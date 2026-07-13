Ανάλυση-reuters:-Ο-Τραμπ-επένδυσε-τα-κέρδη-του-από-κρυπτονομίσματα-σε-μετοχές-και-ομόλογα

Οι οικονομικές καταστάσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δείχνουν ότι ακόμη και όταν αυτός και οι δύο μεγαλύτεροι γιοι του ενθάρρυναν τους επενδυτές να επενδύσουν τα χρήματά τους σε κρυπτονομίσματα — κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τεράστιες απώλειες για τους ιδιώτες επενδυτές — οι διαχειριστές κεφαλαίων του επένδυαν ένα σημαντικό μέρος των εσόδων σε ασφαλέστερα λιμάνια.

Ο Τραμπ έλαβε περισσότερα από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι από τα κρυπτονομίσματα της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένων των World Liberty Financial και του meme coin του Τραμπ, όπως δείχνουν οι τελευταίες οικονομικές γνωστοποιήσεις του που κατατέθηκαν στο Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας των ΗΠΑ.

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Ανάλυση του Reuters σχετικά με τις συμμετοχές του τα τελευταία δύο χρόνια δείχνει ότι τα χαρτοφυλάκια μετοχών και ομολόγων του αυξήθηκαν τουλάχιστον τετραπλασιάστηκαν καθώς εισέρρευσαν τα κέρδη από κρυπτονομίσματα. Ο πρόεδρος κατείχε μεταξύ 703 εκατομμυρίων δολαρίων και 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τέτοια παραδοσιακά χρηματοοικονομικά μέσα στο τέλος του 2025, σε σύγκριση με μεταξύ 225 εκατομμυρίων δολαρίων και 608 εκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος του 2024.

Τα αρχεία αναφέρουν συμμετοχές με εύρη αντί για ακριβή στοιχεία. Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ακριβώς πώς τα χρήματα που ανέφερε ότι κέρδισε από κρυπτονομίσματα κατανεμήθηκαν σε λιγότερο επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Ενώ ο Τραμπ έχει διατηρήσει ορισμένα από τα κρυπτονομίσματά του, εννέα ειδικοί σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που εξέτασαν την ανάλυση του Reuters δήλωσαν ότι τα αρχεία του Ρεπουμπλικάνου προέδρου δείχνουν την προσωπική οικονομική δραστηριότητα ενός άνδρα που δεν εμπιστεύεται τα κρυπτονομίσματα ως κύριο μέσο αποθήκευσης του προσωπικού του πλούτου. Εκτός από το meme coin και το World Liberty, ο Τραμπ δεν ανέφερε ότι αγόρασε μετοχές σε δύο εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες κρυπτονομισμάτων που υποστηρίζονται από τους γιους του Έρικ Τραμπ και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

«Παρόλο που ο Πρόεδρος μιλάει για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ως το σύνορο των χρηματοοικονομικών και για να καταστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες την πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, η φόρμα γνωστοποίησης υποδηλώνει ότι η προσωπική του στρατηγική είναι να βγάλει γρήγορα χρήματα από τα κρυπτονομίσματα — μέσω της πώλησης του meme coin του και των World Liberty tokens — αλλά στη συνέχεια να επενδύσει τα κέρδη του σε παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία όπως μετοχές και ομόλογα», δήλωσε ο Timothy Massad, διευθυντής του Digital Assets Policy Project στη Σχολή Διακυβέρνησης John F. Kennedy στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Ο Massad διετέλεσε προηγουμένως πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων, η οποία έχει ρυθμιστική δικαιοδοσία σε ορισμένα κρυπτονομίσματα, υπό τη διοίκηση του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, ενός Δημοκρατικού.

Ένα δημοσίευμα του Reuters τον περασμένο μήνα διαπίστωσε ότι οι μικροεπενδυτές στα τέσσερα κύρια κρυπτονομίσματα που υποστηρίζονται από τον Τραμπ είχαν χάσει 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τον Απρίλιο.

