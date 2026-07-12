lindsey-graham:-Πέθανε-από-«ξαφνική-ασθένεια»-στα-71-του-ο-γερουσιαστής,-ήταν-στενός-σύμμαχος-του-Τραμπ

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ πέθανε το βράδυ του Σαββάτου 11/7/2026, έπειτα «από σύντομη και αιφνίδια ασθένεια», όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.

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Ο θάνατος του Λίντσεϊ Γκράχαμ, ενός εκ των πλέον στενών συμβούλων του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, αφήνει πίσω του κενό στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, λίγο μετά την 10η επίσκεψή του στο Κίεβο και ώρες πριν την προγραμματισμένη εμφάνισή του στο «Meet the Press».

«Το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου, ο γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών Λίντσεϊ Γκράχαμ (Lindsey Graham) απεβίωσε έπειτα από σύντομη και αιφνίδια ασθένεια», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, χωρίς να δίνονται περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του θανάτου.

«Η οικογένεια του γερουσιαστή Γκράχαμ εκτιμά τις προσευχές αυτήν την ώρα και ζητεί σεβασμό στην ιδιωτικότητα κατά την εξαιρετικά δύσκολη αυτή περίοδο», πρόσθεσε το γραφείο του.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα σωστικά συνεργεία κλήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην κατοικία του γερουσιαστή στο Καπιτώλιο για περιστατικό καρδιακής ανακοπής με στενό συνεργάτη του να δηλώνει ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι ο Γκράχαμ αισθανόταν αδιαθεσία πριν από τον θάνατό του.

Ο γερουσιαστής είχε προγραμματισμένη εμφάνιση στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC την Κυριακή το πρωί.

Ο Γκράχαμ είχε επιστρέψει την Παρασκευή από ταξίδι στο Κίεβο, όπου συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την 10η επίσκεψή του στη χώρα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Την ίδια εβδομάδα είχε ανακοινώσει συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ για προώθηση πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Το κενό στη Γερουσία: Τι σημαίνει ο θάνατος Γκράχαμ για τη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία

Ο θάνατος του Λίντσεϊ Γκράχαμ αφήνει τους Ρεπουμπλικανούς με ένα άδειο έδρανο εν μέσω προεκλογικής περιόδου, καθώς ο γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας διεκδικούσε πέμπτη θητεία στις εκλογές του Νοεμβρίου. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, ο Γκράχαμ κατείχε κομβικό ρόλο στη διαδικασία reconciliation, μέσω της οποίας το κόμμα περνούσε νομοθεσία με οριακή πλειοψηφία χωρίς την απειλή «φιλιμπάστερ», μια θέση που τώρα θα πρέπει να αναπληρωθεί.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νότιας Καρολίνας, ο κυβερνήτης της πολιτείας έχει την αρμοδιότητα να διορίσει προσωρινό αντικαταστάτη μέχρι τις επόμενες εκλογές. Το όνομα του διαδόχου αναμένεται να απασχολήσει άμεσα το πολιτικό σκηνικό, καθώς η θέση θεωρείται καίρια τόσο για την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών στο σώμα όσο και για τη συνέχιση της ατζέντας του Τραμπ σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όπου ο Γκράχαμ λειτουργούσε ως βασικός σύμβουλος για Ρωσία, Ουκρανία και Ιράν

Η πορεία του

Ο Γκράχαμ, ο οποίος εξελέγη για πρώτη φορά στη Βουλή το 1994 και στη Γερουσία το 2002, ήταν υποψήφιος για επανεκλογή φέτος.

Ο Γκράχαμ, 71 ετών, εκπροσωπούσε τη Νότια Καρολίνα στη Γερουσία από το 2003 και υπήρξε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Αν και αρχικά είχε ασκήσει έντονη κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική περίοδο του 2016, στη συνέχεια εξελίχθηκε σε έναν από τους στενότερους πολιτικούς συμμάχους και υποστηρικτές του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ σε κοινή εμφάνιση στον Λευκό Οίκο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μη κρύβει την καλή του διάθεση

Είχε διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας και είχε διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και δικαστικών διορισμών.

