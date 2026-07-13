Η-intel-ανακοίνωσε-επένδυση-5,7-δισεκ.-δολαρίων-σε-ιρλανδικό-κέντρο-παραγωγής

Η Intel ξεκίνησε μια κεφαλαιακή επένδυση ύψους 5 δισεκ. ευρώ (5,7 δισεκ. δολάρια) στην ιρλανδική πανεπιστημιούπολη της για να επεκτείνει την παραγωγική της παραγωγή στην Ευρώπη και να καλύψει την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για Τεχνητή Νοημοσύνη και υπολογιστές υψηλής απόδοσης, δήλωσε τη Δευτέρα ο αμερικανός κατασκευαστής τσιπ.

Η Intel δήλωσε ότι η κίνηση αυτή θα μεγιστοποιήσει τη χωρητικότητα στην ευρωπαϊκή παραγωγική της βάση στο Leixlip έξω από το Δουβλίνο, επεκτείνοντας την τρέχουσα παραγωγική παραγωγή, προωθώντας τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και αξιοποιώντας τη χωρητικότητα σε όλους τους υπάρχοντες χώρους καθαρών χώρων.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η Intel είναι μία από τις βασικές πολυεθνικές στην οικονομία της Ιρλανδίας που επικεντρώνεται στις ξένες επενδύσεις, έχοντας ήδη επενδύσει 30 δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα από το 1989, εκ των οποίων περισσότερα από τα μισά δαπανήθηκαν μεταξύ 2019 και 2023 για να διπλασιάσουν την παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου, προκειμένου να παράγουν τις πιο προηγμένες τεχνολογίες επεξεργασίας της εταιρείας.

Ο κατασκευαστής τσιπ, ο οποίος απασχολεί 4.900 άτομα στην Ιρλανδία, δήλωσε ότι το τελευταίο πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών στην πανεπιστημιούπολη Leixlip ξεκίνησε νωρίτερα φέτος.

Η επένδυση θα αναβαθμίσει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις παραγωγής και θα εγκαταστήσει εξοπλισμό παραγωγής αιχμής για την παράδοση επεξεργαστών Intel Xeon 6 και Intel Xeon επόμενης γενιάς, βασισμένων στη διαδικασία παραγωγής Intel 3 του ομίλου, ανέφερε η εταιρεία.

«Δεν αυξάνουμε απλώς την παραγωγή κρίσιμων προϊόντων, διασφαλίζουμε ότι η Ιρλανδία παραμένει στην πρώτη γραμμή των πιο προηγμένων οικοσυστημάτων παραγωγής στον κόσμο, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της περιοχής στο παγκόσμιο τεχνολογικό τοπίο», δήλωσε η Νάγκα Τσαντρασεκάραν, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Intel Foundry.

- Reuters