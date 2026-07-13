Εγγύηση ενοικίου: Τι καλύπτει – Πότε μπορεί να την κρατήσει ο ιδιοκτήτης και πότε όχι

Η εγγύηση μισθώματος μπορεί να αποτελέσει αιτία παρεξηγήσεων ή και διαμάχης όταν έρθει η ώρα της αποχώρησης από το ενοικιαζόμενο ακίνητο.

Πολλοί ενοικιαστές αναρωτιούνται τι γίνεται με την εγγύηση που έδωσαν στην αρχή της μίσθωσης, ενώ αρκετοί ιδιοκτήτες δεν γνωρίζουν πότε μπορούν νόμιμα να την κρατήσουν.

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Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) εξηγεί τι ισχύει και ποιες είναι οι υποχρεώσεις των δύο πλευρών, δίνοντας χρήσιμες συμβουλές προς ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.

Τι είναι η εγγύηση;

Η εγγύηση (συνήθως 1 ή 2 ενοίκια) είναι ένα ποσό που καταβάλλει ο ενοικιαστής στην αρχή της μίσθωσης, ως εξασφάλιση για:

Τυχόν ζημιές στο ακίνητο πέρα από τη φυσιολογική φθορά.

Καθυστερήσεις ή απλήρωτα ενοίκια.

Οφειλές σε κοινόχρηστα ή λογαριασμούς που επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.

Πότε μπορεί να την κρατήσει ο ιδιοκτήτης

Ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να κρατήσει την εγγύηση αυθαίρετα, αλλά μόνο υπό προϋποθέσεις. Μπορεί να την κρατήσει μερικώς ή ολικώς όταν:

Υπάρχουν απλήρωτα ενοίκια ή χρέη (με αποδείξεις).

Υπάρχουν ζημιές πέρα από τη φυσιολογική χρήση (με φωτογραφίες, τεχνική έκθεση κ.λπ.).

Ο ενοικιαστής δεν παραδίδει το ακίνητο όπως το παρέλαβε.

Όταν υπάρξει κοινή συμφωνία κατά τη λήξη να συμψηφιστεί με το ή τα τελευταία μισθώματα πριν από την απόδοση του ακινήτου.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να την επιστρέψει

Αντίθετα, δεν μπορεί να την κρατήσει όταν:

Το ακίνητο παραδίδεται σε καλή κατάσταση.

Δεν υπάρχουν χρέη ή ζημιές.

Ο ενοικιαστής έχει τηρήσει πλήρως τους όρους της σύμβασης.

Σε αυτή την περίπτωση, ο ιδιοκτήτης πρέπει να επιστρέψει την εγγύηση άμεσα, μετά την αποχώρηση και τον έλεγχο του ακινήτου.

Τι πρέπει να κάνουν και οι δύο πλευρές:

Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής του ακινήτου με καταγραφή τυχόν ζημιών.

Φωτογραφίες ή βίντεο της κατάστασης του σπιτιού.

Αποδείξεις εξόφλησης λογαριασμών και κοινοχρήστων.

Γραπτή επιβεβαίωση για την επιστροφή ή παρακράτηση της εγγύησης.

Οδηγίες προς ενοικιαστές και ιδιοκτήτες

Η ΕΕΚΕ δεν παραλείπει να δώσει και σχετικές οδηγίες προς ενοικιαστές και ιδιοκτήτες:

Ενοικιαστές : Μην αποχωρείτε χωρίς να παραλάβετε γραπτώς την επιστροφή της εγγύησης.

: Μην αποχωρείτε χωρίς να παραλάβετε γραπτώς την επιστροφή της εγγύησης. Ιδιοκτήτες : Μην κρατάτε την εγγύηση χωρίς τεκμηρίωση – ο ενοικιαστής μπορεί να στραφεί νομικά εναντίον σας.

: Μην κρατάτε την εγγύηση χωρίς τεκμηρίωση – ο ενοικιαστής μπορεί να στραφεί νομικά εναντίον σας. Και οι δύο: Καταγράψτε τα πάντα γραπτώς, με σεβασμό και συνεννόηση.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας παραθέτει και τα στοιχεία επικοινωνίας της, στα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για να υποβάλουν ερωτήματα αναφορές ή καταγγελίες:

Φόρμα υποβολής καταγγελιών: https://eeke.gr/epikinonia/kataggelies/

Τel : 210-8817730

Web: www.eeke.gr

e-mail: [- -]

fb: www.facebook.com/enosikatanaloton/