Τα τελευταία χρόνια ήταν ιδιαίτερα δραστήριος σε θέματα που αφορούσαν την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα και το Ιράν.

Τα μηνύματα Τραμπ και ξένων ηγετών για το θάνατο του γερουσιαστή των ΗΠΑ Λίντσεϊ Γκράχαμ (Lindsey Graham)

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον αποχαιρέτησε μέσω Truth Social ως «έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους και γερουσιαστές» που έχει γνωρίσει. Ο Ζελένσκι δήλωσε «βαθιά λυπημένος», ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για απώλεια «ενός εκ των μεγαλύτερων φίλων» του Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χερτζόγκ και ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία Τζον Θουν εξέφρασαν επίσης συλλυπητήρια.

Senator Lindsey Graham, one of the greatest people and Senators I have ever known, is dead! He was always working, and was a true American Patriot. Lindsey will be greatly missed!!! DETAILS AND ARRANGEMENTS TO FOLLOW. So sad!President DONALD J. TRUMP ( TS: Jul 12 2026, 3:21 AM… pic.twitter.com/clCG7t5Wf9 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 12, 2026

Ο γερουσιαστής είχε επιστρέψει πρόσφατα από ταξίδι στην Ουκρανία

Ο Γκράχαμ ήταν ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας στο Αμερικανικό Κογκρέσο.

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε συνάντηση στο Κίεβο στις 10/7/2026 με τον Αμερικανό γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, κατά την οποία συζήτησαν την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και τις επείγουσες ανάγκες της Ουκρανίας σε αντιαεροπορική άμυνα.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος το ανακοίνωσε μέσω Telegram, σύμφωνα με το Ukrinform.

«Καλή συνάντηση με τον Αμερικανό γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ στο Κίεβο. Πρόκειται ήδη για τη 10η επίσκεψή του στη χώρα μας, και εκτιμούμε αυτή τη στήριξη», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχεται τον Αμερικανό γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, με τον δεύτερο να δίνει το «παρών» στο Κίεβο, σε μια ακόμη επίσκεψη-μήνυμα στήριξης προς την Ουκρανία

Γνωστός για τη σκληρή του στάση σε θέματα Άμυνας, ο Γκράχαμ, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του, «πίεζε σταθερά για αποτελέσματα στον Πόλεμο κατά της Τρομοκρατίας που να προστατεύουν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ».

Πρόσφατα διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Γερουσίας. Παράλληλα, υπήρξε μέλος της Επιτροπής Πιστώσεων, της Δικαστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων της Γερουσίας.

Ο Γκράχαμ «άνοιγε την πόρτα» για παράδοση F-35 στην Τουρκία

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ δήλωνε την Τρίτη 7/7/2026 ότι είναι ανοιχτός στην ιδέα παράδοσης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, αφού δημοσίευμα των New York Times ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει μια τέτοια κίνηση.

Μιλώντας στο «Türkiye Today» κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Γκράχαμ παραδέχτηκε ότι η πρόταση θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντιδράσεις στο Καπιτώλιο. «Μπορεί να υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις στο Κογκρέσο. Οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ δεν είναι πολύ βοηθητικές στο Κογκρέσο», σημείωνε ο Γκράχαμ.

EXCLUSIVE — U.S. Sen. Lindsey Graham tells Türkiye Today at the Ankara NATO summit that he is open to a potential F-35 delivery to Türkiye. “There might be some pushback in Congress, but a solution might be found,” Graham stated.https://t.co/TKfUifFFXb pic.twitter.com/iCiorCehdt — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) July 7, 2026

Παρά τις προκλήσεις, ο Γκράχαμ δήλωνε ότι πιστεύει πως θα μπορούσε να βρεθεί λύση που θα επιτρέψει την παράδοση των F-35 στην Τουρκία. Χαρακτήρισε επίσης την Τουρκία «σπουδαίο σύμμαχο και το μοναδικό μουσουλμανικό έθνος στο ΝΑΤΟ».

Με πληροφορίες από Washingtonpost.com