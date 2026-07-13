Δημοσκόπηση GPO: Μικρή κάμψη για ΝΔ, σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ – Η ακρίβεια το εκλογικό κριτήριο

Ενισχύεται το δίπολο ΝΔ – ΕΛΑΣ στη νέα δημοσκόπηση της GPO για το iefimerida.gr για το μήνα Ιούλιο, ενώ το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται τρίτο με πτωτική πορεία. Ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία επίσης με μικρή πτώση.

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Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ εμφανίζει μια μικρή κάμψη από το 26% στο 25,7% και η ΕΛΑΣ σταθεροποιείται στο 14,5%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει ποσοστό 9,5% από 10,2% ενώ πτωτική αποτυπώνεται η δημοσκοπική εικόνα και για την Ελπίδα που ανιχνεύεται πλέον στο 6,1% από το 9,2% που ήταν η πρώτη επίσημη καταγραφή της στις αρχές Ιουνίου.

Μικρή άνοδος καταγράφεται για την Πλεύση Ελευθερίας και τη Φωνή Λογικής, που φαίνεται να διεκδικεί την είσοδο της στην επόμενη Βουλή. Σταθερά κινούνται η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ με 8% αμφότεροι.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 29,3% καταγράφοντας μικρή πτώση της τάξεως του 0,1% από την προηγούμενη μέτρηση. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ με 16,6%,ενισχυμένη κατά 0,3% και στη συνέχεια ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ το οποίο βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,8% καταγράφοντας μείωση 0,7% από την τελευταία δημοσκόπηση της GPO.

Ελληνική Λύση και ΚΚΕ συγκεντρώνουν 9,1% και στη συνέχεια ακολουθεί το κόμμα Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού με ποσοστό 7,0% με μειωμένο όμως ποσοστό κατά 0,8%. Ακολουθεί άλλο κόμμα με 5,3% και μετά είναι η Πλεύση Ελευθερίας 4,6%. Η Φωνή Λογικής είναι στο 3,2%, Νίκη και ΜέΡΑ25 με 1,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.

Η ακρίβεια το εκλογικό κριτήριο

Το εκλογικό κριτήριο που υπερισχύει είναι η οικονομία και ειδικά η ακρίβεια. Σχεδόν επτά στους δέκα ερωτώμενους (68,5%) δηλώνουν ότι αυτός θα είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που θα επηρεάσουν την ψήφο τους στις επόμενες εθνικές εκλογές, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από κάθε άλλο κριτήριο.

Αμέσως μετά ακολουθούν τα ζητήματα διαφθοράς και κράτους δικαίου (49,9%) και τα κοινωνικά ζητήματα, όπως υγεία, παιδεία, στέγαση και εργασία με 41,8%. Η εκλογική αναμέτρηση επομένως δεν θα κριθεί πρωτίστως από πρόσωπα ή τοπικές υποψηφιότητες, αλλά από την ικανότητα των κομμάτων να απαντήσουν πειστικά σε μια τριπλή πίεση: κόστος ζωής, θεσμική αξιοπιστία και καθημερινή ποιότητα ζωής.

Χαμηλά τα ποσοστά σε ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

Η πιθανότητα ψήφου ενός νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά είναι λίγο και καθόλου (86,4%) και πολύ – αρκετά στο 12,3%.

Πώς αξιολογούνται οι κυβερνητικοί χειρισμοί

Παράλληλα, η ελληνική κοινή γνώμη είναι δυσαρεστημένη με τους κυβερνητικούς χειρισμούς (68,6% αρνητικές αξιολογήσεις) και την αδυναμία της αντιπολίτευσης να κεφαλαιοποιήσει τη φθορά (79,6% αρνητικές αξιολογήσεις για το ΠΑΣΟΚ). Η ακρίβεια (68,5%) και τα θεσμικά/κοινωνικά ζητήματα (49,9% και 41,8%) κυριαρχούν ως κριτήρια ψήφου, ενώ η εμπιστοσύνη στα κόμματα παραμένει χαμηλή.

Η φθορά της κυβέρνησης δεν μεταφράζεται σε ενίσχυση της αντιπολίτευσης

Ακόμη ένα εύρημα της δημοσκόπησης είναι πως η φθορά της κυβέρνησης δεν μεταφράζεται αυτόματα σε ενίσχυση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το έργο του ΠΑΣΟΚ αξιολογείται θετικά μόλις από το 5,1% και μάλλον θετικά από το 13,5%, ενώ το 24,9% το κρίνει μάλλον αρνητικά και το 54,7% αρνητικά. Συνεπώς, το 79,6% τοποθετείται στην αρνητική πλευρά, ποσοστό ακόμη υψηλότερο από το αντίστοιχο της κυβέρνησης.

Σε ποιους τομείς έχει προβάδισμα η κυβέρνηση

Στους επιμέρους τομείς που εξετάσθηκαν η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα στην οικονομία και την εξωτερική πολιτική καταγράφοντας συγκριτικό πλεονέκτημα στα ζητήματα διακυβέρνησης. Στη διαχείριση της οικονομίας η ΝΔ συγκεντρώνει 32,3%, έναντι 21,2% της ΕΛΑΣ και 13,3% του ΠΑΣΟΚ, ενώ στην εξωτερική πολιτική ανεβαίνει στο 39,2%, αισθητά πάνω από την ΕΛΑΣ με 18,1% και το ΠΑΣΟΚ με 12,3%. Ωστόσο, σε όλα τα βασικά θέματα ένα πολύ μεγάλο τμήμα των ερωτώμενων δεν δίνει προβάδισμα σε κανένα από τα τρία κόμματα, ένδειξη ότι το σύστημα ανταγωνισμού παραμένει ανοιχτό και ότι η αντίληψη περί ικανής διακυβέρνησης δεν έχει μετατραπεί σε ευρεία πολιτική βεβαιότητα.

Η συγκριτική ανάλυση αναδεικνύει το πλεονέκτημα της ΕΛΑΣ στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας, πλεονέκτημά ωστόσο χαμηλής έντασης που δεν μετατρέπεται σε καθαρή πολιτική επιλογή.

Η διαφθορά αναδεικνύεται στο πιο αδύναμο σημείο του κομματικού συστήματος. Η ΕΛΑΣ βρίσκεται οριακά πρώτη με 24,2% ως προς τη δυνατότητα αντιμετώπισης της, η ΝΔ ακολουθεί με 21,7% και το ΠΑΣΟΚ με 13,3%, αλλά η κυρίαρχη αντίδραση είναι ξανά η άρνηση παροχής εμπιστοσύνης σε οποιοδήποτε από τα τρία κόμματα, που φτάνει το 38,7%. Για τους πολιτικούς οργανισμούς, αυτό σημαίνει ότι η διαφθορά λειτουργεί περισσότερο ως πεδίο γενικευμένης απαξίωσης παρά ως ώριμο πλεονέκτημα για κάποιον διεκδικητή. Με άλλα λόγια, υπάρχει πολιτικός χώρος για όποιον μπορέσει να μετατρέψει την ηθική αποδοκιμασία σε πειστική πρόταση θεσμικής αξιοπιστίας.

- sofokleous10.gr

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