδιών, η ενέργεια και ακόμη και μια βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων στο Βιετνάμ. Η JPMorgan Asset Management αναζητά επίσης ευκαιρίες στην Ινδία και την Κίνα, επιδιώκοντας μεγαλύτερη διαφοροποίηση πέρα από τους τεχνολογικούς κολοσσούς – έναν στην Ταϊβάν και δύο στη Νότια Κορέα.

«Ένα τόσο υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης δεν είναι ποτέ εύκολο για έναν διαχειριστή χαρτοφυλακίου· αποτελεί πάντοτε πρόκληση», δήλωσε ο Γουόρεν Τσιανγκ, διαχειριστής συστηματικών μετοχικών επενδύσεων στη GMO, με έδρα το Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας.

«Η λογική είναι να αναζητάς επενδυτικές ευκαιρίες σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς. Ωστόσο, ο συνολικός κίνδυνος παραμένει, ανεξάρτητα από το πόσο διαφοροποιημένο είναι το χαρτοφυλάκιο», πρόσθεσε.

Η Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), η Samsung Electronics και η SK Hynix αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το 30% του δείκτη MSCI Emerging Markets, ποσοστό αντίστοιχο με τη βαρύτητα που έχουν οι λεγόμενες «Magnificent Seven» (Υπέροχες Επτά τεχνολογικές μετοχές) στον δείκτη S&P 500. Συνολικά, ο τεχνολογικός κλάδος αντιστοιχεί πλέον στο 45% του δείκτη των αναδυόμενων αγορών.

Οι έντονες διακυμάνσεις στις μετοχές αυτών των τριών εταιρειών επηρεάζουν καθοριστικά την πορεία ολόκληρου του δείκτη των αναδυόμενων αγορών, με τους επενδυτές να βρίσκονται αντιμέτωποι με επίπεδα μεταβλητότητας που έχουν φθάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι ετών.

Πίεση στους κατασκευαστές ημιαγωγών

Οι μετοχές των εταιρειών κατασκευής ημιαγωγών βρίσκονται υπό πίεση, καθώς εντείνονται οι αμφιβολίες για το κατά πόσο οι πάροχοι υπηρεσιών cloud έχουν επενδύσει υπερβολικά σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Τα ιδιαίτερα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα της Samsung Electronics δεν κατάφεραν να πυροδοτήσουν άνοδο της μετοχής την περασμένη εβδομάδα, ενώ οι ενδείξεις ότι οι εταιρείες ανάπτυξης εφαρμογών AI ετοιμάζονται να διαθέσουν στην αγορά τα δικά τους τσιπ ενίσχυσαν τις ανησυχίες ότι οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να ξεπεράσουν τη ζήτηση.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έχει υποχωρήσει κατά 20% από το ιστορικό υψηλό του Ιουνίου, με τα διαδοχικά κύματα πωλήσεων να ενεργοποιούν επανειλημμένα τους μηχανισμούς διακοπής διαπραγμάτευσης (circuit breakers) του χρηματιστηρίου.

Οι ανησυχίες ότι οι αποτιμήσεις έχουν γίνει υπερβολικά υψηλές και ότι η έκθεση των χαρτοφυλακίων στον τεχνολογικό κλάδο είναι υπερβολική οδήγησαν τον Γουίλιαμ Λαμ, συν-επικεφαλής επενδύσεων σε ασιατικές και αναδυόμενες αγορές στην Invesco, να μειώσει τη συμμετοχή της Samsung Electronics σε ένα από τα ασιατικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια της εταιρείας κατά περισσότερο από 60% από τις αρχές του έτους. Όπως ανέφερε, τα κεφάλαια που απελευθερώθηκαν επενδύθηκαν σε άλλες νοτιοκορεατικές εταιρείες που δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας.

«Θεωρούμε σημαντικό να προστατεύουμε τα κεφάλαια των πελατών μας από την υπερβολική συγκέντρωση κινδύνου», δήλωσε ο Λαμ. «Η ιστορία δείχνει ότι ο ανταγωνισμός, η επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας και οι φυσιολογικές εξελίξεις ενός κλάδου τείνουν με την πάροδο του χρόνου να περιορίζουν τις αποδόσεις».

Παρά τις προσπάθειες διαφοροποίησης, η SK Hynix αποτελεί ταυτόχρονα μία από τις μεγαλύτερες υποσταθμίσεις (underweights) αλλά και μία από τις σημαντικότερες συμμετοχές στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο Emerging Markets Equity Strategy, ύψους 1,9 δισ. δολαρίων, της GMO, σύμφωνα με τον Γουόρεν Τσιανγκ.