Σημαντική ρευστότητα και συντηρητικός ισολογισμός

Η κατάθεση του Τραμπ δείχνει ότι εξακολουθεί να κατέχει μεγάλο αριθμό ψηφιακών tokens που έχουν εκδοθεί από την World Liberty Financial, την οποία συνίδρυσαν ο πρόεδρος και οι γιοι του, και έχει αυξήσει τη συνολική του έκθεση σε ψηφιακά νομίσματα.

Μέχρι το τέλος του περασμένου έτους, ο Τραμπ κατείχε 15,75 δισεκατομμύρια tokens διακυβέρνησης κρυπτονομισμάτων World Liberty, αξίας άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Έλαβε τα tokens σε αντάλλαγμα για τη συμμετοχή του στην εταιρεία. Ως συνιδρυτής της εταιρείας, έχει δεσμευτεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατοχύρωσης από το ευρύ κοινό για την πώληση αυτών των προσωπικών συμμετοχών.

Οι εταιρείες του Τραμπ που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση του συμφέροντος του προέδρου στην World Liberty Financial και το meme coin του Τραμπ κατείχαν τουλάχιστον 160 εκατομμύρια δολάρια σε bitcoin και ether, τα δύο πιο δημοφιλή κρυπτονομίσματα, και έως 6 εκατομμύρια δολάρια σε άλλα tokens στο τέλος του 2025, σύμφωνα με την αποκάλυψη του προέδρου. Αυτό το ποσό αντιπροσώπευε μια μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα 1 εκατομμύριο έως 5 εκατομμύρια δολάρια σε tokens ether που ανέφερε ο Τραμπ στο τέλος του 2024.

Σε ανακοίνωσή του, ένας εκπρόσωπος της οικογενειακής επιχείρησης δήλωσε ότι η οικονομική αποκάλυψη του προέδρου «καταδεικνύει ότι ο Οργανισμός Τραμπ συνεχίζει να διατηρεί μια ισχυρή οικονομική θέση, υποστηριζόμενη από πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία παγκόσμιας κλάσης, σημαντική ρευστότητα και έναν συντηρητικό ισολογισμό». Ο εκπρόσωπος δεν σχολίασε γιατί ο πρόεδρος είχε επενδύσει τα έσοδα από κρυπτονομίσματα σε παραδοσιακά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όπως μετοχές και ομόλογα.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο Reuters ότι τα περιουσιακά στοιχεία του προέδρου τηρούνται σε «πλήρως διακριτικούς λογαριασμούς που διαχειρίζονται ανεξάρτητα τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα».

Ένας εκπρόσωπος της World Liberty, ο Ντέιβιντ Γουάτσμαν, δήλωσε: «Η World Liberty έχει δημιουργηθεί μακροπρόθεσμα και πιστεύουμε ακράδαντα ότι το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θα δομηθεί με την τεχνολογία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων».

Οι γιοι του Τραμπ προωθούν τα κρυπτονομίσματα

Τα παιδιά του Τραμπ επιβλέπουν το trust που διαχειρίζεται τα χρήματα του προέδρου και έχουν υπηρετήσει ως κορυφαίοι υποστηρικτές των επενδυτικών προοπτικών των κρυπτονομισμάτων που υποστηρίζονται από τον Τραμπ.

Από τον Νοέμβριο του 2024, ο Έρικ Τραμπ, ο οποίος διευθύνει τον Οργανισμό Τραμπ, τον οργανισμό-ομπρέλα που βρίσκεται στην κορυφή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του προέδρου, έχει επανειλημμένα δηλώσει σε συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης και σε συνέδρια ότι το bitcoin, το πιο δημοφιλές κρυπτονόμισμα, είναι «το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο» της σύγχρονης εποχής και ότι θα φτάσει το 1 εκατομμύριο δολάρια σε αξία, από περίπου 64.000 δολάρια σε τρέχουσες τιμές.

Ο Έρικ Τραμπ δήλωσε πέρυσι ότι ο πατέρας του, ο πρόεδρος, «πίστευε επίσης σε μεγάλο βαθμό στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία».

Ούτε ο Έρικ Τραμπ ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια σχετικά με τις επενδύσεις του προέδρου.