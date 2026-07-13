Ελληνοαμερικανικό-Επιμελητήριο:-Η-εταιρική-διακυβέρνηση,-παράγοντας-αξιοπιστίας-των-αγορών

Την ανάγκη η εταιρική διακυβέρνηση να λειτουργεί ως εργαλείο ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των επενδυτών και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με λιγότερη γραφειοκρατία και μεγαλύτερη έμφαση στην ουσία, ανέδειξαν οι παρεμβάσεις στο στρογγυλό τραπέζι του 12ου Συνεδρίου Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

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Την ανάγκη η εταιρική διακυβέρνηση να λειτουργεί ως εργαλείο ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των επενδυτών και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με λιγότερη γραφειοκρατία και μεγαλύτερη έμφαση στην ουσία, ανέδειξαν οι παρεμβάσεις στο στρογγυλό τραπέζι του 12ου Συνεδρίου Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του επιμελητηρίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, σημείωσε ότι το ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σύνθετο, γεγονός που συχνά δυσκολεύει τόσο τις επιχειρήσεις, όσο και τους επενδυτές να επικεντρωθούν στα ουσιώδη στοιχεία. Όπως ανέφερε, απαιτούνται πληροφορίες που να είναι «σαφείς, συνοπτικές και συγκρίσιμες», καθώς και τυποποιημένοι δείκτες που θα επιτρέπουν την ουσιαστική αξιολόγηση της οικονομικής θέσης και των επιδόσεων των εταιρειών.

Από την πλευρά του, ο επίτροπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC), Μαρκ Τ. Ουγέντα, υπογράμμισε ότι η αξιοπιστία των αγορών στηρίζεται στην ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων επιχειρήσεων. Όπως είπε, η εταιρική διακυβέρνηση δεν αποτελεί μια διαδικασία τυπικής συμμόρφωσης, αλλά τον τρόπο με τον οποίο οικοδομείται η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εταιρειών και επενδυτών, ώστε οι τελευταίοι να λαμβάνουν ασφαλείς επενδυτικές αποφάσεις.

Ο ανεξάρτητος σύμβουλος σε θέματα διακυβέρνησης και κανονιστικού πλαισίου, Κρις Χοτζ, επισήμανε ότι η εταιρική ευθύνη έχει μεταβληθεί ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια, καθώς τα διοικητικά συμβούλια έχουν περισσότερες ευθύνες, το κανονιστικό περιβάλλον είναι πιο απαιτητικό, η τεχνολογία επηρεάζει καθοριστικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων και το διεθνές περιβάλλον γίνεται ολοένα πιο απρόβλεπτο.

Στην ενότητα με θέμα τη σύνδεση της στοχευμένης εταιρικής διακυβέρνησης με την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων, ο επικεφαλής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Κινδύνων, Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου της PwC Ελλάδας, Σπύρος Ρασιάς, ανέφερε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει σημαντικούς πόρους για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νομοθεσίας και της κεφαλαιαγοράς και πλέον η πρόκληση είναι να αξιοποιήσουν αυτή την επένδυση για την παραγωγή μεγαλύτερης αξίας.

Ο γενικός νομικός σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς, Γιώργος Λιακόπουλος, σημείωσε ότι η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης εκτείνεται πέρα από τη λειτουργία μιας εταιρείας και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση κινδύνων, τη διακυβέρνηση των δεδομένων και την εξισορρόπηση του συμφέροντος του ομίλου με τις ανάγκες των επιμέρους εταιρειών.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, Ιορδάνης Αϊβάζης, τόνισε ότι προϋπόθεση για την αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση είναι η σαφής κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων, ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις και ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή τους.

Κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο γενικός διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ηλίας Σπυρτούνιας, ανέφερε ότι η εταιρική διακυβέρνηση συμβάλλει στη λήψη καλύτερων αποφάσεων και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις «περνούν από τη συμμόρφωση στη δημιουργία αξίας».

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Ιωάννης Σαρακάκης, υπογράμμισε ότι η αποστολή των διοικητικών συμβουλίων είναι να λαμβάνουν σήμερα αποφάσεις που διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αύριο, ενώ η πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Επιμελητηρίου, Μαρία Θεοδουλίδου, επισήμανε ότι η εφαρμογή ισχυρών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί πλέον βασικό παράγοντα για τη διαφάνεια, την ανθεκτικότητα και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ενδιαφερόμενων μερών.

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