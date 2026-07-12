Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά – Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Παρά το εντυπωσιακό ράλι που καταγράφει η Wall Street το 2026, οι εταιρείες που τα προηγούμενα χρόνια αποτέλεσαν την ατμομηχανή της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς εμφανίζουν αξιοσημείωτη κόπωση. Οι λεγόμενες «Magnificent Seven» – οι επτά τεχνολογικοί κολοσσοί που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις Nvidia, Alphabet, Amazon, Microsoft και Meta – παραμένουν ουσιαστικά στάσιμοι από τις αρχές του έτους, την ώρα που το ενδιαφέρον των επενδυτών μετατοπίζεται προς τις εταιρείες που επωφελούνται άμεσα από την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η μεταβολή αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα για τις προοπτικές του δείκτη S&P 500, καθώς οι συγκεκριμένες εταιρείες αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο της συνολικής κεφαλαιοποίησής του. Μέχρι σήμερα, ο δείκτης - Magnificent Seven Price Return Index καταγράφει άνοδο μόλις 0,5%, ενώ ο δείκτης ημιαγωγών του Χρηματιστηρίου της Φιλαδέλφειας (Philadelphia Semiconductor Index) έχει εκτιναχθεί κατά 78%, αποτυπώνοντας τη στροφή των επενδυτών προς τους κατασκευαστές chips και τις εταιρείες μνήμης.

Η τάση συνεχίστηκε και στις τελευταίες συνεδριάσεις, με τον δείκτη των Magnificent Seven να υποχωρεί κατά 0,9% την Πέμπτη, την ώρα που ο δείκτης των ημιαγωγών ενισχύθηκε κατά 5%.

Οι στόχοι για τον S&P 500 δοκιμάζονται

Η υποαπόδοση των τεχνολογικών κολοσσών προβληματίζει τους στρατηγικούς αναλυτές της Wall Street, οι οποίοι είχαν βασίσει μεγάλο μέρος των εκτιμήσεών τους στη συμβολή των συγκεκριμένων εταιρειών στη συνέχιση της ανόδου του S&P 500.

Η μέση πρόβλεψη των αναλυτών τοποθετεί τον δείκτη στις 7.824,09 μονάδες έως το τέλος του 2026. Ωστόσο, εάν οι Magnificent Seven συνεχίσουν να κινούνται υποτονικά, οι υπόλοιπες 493 εταιρείες του δείκτη θα πρέπει να καταγράψουν επιπλέον άνοδο περίπου 6,8% μέχρι το τέλος του έτους, πέραν του ήδη εντυπωσιακού κέρδους 13% που έχουν σημειώσει από την αρχή του 2026.

Ακόμη πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται αναλυτές όπως ο Εντ Γιάρντενι και ο Τζον Στολτζφους της Oppenheimer, οι οποίοι εκτιμούν ότι ο S&P 500 μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις 8.000 μονάδες πριν από το τέλος του έτους.

Οι επενδυτές προτιμούν τους κατασκευαστές chips

Σύμφωνα με τον Αλόνσο Μουνιόθ, επικεφαλής επενδύσεων της Hamilton Capital Partners, η συμμετοχή των Magnificent Seven παραμένει καθοριστική για την πορεία της αγοράς.

Όπως επισημαίνει, η περαιτέρω άνοδος του S&P 500 χωρίς τη συμβολή των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών θα είναι δύσκολη, ιδιαίτερα εάν κλάδοι που έχουν ήδη σημειώσει σημαντικά κέρδη, όπως η ενέργεια, αρχίσουν να δέχονται πιέσεις.

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές φαίνεται να προτιμούν εταιρείες που επωφελούνται άμεσα από τις τεράστιες επενδύσεις στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, αφήνοντας προσωρινά στο περιθώριο τις ίδιες τις μεγάλες πλατφόρμες που χρηματοδοτούν αυτή την ανάπτυξη.

Οι τεράστιες επενδύσεις στην AI προβληματίζουν

Ο Κεν Μαχόνι, διευθύνων σύμβουλος της Mahoney Asset Management, σημειώνει ότι εταιρείες όπως η Meta, η Microsoft και η Amazon αποτελούν τους βασικούς χρηματοδότες του κύματος επενδύσεων στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, η αγορά εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στις ιδιαίτερα υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες τους, καθώς δεν είναι ακόμη σαφές ποια θα είναι η απόδοση αυτών των επενδύσεων.

