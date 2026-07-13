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    Γαλλία:-Στο-8,2%-αναμένεται-η-ανεργία-το-2026-–-Υψηλό-επταετίας
    Γαλλία: Στο 8,2% αναμένεται η ανεργία το 2026 – Υψηλό επταετίας

    Γαλλία: Στο 8,2% αναμένεται η ανεργία το 2026 – Υψηλό επταετίας

    By Οικονομία No Comments2 Mins Read

    Η ανεργία αναμένεται να φτάσει το 8,2% για το σύνολο του έτους, σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση 16 οικονομολόγων σε έρευνα του -.

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    Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2019 αναμένεται να φτάσει η ανεργία στη Γαλλία εγείροντας νέες ανησυχίες για την σταθερότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης.

    Ειδικότερα, η ανεργία αναμένεται να φτάσει το 8,2% για το σύνολο του έτους, σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση 16 οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του - από τις 3 έως τις 8 Ιουλίου.

    Σημειώνεται πως το α’ τρίμηνο του 2026 η ανεργία στη Γαλλία ανήλθε σε υψηλό πενταετίας ενώ η οικονομία συρρικνώθηκε για πρώτη φορά από την πανδημία.

    «Αναμένουμε ότι η αγορά εργασίας θα σταματήσει να υποχωρεί τα επόμενα τρίμηνα, καθώς αναμένουμε πως η γαλλική οικονομία θα επιταχύνει σταδιακά και μάλιστα θα ανακάμψει κατά το 2027», δήλωσε ο Jean Dalbard του - Economics. Επιπλέον, ανέφερε πως η περιορισμένη εγχώρια ανάπτυξη και η παγκόσμια αστάθεια ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τις συγκρατημένες προσλήψεις των εταιρειών.

    Ο συνεχιζόμενος πόλεμος και οι καθυστερήσεις στην κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού οδήγησαν τη γαλλική κυβέρνηση να αναθεωρήσει πτωτικά την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη το 2026, στο 0,7%.

    Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ, ανακοίνωσε πρόσθετες δημοσιονομικές περικοπές ύψους 3 δισ. ευρώ, με στόχο τη μείωση του ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ μέσα στο 2026.

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