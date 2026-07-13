Η-κρίση-στη-Μέση-Ανατολή-λιγοστεύει-τα-αποθέματα-καυσίμων-των-αεροσκαφών

Για να ξεφύγει από την κρίση στη Μέση Ανατολή, η Ευρώπη εισήγαγε καύσιμα από τις ΗΠΑ και την Ασία, αύξησε την παραγωγή των διυλιστηρίων της και άντλησε αποθέματα για να κρατήσει τα αεροπλάνα λειτουργικά. Κι όμως σήμερα η περιοχή αντιμετωπίζει πρόβλημα εφοδιασμού.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε μια ήπειρο όπου το κλείσιμο διυλιστηρίων εδώ και δεκαετίες την άφησε εξαρτημένη από τη Μέση Ανατολή, μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Από τα Στενά, διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, μέχρι που οι αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές πυροδότησαν έναν πόλεμο με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Τα Στενά άνοιξαν εν μέρει ξανά τον Ιούνιο, όμως η επανέναρξη των επιθέσεων και η εύθραυστη εκεχειρία δημιουργούν εκ νέου ζητήματα ασφαλείας και εφοδιασμού για τις αεροπορικές.

Τα στοιχεία δείχνουν στενότητα

Δεδομένα από την εταιρεία συμβούλων Energy Aspects, με ημερομηνία 18 Ιουνίου, προβλέπουν ήδη έλλειμμα εφοδιασμού σε ολόκληρη την Ευρώπη ύψους σχεδόν 600.000 βαρελιών την ημέρα για το τρίτο τρίμηνο έναντι πλεονασμάτων 116.000 βαρελιών την ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και 425.000 βαρελιών την ημέρα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από την τελευταία μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, έδειξαν προσωρινά ότι τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών ήταν κατά 10% υψηλότερα σε ετήσια βάση στα τέλη Μαΐου, ενώ η παραγωγή των διυλιστηρίων αυξήθηκε κατά 30%. Ωστόσο, τα νούμερα αυτά σήμαιναν ότι η αγορά μπορούσε να πάρει ανάσα μόνο για έναν μήνα.

Μέχρι να ξεσπάσει ο πόλεμος στα τέλη Φεβρουαρίου, η Ευρώπη βασιζόταν στη Μέση Ανατολή για περίπου το ήμισυ των εισαγωγών της σε καύσιμα αεροσκαφών.

Τον Μάρτιο, οι αναλυτές ανέμεναν ότι οι αφρικανικές χώρες, οι οποίες προμηθεύονταν σχεδόν το σύνολο των καυσίμων τους από τη Μέση Ανατολή, θα πλήττονταν περισσότερο. Ωστόσο, κατάφεραν να αυξήσουν τις εισαγωγές από το διυλιστήριο Dangote της Νιγηρίας, καθώς και από την Ινδία και το Ομάν.

Η στροφή σε νέους προμηθευτές

Στο μεταξύ η Ευρώπη έχει στραφεί σε νέους πωλητές, όπως ο Καναδάς.

Τον Ιούνιο, η Ευρώπη εισήγαγε συνολικά 673.000 βαρέλια την ημέρα για καύσιμα αεροσκαφών, το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2025.

Οι ΗΠΑ και η Νιγηρία ήταν οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς προς την Ευρώπη, αλλά το Κουβέιτ, ο Καναδάς, η Ινδία και η Νότια Κορέα παρείχαν επίσης φορτία.

Οι εισαγωγές από την Ινδία τον Ιούνιο έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδό τους από τον Φεβρουάριο, ενώ σχεδόν 25.000 βαρέλια την ημέρα από το Κουβέιτ αναμένεται να φτάσουν τον Αύγουστο για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, μέσω μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο στο δεξαμενόπλοιο Proteus Harvonne.

Πριν διακοπούν οι ροές, το Κουβέιτ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές στην περιοχή.

Το κόστος για τις αεροπορικές

Ωστόσο, άμεσες εκπτώσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων είναι απίθανες, λένε οι αναλυτές, καθώς η ζήτηση είναι ισχυρή και η χωρητικότητα περιορισμένη, ειδικά αφότου πολλοί αερομεταφορείς περιέκοψαν πτήσεις για να μεγιστοποιήσουν τη διάρκεια των αποθεμάτων καυσίμων τους.

Πληροφορίες από Reuters