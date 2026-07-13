Κλιμάκωση-και-στην-Υεμένη:-Πλήγμα-στο-αεροδρόμιο-της-Σαναά-για-να-αποτραπεί-προσγείωση-ιρανικού-αεροσκάφους

Νέες εντάσεις καταγράφονται στην Υεμένη, καθώς, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της χώρας, πραγματοποιήθηκε αεροπορικό πλήγμα στον διάδρομο προσγείωσης του διεθνούς αεροδρομίου της Σαναά, το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι, προκειμένου να αποτρέψει την προσγείωση ιρανικού αεροσκάφους. Οι Χούθι αποδίδουν την επίθεση στη Σαουδική Αραβία και απειλούν με αντίποινα.

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Την ίδια ώρα, το υπουργείο Άμυνας της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης είπε πως οι δικές του δυνάμεις του ήταν εκείνες που έπληξαν το αεροδρόμιο και προειδοποίησε ότι «η υπομονή μας έχει εξαντληθεί», διαμηνύοντας πως θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας από το Ιράν και τους Χούθι. Για την ώρα, το Ριάντ αρνείται κάθε εμπλοκή στο περιστατικό.

«Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί»

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης υπηρετούν τον λαό της χώρας και κατηγόρησε την Τεχεράνη και τους αντάρτες Χούθι ότι επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν ιρανικές πτήσεις παραβιάζοντας την κυριαρχία της χώρας.

Όπως υποστήριξε, η νόμιμη κυβέρνηση της Υεμένης, σε συνεργασία με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους, έχει καταβάλει κάθε δυνατή διπλωματική και νομική προσπάθεια ώστε το Ιράν και οι Χούθι να σταματήσουν να χρησιμοποιούν ιρανικά αεροσκάφη για πτήσεις προς τη Σαναά εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών.

#عاجل | وزارة الدفاع اليمنية: القوات المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط في الأرض اليمنية

– مليشيا الحوثي منعت طائرات وطنية يمنية من الهبوط بمطار صنعاء وأصرت على انتهاك إيران أرض اليمن pic.twitter.com/KsbdoeWyOj — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 13, 2026

Αναφορές για αλλεπάλληλες επιδρομές

Κάτοικοι της πρωτεύουσας ανέφεραν ότι άκουσαν πολλές εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο, ενώ πολεμικά αεροσκάφη πετούσαν πάνω από τη Σαναά.

Παράλληλα, ο υπουργός Ενημέρωσης της Υεμένης κατηγόρησε τους Χούθι ότι κρατούν καθηλωμένο στο αεροδρόμιο της Σαναά αεροσκάφος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, καθώς και τον πιλότο και τον συγκυβερνήτη του.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο ίδιος είχε προειδοποιήσει ότι οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Σαναά ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ως κάλυψη για τη μεταφορά στρατιωτικού προσωπικού του Ιράν προς τους Χούθι.

Η κυβέρνηση καταγγέλλει παραβίαση της κυριαρχίας

Η πρωτεύουσα Σαναά βρίσκεται υπό τον έλεγχο των φιλοϊρανών Χούθι, ενώ η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και άλλα κράτη του Κόλπου, έχει την έδρα της στο Άντεν.

Σε ανακοίνωσή του, το Προεδρικό Συμβούλιο Ηγεσίας (PLC) έκανε λόγο για επανειλημμένες παραβιάσεις της κυριαρχίας της χώρας.

❗️ The moment the Iranian plane touched down on the runway at Al-Hudaydah airport after being diverted from Sanaa due to the Saudi attacks pic.twitter.com/bfztRoUrPV — Agoraphobic Journalist (@UnknownNewsMan) July 13, 2026

«Παρά τις αδιάκοπες προσπάθειες των αδελφών και φίλων μας, καθώς και τις διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της έντασης, η πολιτοφυλακή των Χούθι επέμεινε να υποδεχθεί νέα ιρανική πτήση εκτός του νόμιμου και κυρίαρχου πλαισίου που διέπει την πολιτική αεροπορία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η κίνηση αυτή συνιστά «σκόπιμη περιφρόνηση των κρατικών θεσμών και κατάφωρη απόρριψη κάθε προσπάθειας να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση στην Υεμένη».

Ο πρόεδρος του PLC, Ρασάντ Μοχάμεντ αλ Αλίμι, επέρριψε την ευθύνη στους Χούθι, δηλώνοντας: «Θεωρούμε την τρομοκρατική πολιτοφυλακή των Χούθι πλήρως υπεύθυνη για αυτή την κλιμάκωση και για όλες τις συνέπειες που ενδέχεται να έχει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της Υεμένης».

Η Υεμένη κλείνει όλα τα αεροδρόμια μέχρι νεωτέρας

Στο μεταξύ, η αρχή πολιτικής αεροπορίας της Υεμένης διέταξε το κλείσιμο όλων των αεροδρομίων για την αεροπορική κυκλοφορία μέχρι νεωτέρας.

Οι Χούθι κατηγορούν τη Σαουδική Αραβία και απειλούν με αντίποινα

Από την πλευρά τους, οι Χούθι κατηγόρησαν ευθέως τη Σαουδική Αραβία ότι πραγματοποίησε τις αεροπορικές επιδρομές στο αεροδρόμιο της Σαναά.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπός τους, Γιαχία Σαρί, έκανε λόγο για «κατάφωρη και αδικαιολόγητη επίθεση», υποστηρίζοντας ότι το Ριάντ έβαλε τέλος στην περίοδο αποκλιμάκωσης.

«Ο εγκληματικός σαουδαραβικός εχθρός πραγματοποίησε σειρά αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου της Σαναά, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για τις συνέπειες της επίθεσής του», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

«Επιβεβαιώνουμε ότι αυτή η επίθεση δεν θα μείνει χωρίς απάντηση και χωρίς τιμωρία», προειδοποίησε.