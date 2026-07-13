ΗΠΑ:-Το-Πεντάγωνο-επενδύει-25-εκατ.-δολάρια-στην-νεοσύστατη-εταιρεία-σπάνιων-γαιών-reelement-technologies

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα επενδύσει 25 εκατομμύρια δολάρια στην νεοσύστατη εταιρεία σπάνιων γαιών ReElement Technologies, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να ενισχύσει την εγχώρια προσφορά κρίσιμων ορυκτών και να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Κίνας στον τομέα.

Η ReElement στοχεύει να χρησιμοποιήσει μια νέα τεχνολογία επεξεργασίας για να βελτιώσει τις σπάνιες γαίες και άλλα κρίσιμα ορυκτά στις σχεδιαζόμενες εμπορικές εγκαταστάσεις της στο Μάριον της Ιντιάνα.

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Οι σπάνιες γαίες αναμένεται να χρησιμοποιηθούν σε μαγνήτες που βρίσκονται σε μια σειρά στρατιωτικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, πυραύλων και υποβρυχίων.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν η επένδυση των 25 εκατομμυρίων δολαρίων έχει τη μορφή επιχορήγησης, δανείου ή άλλου μηχανισμού χρηματοδότησης.

Εκπρόσωποι του Πενταγώνου και της ReElement δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να σχολιάσουν.

Η Κίνα κυριαρχεί στην παγκόσμια επεξεργασία σπάνιων γαιών και παραγωγή μαγνητών, μια στρατηγική αλυσίδα εφοδιασμού που οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν.

Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του Μάριον, οι οποίες αναμένεται να ανακυκλώνουν μαγνήτες και να παράγουν σπάνιες γαίες καθώς και γερμάνιο και γάλλιο, κρίσιμα ορυκτά που χρησιμοποιούνται σε ημιαγωγούς και αμυντικές εφαρμογές.

Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η ReElement είχε σταματήσει να ζητά δάνειο 80 εκατομμυρίων δολαρίων από το Πεντάγωνο, το οποίο ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον περασμένο Νοέμβριο, αφού η εταιρεία δυσκολεύτηκε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

- Reuters