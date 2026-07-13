Κοινοπραξία-της-ιταλικής-eni-και-της-seri-για-τον-εφοδιασμό-συστημάτων-αποθήκευσης-ενέργειας

Ο ιταλικός ενεργειακός όμιλος Eni και η εταιρεία αποθήκευσης μπαταριών Seri Industrial ανακοίνωσαν τη Δευτέρα την έναρξη της FAENIX, μιας νέας εταιρείας που θα ειδικεύεται στην εμπορική και τεχνολογική ανάπτυξη της αλυσίδας εφοδιασμού σταθερών μπαταριών φωσφορικού λιθίου-σιδήρου (LFP) στην Ευρώπη.

Σημειώνεται ότι το έργο ανακοινώθηκε τον Μάιο. Η νέα εταιρεία αποτελείται από την FIB, μέρος του ομίλου Seri Industrial, και την Eni Industrial Evolution, με μερίδια 70% και 30% αντίστοιχα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η FAENIX θα διαθέσει στην αγορά προϊόντα που κατασκευάζονται στα εργοστάσια της Teverola και του Brindisi, στη νότια Ιταλία, όπου η Eni Storage Systems ξεκίνησε πρόσφατα την κατασκευή μιας γραμμής συναρμολόγησης Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας Μπαταρίας (BESS) και ενός γιγαεργοστασίου.

Ο νέος κόμβος στοχεύει να έχει συνδυασμένη παραγωγική ικανότητα 16 GWh/έτος όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, ίση με πάνω από το 10% της ευρωπαϊκής αγοράς σταθερών συστημάτων αποθήκευσης BESS, σύμφωνα με ανακοίνωση της Seri Industrial.

Η γραμμή BESS αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2027 και ένα δεύτερο γιγαεργοστάσιο άνω των 8 GWh/έτος έως το 2029.

- Reuters