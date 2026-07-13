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    Κοινοπραξία-της-ιταλικής-eni-και-της-seri-για-τον-εφοδιασμό-συστημάτων-αποθήκευσης-ενέργειας
    Κοινοπραξία της ιταλικής Eni και της Seri για τον εφοδιασμό συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας

    Κοινοπραξία της ιταλικής Eni και της Seri για τον εφοδιασμό συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Ο ιταλικός ενεργειακός όμιλος Eni και η εταιρεία αποθήκευσης μπαταριών Seri Industrial ανακοίνωσαν τη Δευτέρα την έναρξη της FAENIX, μιας νέας εταιρείας που θα ειδικεύεται στην εμπορική και τεχνολογική ανάπτυξη της αλυσίδας εφοδιασμού σταθερών μπαταριών φωσφορικού λιθίου-σιδήρου (LFP) στην Ευρώπη.

    Σημειώνεται ότι το έργο ανακοινώθηκε τον Μάιο. Η νέα εταιρεία αποτελείται από την FIB, μέρος του ομίλου Seri Industrial, και την Eni Industrial Evolution, με μερίδια 70% και 30% αντίστοιχα.

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    Η FAENIX θα διαθέσει στην αγορά προϊόντα που κατασκευάζονται στα εργοστάσια της Teverola και του Brindisi, στη νότια Ιταλία, όπου η Eni Storage Systems ξεκίνησε πρόσφατα την κατασκευή μιας γραμμής συναρμολόγησης Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας Μπαταρίας (BESS) και ενός γιγαεργοστασίου.

    Ο νέος κόμβος στοχεύει να έχει συνδυασμένη παραγωγική ικανότητα 16 GWh/έτος όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, ίση με πάνω από το 10% της ευρωπαϊκής αγοράς σταθερών συστημάτων αποθήκευσης BESS, σύμφωνα με ανακοίνωση της Seri Industrial.

    Η γραμμή BESS αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2027 και ένα δεύτερο γιγαεργοστάσιο άνω των 8 GWh/έτος έως το 2029.

    - Reuters 

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