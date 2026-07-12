Τραμπ κατά πάντων: Επιτίθεται σε New York Times, CNN, Wall Street Journal για fake news, κατηγορεί τους Δημοκρατικούς για... κομμουνιστική στροφή

Με δύο αναρτήσεις γεμάτες προσωπικές επιθέσεις, πανηγυρισμούς για την εκλογική του νίκη και «βολές» κατά των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ανήλθε στην προεδρία «παρά τη σχεδόν απόλυτα αρνητική κάλυψη» που δέχθηκε επί σειρά ετών, ενώ τα έβαλε και με τους Δημοκρατικούς, εγκαλώντας τους ότι… ρέπουν προς τον κομμουνισμό.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την εκλογική του επικράτηση ιστορική, υποστηρίζοντας ότι κατάφερε να νικήσει όχι μόνο το Δημοκρατικό Κόμμα αλλά και, όπως ανέφερε, σχεδόν το σύνολο των μεγάλων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Όπως έγραψε, επικράτησε στο 86% των κομητειών των Ηνωμένων Πολιτειών, κέρδισε το Εκλεκτορικό Σώμα με 312 εκλέκτορες έναντι 226, έγινε ο πρώτος Ρεπουμπλικανός εδώ και δεκαετίες που εξασφάλισε τη λαϊκή ψήφο, ενώ επικράτησε και στις επτά κρίσιμες αμφίρροπες πολιτείες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει δύο διαφορετικούς υποψηφίους των Δημοκρατικών, τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις, κάνοντας λόγο για μια πρωτοφανή πολιτική αναμέτρηση. «Όλοι ήταν πρόθυμοι να κάνουν τα πάντα για να χάσω. Κι όμως, μετά τη μεγάλη εκλογική νίκη, κανείς δεν παραδέχθηκε ότι ίσως έκανε λάθος ή ότι ο αμερικανικός λαός είχε δίκιο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο στόχαστρο New York Times, CNN και τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε εκ νέου σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης, κατονομάζοντας τους New York Times, τη Wall Street Journal, το CNN, το MSNBC, καθώς και τα τηλεοπτικά δίκτυα ABC, CBS και NBC.

Υποστήριξε ότι η τηλεθέαση, η αναγνωσιμότητα και η επιρροή τους μειώνονται συνεχώς, επειδή, όπως είπε, οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι δημοσιεύουν «fake news».

Μάλιστα, εμφανίστηκε βέβαιος ότι, εάν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα, θα εξασφάλιζε ακόμη μεγαλύτερη νίκη, υποστηρίζοντας ότι οι Δημοκρατικοί «δεν έχουν αυτό που χρειάζεται», ενώ χαρακτήρισε τις πολιτικές τους λανθασμένες, κατηγορώντας το αντίπαλο κόμμα ότι μετακινείται προς τον κομμουνισμό.

Ξεχωριστό μέρος της ανάρτησής του αφιέρωσε στη δημοσιογράφο των New York Times Μάγκι Χάμπερμαν, την οποία κατηγόρησε ότι εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία δημοσιεύει ψευδή και ανακριβή ρεπορτάζ σε βάρος του. Επανέλαβε, δε, ότι οι New York Times θα βρεθούν αντιμέτωποι με αγωγή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει καταθέσει σε βάρος τους.

«Δεν με ενοχλεί η αρνητική δημοσιότητα, όταν βασίζεται στην αλήθεια. Με ενοχλεί η ψευδής δημοσιογραφία. Εδώ και 11 χρόνια ο μοναδικός τους στόχος είναι να χάσει ο Τραμπ τις εκλογές. Όμως, καθώς κάθομαι σήμερα στο Οβάλ Γραφείο, μπορώ να πω ότι αυτό το σχέδιο δεν λειτούργησε ιδιαίτερα καλά» έγραψε.