Η εταιρεία παραγωγής τσιπ μνήμης, με χρηματιστηριακή αξία που αγγίζει το 1 τρισ. δολάρια, έχει δει την τιμή της μετοχής της να αυξάνεται κατά 13 φορές από τις αρχές του 2025 – άνοδο που, κατά την εκτίμηση του Τσιανγκ, δεν δικαιολογείται από τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη της εταιρείας.

«Δεν μπορεί κανείς να αποφύγει τη μεγάλη έκθεση σε εταιρείες όπως η TSMC, η Samsung ή η SK Hynix. Ωστόσο, η ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου μπορεί να επιτύχει διαφοροποίηση σε επίπεδο μετοχών, χωρών και κλάδων», ανέφερε.

Οι Αμερικανικοί Αποθετηριακοί Τίτλοι (ADRs) της SK Hynix ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται την Παρασκευή στην αγορά Nasdaq Global Select Market στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας άνοδο 14% πάνω από την τιμή διάθεσής τους, αφού η εταιρεία άντλησε 26,5 δισ. δολάρια στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα εισαγωγή ξένης εταιρείας στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Συνεχίζει η εμπιστοσύνη

Όσο οι μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών cloud (hyperscalers) στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να αυξάνουν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, οι θετικές προοπτικές για την ασιατική αλυσίδα εφοδιασμού θα διατηρηθούν, σύμφωνα με την Άλισον Σιμάντα, επικεφαλής επενδύσεων σε μετοχές αναδυόμενων αγορών της Allspring Global Investments.

Παράλληλα, οι εισροές κεφαλαίων από ιδιώτες επενδυτές δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη παραμένει ισχυρή. Το Avantis Emerging Markets Equity ETF, ενεργητικού 25,4 δισ. δολαρίων και το μεγαλύτερο ενεργά διαχειριζόμενο διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) που επενδύει σε μετοχές αναδυόμενων αγορών, κατέγραψε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία εισροή κεφαλαίων των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

Η BlackRock επιδιώκει να εξισορροπήσει την έκθεσή της στον τεχνολογικό κλάδο με επενδύσεις σε τομείς που αναμένεται να ωφεληθούν από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η ενέργεια, τα βασικά υλικά, οι υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Πρόκειται για μια στρατηγική που αποσκοπεί στη μείωση της μεταβλητότητας που χαρακτηρίζει τις επενδύσεις που συνδέονται αποκλειστικά με την AI, όπως εξηγεί ο Έγκον Βάβρεκ, επικεφαλής της ομάδας επενδύσεων σε αναδυόμενες αγορές και την Ασία.

Μία από τις κορυφαίες επιλογές του Emerging Markets Value Fund της Brandes Investment Partners, το οποίο διαχειρίζεται περίπου 1,3 δισ. δολάρια, είναι η NetEase, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην Κίνα.

Παράλληλα, αυξανόμενο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και οι κινεζικές τεχνολογικές μετοχές. Οι περιορισμοί που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας προς την Κίνα έχουν αναγκάσει τη χώρα να αναπτύξει ένα ξεχωριστό τεχνολογικό οικοσύστημα, το οποίο βασίζεται σε εγχώριες εταιρείες όπως η SMIC και η Huawei.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Ντέιβιντς, επικεφαλής επενδύσεων σε αναδυόμενες αγορές και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού της JPMorgan Asset Management, οι κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες αποτελούν έναν ελκυστικό τρόπο για να αποκτήσει κανείς έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη, διαφοροποιώντας ταυτόχρονα το χαρτοφυλάκιό του από τους παγκόσμιους ηγέτες της βιομηχανίας των ημιαγωγών.

«Οι κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες είναι οι επιζήσασες μιας ιδιαίτερα σκληρής εξελικτικής διαδικασίας», δήλωσε ο Όλιβερ Σέιλ, επενδυτικός σύμβουλος της Ruffer, μιας εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων ύψους 25 δισ. δολαρίων που ειδικεύεται στις στρατηγικές απόλυτης απόδοσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Διαθέτουν ισχυρά επιχειρηματικά μοντέλα, υγιείς ισολογισμούς και μια σταθερή εγχώρια πελατειακή βάση, η οποία λειτουργεί ως σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», πρόσθεσε.