Χρ.-Γιαννούλης:-Η-επιστροφή-οποιουδήποτε-διαγραφέντος-βουλευτή-γίνεται-μόνο-με-τον-κανονικό-τρόπο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η επανένταξη οποιουδήποτε διαγραφέντος βουλευτή στην Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του προέδρου και της ίδιας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, και δεν αποτελεί αντικείμενο αποφάσεων άλλων κομματικών οργάνων, διαμήνυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Χρήστος Γιαννούλης κατά την παρουσία του σήμερα στο Action 24.

«Η επιστροφή οποιουδήποτε διαγραφέντος βουλευτή γίνεται μόνο με τον κανονικό τρόπο και ό,τι προβλέπεται από τις διαδικασίες. Δεν μπορεί να υποκατασταθεί από καμία άλλη απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε σχέση με την χθεσινή τοποθέτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, τόνισε: «Αριστερά και βία και εντάσεις δεν πάνε μαζί. Αντί την παραίτηση Φάμελλου να την κάνουμε σημείο επανεκκίνησης, το κάναμε συγκρουσιακό πεδίο, δίνοντας ακόμα μια δικαιολογία σε όποιον σκεφτόταν να αποχωρήσει. Η συλλογική ηγεσία είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά θα άξιζε να το προσπαθήσουμε».

Για την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, είπε ότι αποτελεί από μόνη της ένα κορυφαίο πολιτικό γεγονός, το οποίο δεν πρέπει να επισκιαστεί από διαδικαστικές αντιπαραθέσεις γύρω από τη λειτουργία των κομματικών οργάνων και τόνισε την ανάγκη να επιστρέψει η δημόσια συζήτηση στην ουσία της πολιτικής και στα προβλήματα της κοινωνίας.

Αναφερόμενος στη συζήτηση για τη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων, σημείωσε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είχε πολιτικό νόημα όσο υπήρχε ανοιχτό το πεδίο του διαλόγου. Μετά τη σαφή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα για την αυτόνομη πορεία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η συγκεκριμένη συζήτηση έχει ολοκληρωθεί ως προς αυτό το σκέλος.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο στρατηγικός στόχος δεν αλλάζει. H αναζήτηση ευρύτερων προοδευτικών συγκλίσεων παραμένει αναγκαία μέχρι και την προκήρυξη των εκλογών, καθώς κανένα κόμμα δεν μπορεί μόνο του να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή που ζητά η κοινωνία.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.