Χατζηδάκης-στον-ΣΚΑΪ:-Στις-αρχές-της-εβδομάδας-οι-ανακοινώσεις-για-τις-εκπτώσεις-στα-καύσιμα

Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

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Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι απομένουν ορισμένες διαδικαστικές εκκρεμότητες, οι οποίες αναμένεται να διευθετηθούν άμεσα, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο, το οποίο θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου. «Μέσα στην εβδομάδα, ελπίζω στις αρχές. Υπάρχουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα που θα διευθετηθούν σήμερα, αύριο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας των διεθνών εξελίξεων στην αγορά ενέργειας. Παρότι μετά την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή υποχώρησε η τιμή του Brent, οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ παρέμειναν υψηλές λόγω των ζημιών που υπέστησαν διυλιστήρια στον Κόλπο, αλλά και στη Ρωσία, η οποία περιόρισε τις εξαγωγές ντίζελ.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι, ύστερα από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια, υπήρξε χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 40 εκατ. ευρώ, η οποία θα αξιοποιηθεί για τη μείωση των τιμών.

«Η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει αυτή την προσφορά ώστε να υπάρξει μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου οι τιμές θα είναι χαμηλότερες κατά αυτά τα ποσά σε σχέση με το επίπεδο στο οποίο θα διαμορφώνονταν χωρίς την παρέμβαση.

«Τρελά τα σενάρια για Marfin και εκλογές»

Αναφερόμενος στις συλλήψεις για την υπόθεση της Marfin αλλά και για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, ο Κωστής Χατζηδάκης απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι οι εξελίξεις συνδέονται με εκλογικούς σχεδιασμούς.

Όπως είπε, ακούστηκαν σενάρια ότι η μείωση στις τιμές των καυσίμων, οι συλλήψεις για την υπόθεση της Θεσσαλονίκης και οι εξελίξεις στην υπόθεση της Marfin έγιναν την ίδια περίοδο επειδή η κυβέρνηση προετοιμάζεται για εκλογές.

«Δεν βγάζεις άκρη. Πραγματικά δεν βγάζεις άκρη», σχολίασε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση ενεργεί όταν υπάρχουν αποτελέσματα και όχι με βάση πολιτικές σκοπιμότητες.

Για την υπόθεση της Βάγιας Νέστορα σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είχε εκφράσει την εκτίμηση πως η ΕΛ.ΑΣ. θα κατέληγε σύντομα στους δράστες, καθώς υπήρχαν ήδη στοιχεία που αξιοποιήθηκαν στην πορεία της έρευνας.

Σε ό,τι αφορά τη Marfin, αναγνώρισε ότι τα 16 χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι τις συλλήψεις είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, υπογραμμίζοντας όμως ότι οι έρευνες δεν σταμάτησαν ποτέ.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι και η εξάρθρωση της «17 Νοέμβρη» χρειάστηκε πολλά χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί, ενώ επισήμανε πως το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει πλέον, με την επιφύλαξη των αποφάσεων της Δικαιοσύνης, μια απάντηση στη δολοφονία των τριών εργαζομένων της Marfin.

«Οι δικαστές αποφασίζουν όπως νομίζουν. Εκείνο που μπορώ να πω, και θα το πω όπως το αισθάνομαι, είναι ότι στο συγκεκριμένο υπουργείο υπάρχει ένας υπουργός, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος έχει δώσει δείγματα γραφής. Αυτός ήταν όταν προχώρησε το θέμα και εξιχνιάστηκε με τη 17 Νοέμβρη», όπως δήλωσε.

- sofokleous10.gr

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