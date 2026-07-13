ΗΠΑ:-Η-Καλιφόρνια-και-11-ακόμη-πολιτείες-υπέβαλαν-μήνυση-για-να-μπλοκάρουν-την-εξαγορά-της-warner-bros-από-την-paramount

Η Καλιφόρνια και 11 πολιτείες έχουν υποβάλει μήνυση για να εμποδίσουν την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount έναντι 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ισχυριζόμενες ότι η συμφωνία θα μειώσει τον ανταγωνισμό στη διανομή ταινιών και καλωδιακής τηλεόρασης, βλάπτοντας τους κινηματογράφους και τους διανομείς συνδρομητικής τηλεόρασης.

Η αγωγή αποτελεί σοβαρή απειλή για την προσπάθεια του Διευθύνοντος Συμβούλου της Paramount, David Ellison, να μετατρέψει την εταιρεία του σε σημαντικό ανταγωνιστή του Netflix και της Disney.

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«Με αυτήν την αγωγή, η Καλιφόρνια και οι αδελφές μας πολιτείες αγωνίζονται για ελεύθερες και δίκαιες αγορές, όχι για στημένες αγορές. Η Αμερική δεν έχει βασιλιάδες στην κυβέρνηση ή στην οικονομία μας», δήλωσε ο Μπόντα σε ανακοίνωσή του.

Εάν της επιτραπεί να προχωρήσει με τη συμφωνία, η Paramount θα ελέγχει το 27% της αγοράς διανομής ταινιών που προβάλλονται σε οθόνες σε όλη την Αμερική, το 30% της διανομής ταινιών blockbuster και το 27% της αγοράς για βασικά καλωδιακά κανάλια, ανέφεραν οι πολιτείες.

Πιθανότατα θα χρειαστούν μήνες για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με τους ισχυρισμούς των πολιτειών, προκαλώντας μια καθυστέρηση που θα μπορούσε να συσσωρεύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε κόστος για την Paramount.

Αντιδράσεις και ανησυχίες για την εξαγορά – Οι δεσμεύσεις της Paramount

Η συμφωνία έχει οδηγήσει σε κατακραυγή από ηθοποιούς, συγγραφείς και άλλους, φοβούμενοι ότι θα βλάψει τις θέσεις εργασίας. Οι ιδιοκτήτες κινηματογράφων αντιτάχθηκαν επίσης στη συμφωνία, ανησυχώντας ότι ο συνδυασμός του κινηματογραφικού στούντιο Warner Bros με την Paramount Pictures θα είχε ως αποτέλεσμα λιγότερες ταινίες.

Η Paramount δήλωσε ότι η συμφωνία θα της επιτρέψει να παράγει περισσότερα, όχι λιγότερα, αφού περικόψει 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιττές υποδομές, μάρκετινγκ και εταιρικές θέσεις εργασίας. Ο Έλισιν έχει δεσμευτεί ότι τα συνδυασμένα κινηματογραφικά στούντιο θα κυκλοφορούν 30 ταινίες ετησίως.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ενέκρινε τη συμφωνία, λέγοντας ότι δεν δημιουργεί προβλήματα ανταγωνισμού.

Ο πατέρας του Διευθύνοντος Συμβούλου της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, έχει καλλιεργήσει δεσμούς με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και η εταιρεία έχει προσλάβει πρώην αξιωματούχους του Τραμπ.

Η Paramount έχει δεσμευτεί να καταβάλλει περίπου 650 εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές στους μετόχους της Warner Bros. Discovery κάθε τρίμηνο, εάν η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί πριν από τον Οκτώβριο. Η εταιρεία δήλωσε ότι οι καθυστερήσεις θα μπορούσαν να την αναγκάσουν να επαναδιαπραγματευτεί τη χρηματοδότηση της συμφωνίας, να προκαλέσει αβεβαιότητα για την τιμή της μετοχής της ή ακόμα και να ακυρώσει εντελώς τη συναλλαγή.

- Reuters