Κοινοπραξία-της-ιταλικής-eni-και-της-seri-για-τον-εφοδιασμό-συστημάτων-αποθήκευσης-ενέργειας

Ο ιταλικός ενεργειακός όμιλος Eni και η εταιρεία αποθήκευσης μπαταριών Seri Industrial ανακοίνωσαν τη Δευτέρα την έναρξη της FAENIX, μιας νέας εταιρείας που θα ειδικεύεται στην εμπορική και τεχνολογική ανάπτυξη της αλυσίδας εφοδιασμού σταθερών μπαταριών φωσφορικού λιθίου-σιδήρου (LFP) στην Ευρώπη.
Σημειώνεται ότι το έργο ανακοινώθηκε τον Μάιο. Η νέα εταιρεία αποτελείται από την FIB, μέρος του ομίλου Seri Industrial, και την Eni Industrial Evolution, με μερίδια 70% και 30% αντίστοιχα.
Η FAENIX θα διαθέσει στην αγορά προϊόντα που κατασκευάζονται στα εργοστάσια της Teverola και του Brindisi, στη νότια Ιταλία, όπου η Eni Storage Systems ξεκίνησε πρόσφατα την κατασκευή μιας γραμμής συναρμολόγησης Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας Μπαταρίας (BESS) και ενός γιγαεργοστασίου.
Ο νέος κόμβος στοχεύει να έχει συνδυασμένη παραγωγική ικανότητα 16 GWh/έτος όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, ίση με πάνω από το 10% της ευρωπαϊκής αγοράς σταθερών συστημάτων αποθήκευσης BESS, σύμφωνα με ανακοίνωση της Seri Industrial.
Η γραμμή BESS αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2027 και ένα δεύτερο γιγαεργοστάσιο άνω των 8 GWh/έτος έως το 2029.
- Reuters
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