Η-riyadh-air-εξετάζει-παραγγελίες-για-25-30-boeing-787-και-περισσότερα-airbus

Η σαουδαραβική νεοσύστατη εταιρεία Riyadh Air μελετά την αγορά 25 έως 30 επιπλέον Boeing 787 Dreamliners, ασκώντας τα περισσότερα από τα συμβατικά της δικαιώματα προαίρεσης με την αμερικανική εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών, και ενδέχεται επίσης να συμπληρώσει το βιβλίο παραγγελιών της για την Airbus, ανέφεραν πηγές του κλάδου.

Ο αερομεταφορέας, ο οποίος τον περασμένο μήνα πραγματοποίησε την πρώτη του εμπορική πτήση εσόδων, παρήγγειλε έως και 72 Boeing Dreamliners το 2023, συμπεριλαμβανομένων 39 οριστικών παραγγελιών και δικαιωμάτων προαίρεσης για άλλα 33.

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Μια ανακοίνωση ότι η Riyadh Air μετατρέπει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης σε άμεσες αγορές θα μπορούσε να γίνει ήδη από την αεροπορική έκθεση Farnborough της επόμενης εβδομάδας, ανέφεραν οι πηγές, αν και προειδοποίησαν ότι οι λεπτομέρειες εξακολουθούν να συζητούνται.

Η Riyadh Air και η Boeing αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η Riyadh Air έχει επίσης παραγγείλει 25 αεροσκάφη μεγάλων αποστάσεων Airbus A350-1000, μαζί με δικαιώματα προαίρεσης για άλλα 25. Πηγές του κλάδου αναφέρουν ότι ορισμένα από αυτά ενδέχεται επίσης να μετατραπούν σε οριστικές παραγγελίες. Η Airbus αρνήθηκε να σχολιάσει.

- Reuters