Η-Βρετανία-συμφώνησε-να-συμμετάσχει-στο-δανειακό-πρόγραμμα-της-ΕΕ-για-την-Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ενέταξε σήμερα τη Βρετανία, σε ένα πρόγραμμα αμυντικών δανείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, σε μία από τις τελευταίες του ενέργειες ως πρωθυπουργού της χώρας, με στόχο να βελτιώσει τις σχέσεις του Λονδίνου με την ΕΕ μετά από χρόνια διαμάχης σχετικά με το Brexit.

Ο Στάρμερ ανακοίνωσε τη συμφωνία, η οποία θα παρέχει στις βρετανικές εταιρείες του αμυντικού τομέα πρόσβαση σε συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το δάνειο στήριξης της Ουκρανίας ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ (102,59 δισεκατομμυρίων δολαρίων), κατά την άφιξή του στο Παρίσι για να συμμετάσχει στην συνάντηση της ομάδας «Συμμαχία των Προθύμων», που αποτελείται από χώρες σύμμαχες της Ουκρανίας.

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«Η συμφωνία αυτή θα συμβάλει στο να εξασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα λάβει τη στήριξη που χρειάζεται για να αμυνθεί ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα, ενώ παράλληλα θα στηρίξει τις βρετανικές αμυντικές εταιρείες, θα ενισχύσει τις θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό και θα ενισχύσει την εθνική μας ασφάλεια», δήλωσε ο Στάρμερ σε ανακοίνωσή του.

Η βρετανική κυβέρνηση χαιρέτισε τη συμμετοχή της στο δάνειο, αφού το σχέδιο του Λονδίνου να ενταχθεί σε ένα ξεχωριστό ταμείο της ΕΕ ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας απέτυχε τον Νοέμβριο, όταν η κυβέρνηση του Στάρμερ αρνήθηκε να αποδεχτεί το ύψος της οικονομικής συνεισφοράς που ζητούσε η Ένωση.

Μια από τις τελευταίες διεθνείς παρουσίες του Στάρμερ

Ο Στάρμερ έχει καταστήσει τη στήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία μία από τις κύριες προτεραιότητές του, θεωρώντας τη συνεργασία του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ως ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της θητείας του ως πρωθυπουργού.

Η συμμετοχή του στην τελευταία συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» αποτελεί μία από τις τελευταίες διεθνείς εμφανίσεις του πριν αποχωρήσει από το αξίωμα στις 20 Ιουλίου, για να παραδώσει τη θέση του στον πρώην δήμαρχο του Μείζονος Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, ο οποίος έχει επίσης δεσμευτεί να υποστηρίξει την Ουκρανία στην άμυνά της ενάντια στον τετραετή πόλεμο της Ρωσίας.

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