Βαριές απώλειες στην Ασία – «Κατέρρευσε» ο Kospi σημειώνοντας πτώση 8,95%

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Οι αγορές της ευρύτερης περιοχής της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν κυρίως πτωτικά τη Δευτέρα (13/7) λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή και της συνακόλουθης ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, να σημειωθεί ότι οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφηκαν στη Νότια Κορέα, όπου ο δείκτης Kospi «κατέρρευσε» σημειώνοντας πτώση 8,95%, υποχωρώντας κάτω από τις 7.000 μονάδες και αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδό του από τις 4 Μαΐου. Ο νοτιοκορεατικός δείκτης έκλεισε τελικά τη συνεδρίαση στις 6,806.93 μονάδες. Στο ίδιο φόντο, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 1,98%.

Παράλληλα, στην Ιαπωνία ο βασικός ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,76% στις 67,350.00 μονάδες, ενώ ο Topix κατέγραψε απώλειες 0,52%.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης CSI 300 υποχώρησε κατά 2,21% στις 3,907.49 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng έχασε 0,14% στις 24,182.50 μονάδες.

Στην Ινδία, ο Nifty σημείωσε επίσης μικρή πτώση 0,20% στις 24,158.75 μονάδες.

Στον αντίποδα, στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε σε θετικό έδαφος, οριακά πάνω από το μηδέν στις 8,808.50 μονάδες.