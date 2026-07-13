ΗΠΑ:-Οι-επιστροφές-δασμών-ωθούν-το-έλλειμμα-του-προϋπολογισμού-τον-Ιούνιο-στα-120-δισεκ.-δολάρια

Οι αυξανόμενες επιστροφές χρημάτων από τους παράνομους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ώθησαν το έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού του Ιουνίου στα 120 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, σηματοδοτώντας μια απότομη αναστροφή από το πλεόνασμα των 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούνιο του 2025, το οποίο οφειλόταν εν μέρει στην επιβολή των εισαγωγικών δασμών.

Το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ακαθάριστες εισπράξεις τελωνειακών δασμών ύψους 23,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά επιστροφές ύψους 49,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με αποτέλεσμα καθαρή εκροή 25,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον μήνα. Οι συνολικές εισπράξεις του Ιουνίου μειώθηκαν κατά 31 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 6%, στα 496 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

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Οι δαπάνες για τον Ιούνιο ανήλθαν σε 616 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 117 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή 23% σε σχέση με το σύνολο του Ιουνίου 2025 που αναφέρθηκε. Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι οι δαπάνες του Ιουνίου 2025 μειώθηκαν κατά 97 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω ημερολογιακών μετατοπίσεων στις πληρωμές παροχών. Σε προσαρμοσμένη βάση, το έλλειμμα του Ιουνίου αυξήθηκε κατά 53 δισεκατομμύρια δολάρια ή 79% σε σχέση με το προσαρμοσμένο έλλειμμα του προηγούμενου έτους, ύψους 67 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι ακαθάριστες δαπάνες του υπουργείου Οικονομικών για τόκους για δημόσιο χρέος τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 41 δισεκατομμύρια δολάρια ή 28% στα 185 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά αυτό το ποσό αντισταθμίστηκε εν μέρει από μια αύξηση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή 17% στους τόκους που εισέπραξαν τα ομοσπονδιακά καταπιστευματικά ταμεία, στα 70 δισεκατομμύρια δολάρια.

Για το οικονομικό έτος μέχρι σήμερα, το έλλειμμα αυξήθηκε κατά 29 δισεκατομμύρια δολάρια ή 2% στα 1,367 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τα έσοδα για την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 143 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 4%, στα 4,151 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 172 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 3%, στα 5,518 τρισεκατομμύρια δολάρια.

- Reuters