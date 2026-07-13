Έτοιμοι-να-πατήσουν-το-κουμπί-της-αποχώρησης-βουλευτές-του-ΣΥΡΙΖΑ

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Την Τρίτη ή την Τετάρτη που θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η μορφή της θα είναι εντελώς διαφορετική. Είναι αρκετοί – περισσότεροι από τους μισούς βουλευτές – όσοι θα προχωρήσουν σε ανεξαρτητοποίηση ή παραίτηση προκειμένου να μη συμμετέχουν στη διαδικασία. Μίλτος Ζαμπάρας, Συμεών Κεδίκογλου, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης, Όλγα Γεροβασίλη, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Διονύσης Καλαματιανός, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Ψυχογιός, Κώστας Μπάρκας, Μαρίνα Κοντοτόλη, Καλλιόπη Βέττα, Πόπη Τσαπανίδου είναι έτοιμοι να ανοίξουν την πόρτα της εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ.

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Η κρίση στην Κουμουνδούρου είναι μεγάλη και δύσκολα θα ξεπεραστεί με τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Το Σαββατοκύριακο θα συνεδριάσει πάλι η Κεντρική Επιτροπή. Το ζήτημα για σήμερα είναι και πάλι αν θα υπάρχει απαρτία, καθώς τα μέλη που πρόσκεινται στον Σωκράτη Φάμελλο ή στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα δεν εμφανίζονται διατεθειμένα να εμφανιστούν. Από εδώ και πέρα φαίνεται πως η εσωκομματική αντιπολίτευση θα παίζει μόνη της «μπάλα» στο γήπεδο του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή που στη σημερινή συνεδρίαση επικυρωθούν οι θέσεις της σύσκεψης που έγινε το Σάββατο οι αποχωρήσεις θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες. Με βάση το ψήφισμα του Σαββάτου, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομος στις εκλογές και δεν θα στηρίξει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Για να διεκδικήσει ο Παύλος Πολάκης την επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα, ενδεχομένως πρώτα να πρέπει να οριστεί ένας γραμματέας, ο οποίος θα εισηγηθεί την άρση της διαγραφής του. Η Ρένα Δούρου αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι η επικρατέστερη διάδοχος του Σωκράτη Φάμελλου, η οποία θα οδηγήσει το κόμμα στα επόμενα βήματά του και πιθανότατα στις εκλογές. Σαφώς το γεγονός πως ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον θα αποτελεί μια μικρή κοινοβουλευτική ομάδα στέλνει ακόμα ένα αρνητικό μήνυμα για τους ψηφοφόρους του κόμματος.

Το άλλο σενάριο που ακούγεται είναι η Ρένα Δούρου να αναλάβει την κοινοβουλευτική ομάδα και ο Παυλος Πολάκης το κόμμα. Σχολιάζεται, ωστόσο πολύ αρνητικά το επεισόδιο της περασμένης Πέμπτης στο γραφείο της Αναστασίας Σαπουνά με τους προπηλακισμούς που φέρεται να υπήρξαν από συνεργάτες του.

Η Ρένα Δούρου σε σχέση με τον χανιώτη βουλευτή κερδίζει συνεχώς πόντους εξαιτίας της μετριοπαθούς στάση της και την επιλογή της για μεγάλο χρονικό διάστημα να μη βρίσκεται στο προσκήνιο.

Εκφράζει ένα κομμάτι της παραδοσιακής αριστεράς, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αναμένεται να ακολουθήσει επιθετική στάση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι η πρώτη που είχε τονίσει πως η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές δεν σημαίνει πως επιβάλλεται να είναι αντιπαραθετική ως προς την ΕΛ.Α.Σ. Άποψη η οποία στο μέλλον ενδεχομένως να τη φέρει απέναντι στον Παύλο Πολάκη. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας έχει ένα δικό του κοινό που τον ακολουθεί και ενδεχομένως μπορεί να «ψαρέψει» ψήφους και από τον αντισυστημικό χώρο. Αν και ήδη στο συγκεκριμένο κομμάτι των ψηφοφόρων κυριαρχεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με πρόσφατη νέα είσοδο τη Μαρία Καρυστιανού.

- sofokleous10.gr

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