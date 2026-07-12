Το-Ιράν-χτύπησε-πλοίο-με-κυπριακή-σημαία-και-έκλεισε-τα-Στενά-του-Ορμούζ:-Αγνοείται-ένα-μέλος-του-πληρώματος,-με-βομβαρδισμούς-σε-140-στόχους-απάντησαν-οι-ΗΠΑ

Τη λεπτή γραμμή της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η περιοχή της Μέσης Ανατολής παρά το Μνημόνιο Κατανόησης που έχουν υπογράψει ΗΠΑ και Ιράν επιβεβαίωσαν όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες στην περιοχή με το Ιράν να χτυπάει πλοίο με κυπριακή σημαία ανακοινώνοντας κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τις ΗΠΑ να απαντούν με βομβαρδισμούς σε 140 στόχους.

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Όπως ανακοίνωσε, μάλιστα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ένα μέλος του πληρώματος του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων M/V GFS Galaxy αγνοείται μετά το χτύπημα που δέχθηκε ενώ διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ.

At 7:15 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching the third round of strikes this week against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps forces blatantly attacked M/V GFS Galaxy, a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A civilian crew… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 11, 2026

Από την πλευρά της η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι το πλήρωμα του πλοίου «το εγκατέλειψε λόγω της πυρκαγιάς που προκλήθηκε και επιβιβάστηκε σε σωστική λέμβο» καθώς και ότι το πλήρωμα τελικά διεσώθη από τις αρχές.

Το ιρανικό Ναυτικό αργά το Σάββατο ανέφερε ότι έριξε προειδοποιητικές βολές κατά πλοίου το οποίο φέρεται να είχε επιχειρήσει να διέλθει τα Στενά ακολουθώντας μη εγκεκριμένη διαδρομή. Κατά το Ιράν, το πλοίο είχε απεργοποιήσει τον μηχανισμό (transponder) που δείχνει συνέχεια τη θέση του.

Το ημι-επίσημο πρακτορείο Fars μετέδωσε στη συνέχεια ότι το πλοίο χτυπήθηκε με πύραυλο κρουζ και ότι αγνοήσε τις εκκλήσεις των ιρανικών Αρχών.

H απάντηση των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ απάντησαν με βομβαρδισμούς – τους τρίτους αυτή την εβδομάδα – που ξεκίνησαν σις 2:15 ώρα Ελλάδος (19:15 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) «αφού δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης επιτέθηκαν κατάφωρα στο M/V GFS Galaxy, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό κυπριακή σημαία που διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ. Ένα μέλος του πληρώματος, πολίτης, αγνοείται, ενώ το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω πυρκαγιάς επί του σκάφους και σημαντικών ζημιών στο μηχανοστάσιο».

Σε νεότερη ανακοίνωση γνωστοποιήθηκε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «έπληξαν περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους με πυρομαχικά ακριβείας που εκτοξεύτηκαν από μαχητικά αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ναυτικά σκάφη. Οι στόχοι περιελάμβαναν ιρανικές θέσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ναυτικές δυνατότητες, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνιών και τοποθεσίες παράκτιας επιτήρησης».

BREAKING 🔴 U.S. military: “U.S. Central Command (CENTCOM) completed a third round of strikes this week against Iran, July 11, holding Iranian forces accountable for attacking another commercial ship in the Strait of Hormuz. U.S. forces hit approximately 140 Iranian military… pic.twitter.com/ds6F4uahjF — Open Source Intel (@Osint613) July 12, 2026

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σήμερα ότι «το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή», ανοίγοντας πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, και ότι «τώρα πληρώνει» το τίμημα.

Κάνοντας, μάλιστα, απολογισμό όσων συνέβησαν κατά τις τρεις αμερικανικές επιθέσεις την τελευταία εβδομάδα η CENTCOM ανακοίνωσε ότι «έπληξε περισσότερους από 300 στόχους κατόπιν εντολής του Αρχηγού του Στρατεύματος (σ.σ. ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ) για να υποβαθμίσει την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται ελεύθερα το στενό. Οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων μέσω του ζωτικού διεθνούς θαλάσσιου διαδρόμου συνεχίζονται».

Κατά την ίδια ανακοίνωση, «από τις αρχές Μαΐου, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βοηθήσει στη διευκόλυνση της επιτυχούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων και 400 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ».

Μπαχρέιν και Κατάρ αναχαίτισαν πυραύλους

Μετά τους βομβαρδισμούς από τις ΗΠΑ, τα ξημερώματα της Κυριακής ακούστηκαν εκρήξεις στο Κουβέιτ, αλλά και το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως και την Ιορδανία.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν αρχικά ότι χτύπησαν στην Ιορδανία βάση από όπου οι ΗΠΑ ελέγχουν τα drone MQ-9.

Στη συνέχεια, δε, ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και αδρανοποίησαν δεύτερο σκάφος στα Στενά του Ορμούζ και ότι έβαλαν στο στόχαστρο τη στρατηγική αμερικανική αεροπορική βάση στο Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ με βαλλιστικούς πυραύλους, καταστρέφοντας, σύμφωνα με τους ίδιους, το κέντρο του συντήρησης μαχητικών αεροσκαφών και εγκατάσταση διοίκησης και ελέγχου.

Στην ίδια ανακοίνωση οι Ιρανοί ισχυρίζονται, επίσης, ότι οι αεροδιαστημικές δυνάμεις τους διεξήγαγαν βαριά επίθεση σε πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο λιμάνι Ντουκμ, στο Ομάν, κατά το τρίτο στάδιο της απάντησής στην«αμερικανική στρατιωτική επίθεση».