Η ανησυχία αυτή έχει περιορίσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις μετοχές των hyperscalers, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να κατέχουν κυρίαρχη θέση στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Μήπως η αγορά υπερβάλλει;

Παρά τη μέχρι σήμερα υποαπόδοση, αρκετοί μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι θεωρούν ότι η εικόνα έχει αρχίσει να γίνεται υπερβολική.

Αναλυτές της Morgan Stanley, της Goldman Sachs και της JPMorgan εκτιμούν ότι οι Magnificent Seven έχουν μείνει υπερβολικά πίσω σε σχέση με τις εταιρείες ημιαγωγών και την ευρύτερη αγορά, δημιουργώντας πλέον επενδυτικές ευκαιρίες.

Η επικεφαλής επενδύσεων της Morgan Stanley Wealth Management, Λίζα Σάλετ, θεωρεί ότι οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών βρίσκονται πλέον σε υπεραγορασμένα επίπεδα.

Όπως επισημαίνει, η εντυπωσιακή αύξηση των παραγγελιών και η ισχυρή τιμολογιακή δύναμη των κατασκευαστών chips και των εταιρειών μνήμης δύσκολα μπορούν να διατηρηθούν μεσοπρόθεσμα. Για τον λόγο αυτό προτείνει την αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων με επαναφορά μέρους της έκθεσης στους hyperscalers, τους οποίους θεωρεί πιθανούς μακροπρόθεσμους ωφελημένους από την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι αποτιμήσεις γίνονται πιο ελκυστικές

Η υποχώρηση των τιμών έχει οδηγήσει και σε αισθητή αποκλιμάκωση των αποτιμήσεων των Magnificent Seven.

Ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) της ομάδας έχει μειωθεί στο 23,9 από 32,6 που βρισκόταν στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ το premium έναντι του S&P 500 περιορίστηκε τον προηγούμενο μήνα στις μόλις 2,4 μονάδες, κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ιστορικά.

Συνολικά, ο δείκτης - Magnificent Seven υποχώρησε κατά 1,9% στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 9,3%, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη υστέρηση της ομάδας έναντι της αγοράς σε πρώτη περίοδο έτους.

Μπορεί ο S&P 500 να τα καταφέρει χωρίς τους «επτά»;

Δεν συμμερίζονται όλοι οι αναλυτές την άποψη ότι η επιστροφή των Magnificent Seven αποτελεί προϋπόθεση για νέα ιστορικά υψηλά.

Ο Σάμιρ Σαμάνα, επικεφαλής παγκόσμιων μετοχών και πραγματικών περιουσιακών στοιχείων στο Wells Fargo Investment Institute, υποστηρίζει ότι οι υπόλοιπες εταιρείες του S&P 500 έχουν ήδη αποδείξει τη δυναμική τους, καθώς καταγράφουν άνοδο περίπου 14% από τις αρχές του έτους.

Παρόμοια εκτίμηση διατυπώνει και η Μελίσα Μπράουν της SimCorp, σημειώνοντας ότι ο δείκτης θα μπορούσε θεωρητικά να φτάσει τον στόχο του ακόμη και χωρίς ουσιαστική συμβολή των Magnificent Seven. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι, λόγω της μικρότερης στάθμισης των υπόλοιπων εταιρειών, θα απαιτηθούν σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν την αδυναμία των τεχνολογικών κολοσσών.

Η μακροπρόθεσμη αξία των hyperscalers

Στη Goldman Sachs, ο εταίρος Ριτς Πριβορότσκι εξακολουθεί να διατηρεί ιδιαίτερα θετική στάση απέναντι στις μεγάλες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης.

Παρότι παραμένει ένθερμος υποστηρικτής των προοπτικών της AI, εκφράζει επιφυλάξεις για το κατά πόσο η αγορά επενδύει σήμερα στα σωστά σημεία της αλυσίδας αξίας.

Κατά την άποψή του, όσο μειώνεται η σπανιότητα στην παραγωγή εξοπλισμού και υποδομών, μεγαλύτερη αξία θα αποκτήσουν οι εταιρείες που ελέγχουν τις ίδιες τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, οι hyperscalers «κατέχουν τον δρόμο με τα διόδια και όχι απλώς το αυτοκίνητο», υπονοώντας ότι οι πραγματικοί μακροπρόθεσμοι νικητές της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να είναι οι εταιρείες που ελέγχουν την πρόσβαση στις ψηφιακές πλατφόρμες και όχι αποκλειστικά όσοι κατασκευάζουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.